Ana Birchall, răspuns după ce documentul în care era acuzată că ar fi vrut să devină informatoare CIA a fost șters
- Raluca Dan
- 11 octombrie 2025, 10:40
Documentul depus la Departamentul de Justiție al Statelor Unite de cetățeanul american Roniel Aledo, care afirma că fostul ministru al Justiției Ana Birchall i-ar fi solicitat sprijinul pentru a deveni informatoare CIA, a fost eliminat sâmbătă de pe site-ul instituției, după cum arată aceasta.
Ana Birchall, răspuns după ce documentul a fost șters
Roniel Aledo, cetățeanul american care afirmă că a lucrat pentru CIA, a depus în septembrie la Departamentul Justiției al SUA un document în care susținea că Ana Birchall i-ar fi cerut sprijinul pentru a deveni informatoare CIA, oferindu-i în schimb sprijinul său pentru a reveni în funcția de ministru.
În același document, Aledo menționa că ar fi avut o înțelegere cu Birchall în luna martie, pe vremea când aceasta era consilier prezidențial, fără contract și fără plată. Ana Birchall a respins acuzațiile, declarând pentru G4Media că „totul este un fals”.
„Încă din luna septembrie, imediat după ce am aflat despre apariția unui document fals în registrul FARA al U.S. Department of Justice, am transmis o sesizare oficială autorităților americane, prin care am solicitat verificarea autenticității acelui material. Astăzi pot confirma public că Department of Justice a retras documentul respectiv din evidențele sale, stabilind în mod clar că era un fals și că a fost depus cu rea intenție, fără știrea mea”, a spus aceasta, pentru sursa menționată anterior.
Întrebată dacă a primit un răspuns de la Departamentul de Justiție privind eliminarea documentului de pe site-ul oficial, Ana Birchall a afirmat „faptul că documentul e șters este dovada că e fals”.
Cine este Roniel Aledo
Pe contul său de LinkedIn, Roniel Aledo afirmă că este directorul unei firme de consultanță și că a lucrat timp de un an la CIA, între 2006 și 2007. Într-un alt document transmis Departamentului Justiției, el menționează că este angajat la o școală publică.
Mai multe articole semnate de acesta arată că acesta susține politicile lui Vladimir Putin. Totodată, Aledo figurează ca expert pe site-ul think-tank-ului românesc Strategikon, unde președinte onorific este menționat Ioan Mircea Pașcu.
Informațiile prezentate în document
Potrivit documentului depus, în baza Legii privind înregistrarea agenților străini (FARA), Ana Birchall, fost vicepremier și ministru al Justiției, i-ar fi cerut să o ajute să ia legătura cu CIA pentru a deveni informatoare a agenției americane de informații.
„Ana (Birchall) vrea să devină demnitar guvernamental de rang înalt. Dacă se întâmplă asta, atunci vrea să devină o susținătoare și o apărătoare puternică a politicilor guvernului SUA în România și o sursă/agent pentru CIA. Vreau să o promovez în cadrul CIA și DIA”, se arată în document.
În documentul citat, Roniel Aledo afirmă că înțelegerea cu Ana Birchall a început la 1 martie 2025, într-o formă informală, fără contract scris, pe baza unui acord verbal.
„Resping categoric aceste afirmații. Nu am cerut, nu am negociat și nu am autorizat pe nimeni să mă „recruteze” sau să mă „promoveze” către vreo instituție americană. Îi rog pe toți cei de bună-credință – jurnaliști și cititori – să citească documentul invocat, până la capăt: autorul lui scrie chiar el, negru pe alb, că nu există niciun acord, nici verbal, nici scris, nicio plată, niciun beneficiu. Cu alte cuvinte, chiar documentul contrazice povestea răspândită în spațiul public. Afirmațiile că „a contactat CIA” îi aparțin exclusiv persoanei care a depus formularul”, a scris aceasta, pe rețelele sociale.
