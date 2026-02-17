Exclusiv. Ce ascunde tonul diplomatic al lui Marco Rubio? Ștefan Popescu: Europa trebuie să se conformeze viziunii americane

Conferința de Securitate de la München a devenit, în ultimii ani, barometrul relației transatlantice. Într-un context marcat de războiul din Ucraina, tensiuni comerciale și divergențe referitoare la gestionarea conflictelor din Orientul Mijlociu, discursul susținut de secretarul de stat american Marco Rubio a fost atent disecat la nivel european.

Pentru analistul de politică externă Ștefan Popescu, lucrurile sunt clare. El specifică faptul că nu există o ruptură de mesaj între intervenția lui Rubio și poziționările anterioare ale administrației americane.

„Eu nu am văzut în niciun caz o antiteză la primul discurs venit din partea noii administrații americane, exprimată de vicepreședintele J. D. Vance. Din contră, am văzut o confirmare, sigur, pe un alt ton”, a explicat Ștefan Popescu în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei.

Diferența de registru între cei doi oficiali americani este, în opinia analistului, una firească. „Marco Rubio este un diplomat de carieră. Prin urmare, tonul lui era normal să fie diferit. Poziția lui de secretar de stat și de consilier pentru securitate națională impune o altă tonalitate decât a unui vicepreședinte”, a mai spus el.

Cu alte cuvinte, diplomația presupune nuanță, însă nu neapărat schimbare de substanță. „Dar în esență a fost aceeași”, punctează analistul.

Mesajul transmis Europei a rămas unul condițional, a mai marcat Ștefan Popescu. „Europa, dacă dorește să beneficieze în continuare de angajamentul Statelor Unite ale Americii, trebuie să se conformeze viziunii și obiectivelor americane”, a punctat el.

În logica administrației americane, Europa nu mai este percepută ca un actor strategic egal, ci ca un aliat care trebuie să-și demonstreze utilitatea și alinierea. Iar această linie nu este nouă.

Ștefan Popescu atrage atenția că percepția americană asupra Europei este deja formalizată în documente oficiale.

„Starea de declin pronunțat al Europei este pusă pe hârtie atât în strategia națională de securitate a Statelor Unite ale Americii, cât și în strategia de apărare a Statelor Unite ale Americii”, a mai spus analistul de politică externă.

Această evaluare strategică explică, în parte, gesturile și deciziile recente ale administrației americane. De la discuțiile controversate referitoare la Groenlanda la marginalizarea Europei în negocierile pe tema Ucraina și relația cu Federația Rusă, Washingtonul pare să trateze continentul mai degrabă ca pe un partener secundar decât ca pe un co-arhitect al ordinii de securitate.

„Nu mi se pare că administrația Trump 2, prin gesturile pe care le-a avut apropo de Groenlanda, apropo de marginalizarea Europei în negocierile cu Federația Rusă, ar da semne că ține cont de Europa”, spune Ștefan Popescu.

Analistul amintește că această marginalizare „a și stârnit, în cele din urmă, interesul european pentru a stabili propriile canale de comunicare cu Vladimir Putin”.

În fața unei Americi care își reafirmă supremația strategică, unele capitale europene au început să caute soluții.

Președintele francez Emmanuel Macron a vorbit deschis despre necesitatea unei Europe mai suverane în materie de apărare și politică externă. Consilierul său pentru politică externă, Emmanuel Bonn, a avut o discuție la Moscova cu omologul său rus.

Declarații ferme au venit și din partea cancelarului german, iar premierul italian Giorgia Meloni a pledat pentru o abordare europeană mai coerentă.

A existat, în spațiul public, interpretarea potrivit căreia trimiterea lui Marco Rubio la München ar fi fost o încercare de a calma tensiunile cu Uniunea Europeană, mai ales în comparație cu intervențiile anterioare, percepute drept mai abrupte.

Ștefan Popescu nu împărtășește această perspectivă. În opinia sa, diferența de stil nu înseamnă schimbare de direcție. Rubio nu a fost un mediator, ci un mesager al aceleiași viziuni strategice, formulată însă într-un limbaj mai compatibil cu forumurile diplomatice europene.

„Am văzut o confirmare, sigur, pe un alt ton”, spune analistul pe politică externă. Iar acel ton, oricât de echilibrat ar fi fost, nu a modificat esența mesajului, căci angajamentul american nu mai este automat și necondiționat, ci legat de conformarea la prioritățile Washingtonului.

În acest context, discursul de la München are și o relevanță directă pentru București. Potrivit lui Ștefan Popescu, semnalul transmis de Washington „probabil a contribuit la decizia luată la București de a participa la prima reuniune la nivel înalt a Consiliului Păcii”.

Cu alte cuvinte, mesajul de la München nu a fost doar unul pentru marile capitale europene, ci și pentru aliații din flancul estic. România, aflată la granița cu războiul din Ucraina și dependentă de garanțiile de securitate americane, trebuie să citească atent nuanțele.

Discursul lui Marco Rubio nu a fost un exercițiu de conciliere, ci o reafirmare a unui nou echilibru de putere în interiorul alianței occidentale. Tonul poate fi diplomatic, însă condiționalitățile sunt clare, a mai menționat analistul de politică externă.

„Iar pentru Europa, inclusiv pentru România, provocarea este una dublă: să rămână relevantă strategic pentru Washington și, în același timp, să-și construiască propria capacitate de acțiune autonomă”, a conchis el.