Ana Birchall, răspuns după ce documentul în care era acuzată că ar fi vrut să devină informatoare CIA a fost șters

Documentul depus la Departamentul de Justiție al Statelor Unite de cetățeanul american Roniel Aledo, care afirma că fostul ministru al Justiției Ana Birchall i-ar fi solicitat sprijinul pentru a deveni informatoare CIA, a fost eliminat sâmbătă de pe site-ul instituției, după cum arată aceasta.

Roniel Aledo, cetățeanul american care afirmă că a lucrat pentru CIA, a depus în septembrie la Departamentul Justiției al SUA un document în care susținea că Ana Birchall i-ar fi cerut sprijinul pentru a deveni informatoare CIA, oferindu-i în schimb sprijinul său pentru a reveni în funcția de ministru.

În același document, Aledo menționa că ar fi avut o înțelegere cu Birchall în luna martie, pe vremea când aceasta era consilier prezidențial, fără contract și fără plată. Ana Birchall a respins acuzațiile, declarând pentru G4Media că „totul este un fals”.

Întrebată dacă a primit un răspuns de la Departamentul de Justiție privind eliminarea documentului de pe site-ul oficial, Ana Birchall a afirmat „faptul că documentul e șters este dovada că e fals”.

Pe contul său de LinkedIn, Roniel Aledo afirmă că este directorul unei firme de consultanță și că a lucrat timp de un an la CIA, între 2006 și 2007. Într-un alt document transmis Departamentului Justiției, el menționează că este angajat la o școală publică.

Mai multe articole semnate de acesta arată că acesta susține politicile lui Vladimir Putin. Totodată, Aledo figurează ca expert pe site-ul think-tank-ului românesc Strategikon, unde președinte onorific este menționat Ioan Mircea Pașcu.

Potrivit documentului depus, în baza Legii privind înregistrarea agenților străini (FARA), Ana Birchall, fost vicepremier și ministru al Justiției, i-ar fi cerut să o ajute să ia legătura cu CIA pentru a deveni informatoare a agenției americane de informații.

„Ana (Birchall) vrea să devină demnitar guvernamental de rang înalt. Dacă se întâmplă asta, atunci vrea să devină o susținătoare și o apărătoare puternică a politicilor guvernului SUA în România și o sursă/agent pentru CIA. Vreau să o promovez în cadrul CIA și DIA”, se arată în document.

În documentul citat, Roniel Aledo afirmă că înțelegerea cu Ana Birchall a început la 1 martie 2025, într-o formă informală, fără contract scris, pe baza unui acord verbal.