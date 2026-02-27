Virusul gripal de tip A face victime în România. Ce este, care sunt simptomele, diagnostic și tratament

Virusul gripal de tip A provoacă un număr crescut de îmbolnăviri în România, însă, din păcate, și decese. Ce este, care sunt simptomele, cum se stabilește diagnosticul și ce tratamente recomandă medicii.

De la începutul sezonului gripal, doar în județul Sibiu nu mai puțin de șapte oameni și-au pierdut viața. Pericolul este unul real, în special pentru categoriile vulnerabile. Medicii recomandă mare atenție, în special în perioada când încălzirea vremii ar putea favoriza răspândirea virusului.

Virusul gripal de tip A este responsabil pentru majoritatea epidemiilor de gripă sezonieră și pentru unele pandemii înregistrate la nivel global. Specialiștii arată că acest tip de virus are o capacitate ridicată de mutație, ceea ce înseamnă că poate genera frecvent tulpini noi. Din acest motiv, gripa de tip A produce, de regulă, forme mai extinse de boală comparativ cu alte tipuri de virus gripal.

Virusul poate infecta atât oamenii, cât și anumite specii de animale, inclusiv păsări și porci, fapt care favorizează apariția unor variante noi.

Gripa de tip A debutează, în cele mai multe cazuri, brusc. Pacienții acuză febră ridicată, care poate ajunge la 39 sau 40 de grade Celsius, frisoane și dureri musculare intense. Durerile de cap și starea generală de slăbiciune sunt frecvente. Tusea este, de regulă, seacă și persistentă. Pot apărea dureri în gât și congestie nazală.

În cazul copiilor, sunt raportate uneori manifestări digestive, precum greață sau vărsături. Medicii atrag atenția că persoanele vârstnice, gravidele, copiii mici și pacienții cu boli cronice prezintă un risc mai mare de complicații. Printre acestea se numără pneumonia sau agravarea unor afecțiuni cardiovasculare și respiratorii preexistente.

Diagnosticul de gripă tip A poate fi stabilit clinic, mai ales în perioadele cu transmitere intensă în comunitate. Medicul evaluează simptomele și contextul epidemiologic. Pentru confirmare, pot fi utilizate teste rapide antigenice, realizate din probe nazale sau faringiene.

Cea mai precisă metodă rămâne testarea prin tehnica RT-PCR, care identifică tipul exact de virus. Această metodă este utilizată în special în spitale sau în cazurile cu evoluție severă.

În majoritatea situațiilor, tratamentul este simptomatic. Se recomandă repaus la pat, hidratare corespunzătoare și administrarea de antitermice pentru scăderea febrei. Medicii subliniază că antibioticele nu sunt eficiente împotriva virusurilor și nu trebuie utilizate decât dacă apare o infecție bacteriană asociată.

Există și tratamente antivirale specifice, precum Oseltamivir sau Zanamivir. Acestea sunt eficiente mai ales dacă sunt administrate în primele 48 de ore de la debutul simptomelor. Ele sunt recomandate în special pacienților cu risc crescut de complicații sau celor cu forme moderate și severe de boală.

Specialiștii în sănătate publică recomandă vaccinarea antigripală anuală, deoarece formula vaccinului este actualizată în funcție de tulpinile aflate în circulație. Măsurile de igienă, precum spălarea frecventă a mâinilor și evitarea contactului cu persoane bolnave, contribuie la limitarea răspândirii virusului.

Autoritățile sanitare recomandă prezentarea la medic în cazul apariției unor simptome severe, precum dificultăți de respirație, durere toracică sau febră persistentă. Identificarea rapidă a complicațiilor poate reduce riscul unor evoluții grave.