Ana Birchall, despre eliminarea documentului de la Departamentul de Justiție al SUA: Kompromatul a eșuat

Ana Birchall a declarat sâmbătă, după eliminarea documentului depus la Departamentul de Justiție al Statelor Unite de Roniel Aledo, care susținea că i-ar fi cerut sprijinul pentru a deveni informatoare CIA, că a fost o tentativă de dezinformare şi de compromitere. „A fost o tentativă de asasinat politic, pusă în scenă cu documente false și atacuri concentrate, dar adevărul a ieșit la iveală”, a mai scris aceasta, într-o postare pe Facebook.

Fostul consilier prezidenţial a afirmat că, deși și-a asumat că „viața publică înseamnă să accepți critici, dezbateri și, uneori, atacuri”, consideră că există o limită care nu trebuie depășită, „aceea în care minciuna devine armă, iar distrugerea reputației devine strategie politică”.

„Dincolo de funcții sau mize electorale, în spatele acestor atacuri se află oameni, familii și adevăruri care nu pot fi călcate în picioare doar pentru că cineva vrea să câștige o luptă politică”, a mai scris aceasta.

Ana Birchall a declarat că eliminarea documentului de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite din registrul FARA, în urma sesizării depuse de ea în luna septembrie, confirmă ceea ce a spus de la început: materialul care o lega de presupuse relații cu CIA era fals.

„Este cea mai solidă confirmare că am spus adevărul și că am fost ținta unei campanii de dezinformare și denigrare, concepută cu intenția de a mă elimina din viața publică”, a mai scris fostul consilier prezidenţial.

Ana Birchall a afirmat că nu este prima dată când se încearcă discreditarea sa prin „falsuri, manipulări și atacuri la persoană”.

„Mereu am apărat statul de drept și interesul României — indiferent de funcția pe care o ocupam sau de prețul personal plătit. E greu și nu pare mereu așa, dar adevărul e mereu mai puternic decât orice minciună. Le mulțumesc celor care au fost alături de mine în aceste zile grele — familiei, prietenilor, oamenilor care au ales să creadă în fapte, nu în manipulări”, a mai scris aceasta.

De asemenea, ea le-a mai cerut celor care „au preluat și amplificat aceste falsuri să dea dovadă de decență și să rectifice public”. „Solicit și decidenților politici din România să ia atitudine împotriva dezinformărilor și să condamne public această încercare de kompromat construit după manualul vechilor școli de intoxicare de la Est, cu parfum de Lubianka”, a mai scris fostul consilier.