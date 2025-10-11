Poliția Română, despre bancnotele contrafăcute: Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp

Poliția Română a anunțat, vineri, o captură record de bancnote false în valoare de 960 de milioane de euro. La scurt timp după comunicat, în spațiul public au apărut însă controverse legate de autenticitatea acestora, după ce imaginile publicate de autorități arătau că bancnotele poartă inscripția „prop copy” („copie de recuzită”). „Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o”, a fost o parte din raspunsul Poliției Române, într-o postare pe Facebook.

Confiscarea celor 160 de cutii din portul Constanța a avut loc în timpul operațiunii internaționale DECOY III, desfășurată sub egida EMPACT și coordonată de EUROPOL la nivel european. Acțiunea are ca scop identificarea coletelor suspecte care conțin bancnote false și care ajung în Uniunea Europeană din țări precum China și Turcia, a transmis vineri Inspectoratul General al Poliției Române.

Anunțul publicat de Poliția Română pe pagina oficială de Facebook începea cu mesajul „Cea mai mare captură de bancnote contrafăcute”, însă postarea a fost ulterior editată.

Fotografiile publicate de IGPR arată că bancnotele poartă inscripția „prop copy”, iar comunicatul de presă menționează că acestea nu aveau serie. Aceste detalii au stârnit suspiciuni în spațiul public privind autenticitatea operațiunii.

Contactat de Digi24, purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Octavian Dan, a declarat că grafica bancnotelor este foarte asemănătoare cu cea reală, ceea ce le poate face să pară autentice. „Aceste bancnote sunt contrafăcute. Pot induce în eroare întrucât au grafica similară bancnotele autentice. Se desfășoară cercetări cu privire la faptă”, a spus acesta.

Poliția a revenit ulterior cu o nouă postare pe Facebook, menționând că persoanele care au comandat bancnotele nu intenționau să le folosească în producții cinematografice, ci să le introducă în circulație.

„Am văzut comentariile și glumele despre „banii de film”. E drept, pe ei scria „prop copy”, dar cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film — ci să îi „introducă în scenariu” altundeva: în circuitul real. Știm că pare amuzant la prima vedere, dar exact așa încep multe tentative de înșelăciune: cu ceva ce „pare” inofensiv”, se arată în postare.

Poliția a mai adăugat: „Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o”.

IGPR a dat și un exemplu de fraudă comisă cu bancnote care aveau inscripția „prop copy”. Polițiștii au precizat că, la 7 septembrie 2025, ofițerii specializați în combaterea criminalității din Olt au fost sesizați după ce, în comuna Coteana, un minor de 16 ani ar fi folosit 20 de bancnote de 50 de euro, inscripționate „PROP COPY”, într-o tranzacție cu o societate comercială, primind în schimb 4.800 de lei.

„A fost identificat plasatorul, iar în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că acesta a procurat bancnotele false de la un magazin, din municipiul Slatina. În contextul verificării a 2 magazine, ce funcționează în municipiul Slatina, județul Olt, au fost identificate și ridicate 2.100 de bancnote din cupiură 100 USD, cu o valoare nominală de 115.000 USD și 1.597 de bancnote din cupiurile 500€, 200€, 100€ și 50€, cu o valoare nominală de 274.400€”, au mai spus polițiștii.