SUA și Iranul continuă negocierile indirecte. Rubio se pregătește de întâlnirea cu Netanyahu în Israel

Secretarul de stat american Marco Rubio este așteptat să efectueze o vizită în Israel la sfârșitul lunii februarie, într-un context diplomatic și militar marcat de reluarea discuțiilor indirecte dintre Statele Unite și Iran privind programul nuclear al Teheranului, potrivit Reuters.

Informația a fost confirmată de doi oficiali ai administrației de la Washington, care au vorbit sub protecția anonimatului, întrucât deplasarea nu a fost anunțată oficial.

Potrivit surselor citate, Rubio urmează să se întâlnească pe 28 februarie cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Vizita are ca obiectiv principal prezentarea unei actualizări privind evoluția negocierilor americano-iraniene și evaluarea implicațiilor regionale.

Statele Unite și Iranul au desfășurat recent două runde de discuții indirecte referitoare la programul nuclear al Republicii Islamice. Negocierile, purtate prin intermediari, au avut loc inclusiv la Geneva, unde partea iraniană ar fi acceptat să elaboreze o propunere scrisă care să răspundă preocupărilor exprimate de Washington.

Un oficial american de rang înalt a declarat că autoritățile de la Teheran nu au transmis încă un calendar clar pentru prezentarea documentului. Același oficial a precizat că lideri ai securității naționale s-au reunit miercuri în Situation Room de la Casa Albă pentru a analiza dosarul iranian.

În timpul briefingului, s-a menționat că „forțele complete” necesare pentru o eventuală acțiune militară ar putea fi pregătite până la jumătatea lunii martie.

În declarațiile publice, reprezentanți ai ambelor părți au exprimat un optimism moderat privind progresul negocierilor. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a afirmat că „s-a deschis o nouă fereastră” pentru ajungerea la un acord.

Vicepreședintele american JD Vance a oferit, la rândul său, o evaluare nuanțată într-un interviu acordat Fox News Channel:

„În unele privințe, discuțiile au decurs bine. Dar, în alte privințe, a fost foarte clar că președintele a stabilit anumite linii roșii pe care iranienii nu sunt încă dispuși să le recunoască și să le abordeze.”

Vizita lui Netanyahu la Casa Albă, desfășurată săptămâna trecută, a inclus discuții cu președintele Donald Trump despre parametrii unui posibil acord cu Iranul.

Premierul israelian a susținut necesitatea ca orice înțelegere să includă măsuri privind programul balistic iranian și finanțarea grupărilor aliate Teheranului, precum Hamas și Hezbollah.

În acest context, deplasarea lui Rubio la Ierusalim este văzută ca parte a consultărilor strategice dintre Washington și Tel Aviv.

Administrația Trump a intensificat în ultimele zile mobilizarea de resurse militare în Orientul Mijlociu. Portavionul USS Gerald R. Ford, considerat cel mai mare portavion din lume, a fost redirecționat din Marea Caraibilor către regiune, unde se va alătura unui al doilea grup naval.

Conform Military Air Tracking Alliance (MATA), o echipă de analiști open-source, zeci de aeronave de luptă americane — inclusiv F-35, F-22 și F-16 — au părăsit baze din SUA și Europa. De asemenea, au fost monitorizate peste 85 de avioane cisternă și mai mult de 170 de aeronave de transport.

Steffan Watkins, cercetător canadian și membru MATA, a declarat că a observat și desfășurarea a șase aeronave E-3 de avertizare timpurie către o bază din Arabia Saudită.

„Aceste aparate sunt esențiale pentru coordonarea operațiunilor cu un număr mare de aeronave”, a explicat Watkins, adăugând că ele au fost relocate din Japonia, Germania și Hawaii.

Întrebat despre Iran, Donald Trump a declarat vineri:

„O schimbare de putere în Iran pare că ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla.”

El a adăugat: „De 47 de ani, tot vorbesc și vorbesc”.