Andrei Caramitru, probleme din cauza postărilor pe Facebook. Polițiștii s-au autosesizat - Surse







Andrei Caramitru are probleme cu legea, provocate de postările pe care le-a lansat pe contul de Facebook. Conform unor surse, polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale, structură aflată în cadrul Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), s-au sesizat din oficiu. Legat de infracțiunea prevăzută de art 368 din Codul Penal, respectiv instigare publică.

Astfel, a fost întocmit dosar penal și urmează a fi informată, în cel mai scurt timp, unitatea de Parchet competentă, susțin surse din cadrul MAI, conform Antena 3.

Andrei Caramitru a postat mai multe comentarii pe pagina sa de Facebook în care a cerut public „să rezolvăm problema cu trădătorii pentru totdeauna”. Vizați erau susținătorii mișcării suveraniste din România. O parte dintre internauți au întocmit o petiție împotriva sa.

„Rețelele Caraman și corbii și puii lor. Fmmm de trădători

E acum sau niciodată

Hai măi băieți începe aia finală! Hai! Că nu vă mai suportăm nici noi și nici voi nu ne mai suportați. Trebuie să se rezolve problema, odat pentru totdeauna”, sunt câteva dintre comentariile economistului.

Problemele apărute pentru Caramitru, după postările de pe rețeaua socială nu sunt o premieră. În luna februarie a acestui an, el a mai dat explicații în fața anchetatorilor, după mai multe afirmații făcute despre Călin Georgescu, fost candidat la președinție.

Călin Georgescu a formulat o plângere penală și l-a acuzat pe rivalul său că a folosit servicii de tip AI şi ChatGPT pentru „a crea o prezumtivă dovadă în sprijinul afirmaţiilor sale”. Cu „intenţia de a se produce un rezultat violent, oricare ar fi intensitatea acestuia, inclusiv moartea”, în condiţiile în care, la începutul postării cu pricina, Caramitru a scris că a apelat la AI şi ChatGPT pentru o analiză istorică asupra situaţiilor de „delir mistic” anti-sistem care se transformă în rebeliune.