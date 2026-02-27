Rețeaua din umbră a Moscovei. Cum ar fi încercat doi moldoveni coordonați de FSB să pătrundă în politica de la Chișinău

Republica Moldova. Doi moldoveni cu cetățenie rusă, Alexandr Ciuprin și Ludmila Corsun, au fost implicați într-o operațiune complexă de influențare a mediului politic și social din Republica Moldova, coordonată de ofițerii Serviciului Federal rus de Securitate (FSB) și în legătură cu gruparea criminală „ȘOR”. Investigația jurnalistică a Deschide.MD arată că cei doi au încercat să se infiltreze în structuri politice, organizații civice și proiecte culturale pentru a controla agenda publică și a redistribui resursele de soft power rusesc.

Activitatea lui Ciuprin și Corsun era coordonată direct de Vladimir Suhinin, locotenent-colonel FSB, care oferea indicații precise privind pătrunderea în mediul politic, identificarea persoanelor influente și construirea unor rețele de loialitate. Scopul strategiei era integrarea treptată în cercurile decizionale și poziționarea în proximitatea centrelor de putere, creând astfel o influență rusească subtilă asupra deciziilor politice din Moldova.

Ciuprin locuiește de ani buni în regiunea Moscova și a construit o carieră combinând administrația locală cu afacerile. Din 2020, conduce compania „ЛУЧ”, specializată în echipamente industriale pentru testări nedistructive, împărțind controlul cu tatăl său, Vladimir Ciuprin. Totodată, este membru al partidului pro-prezidențial „Edinaia Rossia”, a făcut parte din Duma orășenească din Balașiha și a fost prim-adjunct al șefului Administrației orașului Kotelniki.

În februarie 2024, Ciuprin a participat discret la congresul partidului „Viitorul Moldovei”, discutând cu participanții despre alianțe politice și resurse disponibile, fără a figura pe lista oficială a invitaților. În aceeași seară, s-a întâlnit cu Ludmila Corsun, pregătind tandemul pentru operațiunea din Moldova.

Corsun conduce organizația „Autonomia Federală național-culturală a Moldovenilor din Rusia”, controlată din umbră de „hoțul în lege” Grigore Caramalac, alias „Bulgaru”. În vara anului 2024, aceasta revine în Republica Moldova, participând la evenimente publice cu mesaj identitar „moldovenesc”, dar cu intenții geopolitice pro-ruse.

Pe 21 august 2024, Corsun anunță crearea grupului de inițiativă pentru susținerea candidaturii la președinție, susținută de Ciuprin. Cererea de înregistrare la CEC a fost respinsă pe 24 august, deoarece nu cunoștea limba română la nivelul cerut de lege, iar Curtea de Apel a menținut decizia la 29 august 2024.

După eșecul prezidențial, cei doi și-au împărțit sarcinile. Alexandr Ciuprin a preluat controlul asupra Partidului „Uniunea Centristă din Moldova” (UCM), devenind vicepreședinte, în cadrul unui congres extraordinar din 29 iulie 2025. Ludmila Corsun a fost redirecționată spre mediul civic, cultural și religios, pentru a extinde influența rusească prin structuri aparent apolitice.

Strategia urmărea crearea unor rețele paralele care să funcționeze ca multiplicatori de mesaj și canale de influență indirectă.

Potrivit Merișor-Leaks, gruparea „ȘOR” examina încă de la începutul lui 2025 posibilitatea preluării UCM, considerat un partid „expirat”. Tacticile includ preluarea structurilor politice inactive și transformarea lor în vehicule electorale pentru promovarea unor agenți de influență pro-ruși.

Ludmila Corsun a lansat parteneriate cu organizația „Ador Orașul Meu”, coordonată de Serghei Mișin, fost consilier prezidențial al lui Igor Dodon și colaborator al grupării „ȘOR”. Proiectele vizau domenii civice, culturale și religioase, inclusiv

Surse din cadrul rețelei „ȘOR” menționează că proiectele lui Corsun vizau și preluarea resurselor financiare externe destinate altor grupări, generând competiție internă între structurile de influență pro-rusești. În paralel, Corsun critica public rețeaua condusă de Ilan Șor, sugerând o gestionare mai eficientă a relațiilor cu diaspora moldovenească din Federația Rusă.

Alexandr Ciuprin transmitea regulat informații către Vladimir Suhinin și alți agenți FSB despre dinamica partidelor politice, strategiile electorale și mediul religios și cultural din Moldova. Suhinin oferea instrucțiuni privind direcțiile de acțiune și prioritățile de infiltrare. Rețelele dezvoltate de cei doi funcționau ca structuri aparent independente, însă sub coordonarea și supravegherea serviciilor ruse, creând o „zonă gri” juridică și diplomatică.

Operațiunea reflectă modelul clasic al FSB de influență hibridă: cetățeni cu dublă cetățenie, implicați în partide, ONG-uri și proiecte culturale, creând canale de influență indirectă și multiplicatoare de mesaj. Obiectivul principal nu a fost doar obținerea de informații, ci și construirea unei rețele capabile să influențeze deciziile politice, sociale și geopolitice din Republica Moldova pe termen lung.

La momentul publicării articolului, Ludmila Corsun se află în Rusia, iar Alexandr Ciuprin nu poate fi contactat, telefonul său fiind deconectat.