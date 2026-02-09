Cele mai multe cazuri de gripă clinică, în Capitală. Numărul infecțiilor respiratorii, în creștere la nivel național   

Numărul infecțiilor respiratorii este în creștere în acest sezon gripal, deși situația nu este mai gravă decât în alți ani. La nivel național, Bucureștiul se află pe primul loc în privința cazurilor de gripă clinică, potrivit celui mai recent raport al Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

Bucureștiul ocupă primul loc la nivel național în privința cazurilor de gripă clinică, potrivit celui mai recent raport al INSP. În intervalul 26 ianuarie - 1 februarie 2026, în Capitală s-au înregistrat 1.135 de cazuri de gripă.

La nivel național, în aceeași perioadă, s-au consemnat 112.896 de cazuri de infecții respiratorii acute, care includ gripa clinică, infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare și pneumoniile.

Numărul cazurilor a crescut cu 7,6% față de săptămâna anterioară, deși se menține sub nivelul înregistrat în sezonul precedent.

În București au fost confirmate 258 de cazuri de gripă, majoritatea cu virus gripal de tip A. În același timp, autoritățile au anunțat că cinci persoane au murit în urma infecției. După București, cele mai multe cazuri de gripă clinică s-au înregistrat în județele Prahova, cu 894 de cazuri, și Constanța, cu 704 cazuri.

Situații îngrijorătoare apar și în alte județe. În Satu Mare s-au înregistrat peste 200 de cazuri de gripă confirmată de laborator, în Cluj aproape 100, iar în Constanța peste 110 cazuri.

De la începutul sezonului gripal 2025-2026, autoritățile au confirmat, în total, 1.444 de cazuri de gripă și 68 de persoane care au murit, majoritatea din rândul celor cu vârsta de peste 65 de ani.

Specialiștii INSP avertizează că, deși sezonul gripal este mai blând decât în anii anteriori, presiunea asupra spitalelor rămâne ridicată, în special în marile orașe. Numărul cazurilor de infecții respiratorii acute severe se menține relativ constant, cu 60 de cazuri consemnate într-o singură săptămână.