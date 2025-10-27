Politica

Băluță și-a schimbat planul și candidează mai devreme la Primăria Capitalei: Urmează anunțul PSD

Băluță și-a schimbat planul și candidează mai devreme la Primăria Capitalei: Urmează anunțul PSD
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat că PSD va anunța oficial, în următoarele două-trei zile, candidatura pentru Primăria Capitalei. Potrivit acestuia, procesul este în prezent „o decizie pur formală”.

În următoarele 2-3 zile, lucrul acesta îl va face și PSD. Este normal să trăim într-o lume în care ne respectăm colegii, respectăm regulile. De aceea, așteptăm cu nerăbdare biroul permanent, probabil că va fi marți sau miercuri, și în interiorul PSD vom tranșa acest subiect”, a declarat Băluță la Digi 24.

Întrebat dacă există contracandidați în interiorul formațiunii, primarul a explicat că momentul reprezintă o formalitate. „Evident, este o decizie pur formală în acest moment și așteptăm să o și implementăm”, a precizat el.

Daniel Băluță: Mă recomandă rezultatele pentru Primăria Capitalei

Primăria Capitalei București

Primăria Capitalei / Sursa foto: Arhiva EvZ

Daniel Băluță a afirmat că își bazează candidatura pe realizările din ultimii zece ani la conducerea Sectorului 4, nu pe calcule politice. „Pe mine mă recomandă rezultatele pe care le-am obținut împreună cu comunitatea Sectorului 4 și cu echipa mea. Fie că discutăm despre spitale, despre metrou, despre școli sau despre planșeul Unirii, toate sunt obiective care au crescut nivelul de trai și au schimbat complet fața sectorului. Sectorul 4 a reușit, în acești 10 ani, să aducă pentru România – nu doar pentru comunitatea noastră-mai mult de 5 miliarde de euro, gestionând proiecte extrem de importante de infrastructură”, a spus Băluță.

Estimase să candideze în 2028

Primarul consideră că o competiție deschisă este un avantaj. „Nu se pune problema să ne temem de o competiție. Este foarte bine că bucureștenii au de ales între oameni de calitate. Cu cât sunt mai mulți candidați valoroși, cu atât este mai bine. Important este ca fiecare dintre noi să ne prezentăm realizările și modul în care vedem Bucureștiul în următoarea perioadă. Asta mi se pare determinant”, a afirmat Băluță.

Daniel Băluță a explicat că a decis să candideze mai devreme decât estimase inițial, respectiv 2028.

„Am re-evaluat decizia pe care o luasem inițial, aceea de a candida în anul 2028. Probabil că asta se datorează profesiei pe care o am. Un medic, de fiecare dată, se raportează la starea de fapt. Având în vedere statusul orașului și nevoile lui, consider că pot fi de ajutor comunității bucureștenilor.

Obiectivul numărul unu este să depanăm acest oraș, pentru că sunt extrem de multe lucruri care nu funcționează. Trebuie să-l dezvoltăm și să-l transformăm într-un loc prietenos, cu cât mai puțină poluare, cu locuri de muncă bine plătite și un mediu în care bucureștenii să se simtă ca acasă”, a declarat primarul Sectorului 4.

