Autoritățile au cerut adoptarea, în regim de urgență, a unor măsuri de raționalizare a consumului de apă potabilă, pe fondul secetei și al scăderii accentuate a debitelor surselor de apă. Printre restricțiile propuse se numără interzicerea folosirii apei din rețeaua publică pentru udarea gazonului, umplerea piscinelor, spălarea curților sau a autovehiculelor.

Decizia vine după ce Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a constatat că temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor au dus la diminuarea critică a debitelor și a rezervelor de apă, fiind necesare măsuri pentru protejarea resurselor destinate alimentării populației.

Prefectul județului Bihor, Marcel Daniel Dragoș, a solicitat tuturor Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență să adopte planuri de restricții privind utilizarea apei.

„Lipsa precipitaţiilor a adus debitele de apă la un nivel scăzut în judeţul nostru. Prin urmare, am cerut tuturor Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă să impună restricţii clare: apa potabilă va fi folosită strict pentru nevoile de bază, fiind interzisă risipa. Primăriile ne vor informa cu privire la măsurile adoptate şi organizarea controalelor. Este o problemă de siguranţă publică, iar efortul de a proteja această resursă vitală trebuie să fie unul comun”, a declarat prefectul, potrivit unui comunicat al Instituției Prefectului Bihor.

În acest context, toate unitățile administrativ-teritoriale au primit o circulară prin care sunt obligate să adopte, la nivelul Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, un plan propriu de restricții privind utilizarea apei.

Conform măsurilor solicitate, apa din rețeaua publică va putea fi utilizată exclusiv pentru consumul casnic și pentru adăparea animalelor.

Autoritățile cer interzicerea folosirii apei potabile pentru: udarea gazonului și a grădinilor, umplerea piscinelor, spălarea curților și a trotuarelor, spălarea autovehiculelor.

În funcție de evoluția situației, autoritățile locale vor putea introduce programe de furnizare a apei pe intervale orare.

Pe lângă restricțiile de consum, autoritățile locale trebuie să organizeze controale pentru depistarea consumului abuziv de apă și să verifice starea fântânilor, cișmelelor și izvoarelor publice, astfel încât acestea să poată fi utilizate ca surse alternative de alimentare cu apă, dacă situația o va impune.

Primăriile au la dispoziție cinci zile pentru a transmite Instituției Prefectului Bihor hotărârile adoptate și modul în care vor monitoriza aplicarea măsurilor.