Două armate, un singur stat. Cum este organizată forța militară a Iranului

Republica Islamică Iran dispune de una dintre cele mai complexe structuri militare din Orientul Mijlociu, compusă din forțe armate regulate, structuri paramilitare și organisme auxiliare, fiecare având responsabilități și misiuni distincte.

Contextul regional tensionat și evoluțiile recente din plan internațional au pus o lumină deosebită asupra acestor structuri și asupra modului în care ele funcționează în interiorul sistemului politico-militar iranian.

Armata iraniană este o instituție multifuncțională, organizată pe două mari segmente care operează atât în interiorul granițelor țării, cât și la nivel extern.

În mod tradițional, structura militară a Iranului este divizată între forțele armate regulate, cunoscute sub numele de Artesh, și corpul paramilitar influent și autonom denumit Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

În plus, un element important în cadrul acestui aparat militar este miliția voluntară Basij, care completează capacitățile de mobilizare și de intervenție internă.

În ultimii ani, activitățile acestor forțe au atras atenția comunității internaționale, fapt reflectat și în decizii politice recente la nivelul Uniunii Europene și al altor state membre ale sistemului de securitate global.

Forțele armate regulate ale Iranului, cunoscute sub numele de Artesh, sunt armata tradițională a statului și se ocupă în principal de apărarea teritorială convențională.

Artesh este formată din următoarele componente principale: forțele terestre, forțele aeriene, marina și forțele de apărare antiaeriană. Conform unui profil detaliat al forțelor armate iraniene, structura principală a Armatei Republicii Islamice Iran include:

Forțele Terestre ale Iranului, care sunt responsabilă de apărarea teritoriului în caz de conflict convențional;

Forțele Aeriene, care operează o gamă variată de aeronave și susțin operațiuni de apărare a spațiului aerian;

Marina Iraniană, care patrulează apele teritoriale, inclusiv Golful Persic și Golful Oman;

Forțele de Apărare Aeriană, care au rolul de a proteja forțele și infrastructura împotriva atacurilor aeriene.

Artesh servește ca o forță convențională în sensul clasic: instruire militară tradițională, echipamente standard pentru apărare terestră, aeriană și navală, și un rol stabilit în constituția și politicile de securitate ale statului iranian.

Alături de armata regulată există o forță paralelă, independentă din punct de vedere operațional și cu o arie de responsabilități extinsă, cunoscută sub denumirea de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

Acest corp a fost înființat la scurt timp după Revoluția Islamică din 1979, cu scopul de a apăra regimul și principiile revoluției islamice.

IRGC este o organizație militară și paramilitară complexă, care controlează, pe lângă propriile forțe terestre, și o serie de structuri specializate:

Forțele terestre IRGC – unități responsabile de operațiuni terestre.

Forțele navale IRGC – separate de marina regulată, cu accent pe operațiuni în apele puțin adânci ale Golfului Persic și strâmtorii strategice.

Forțele aerospațiale IRGC – inclusiv forțe aeriene proprii și controlul unor componente majore ale arsenalului de rachete balistice iraniene;

Forța Quds – unitate specializată în operațiuni externe, cu rol în sprijinul unor grupări și interese iraniene în străinătate (de exemplu în Liban, Siria și alte regiuni);

Basij – miliție paramilitară voluntară, care operează sub controlul IRGC.

Acest corp operează într-un mod distinct față de armata tradițională și este considerat o forță strategică, cu responsabilități ce se extind dincolo de simpla apărare convențională.

IRGC gestionează, pe lângă dimensiunea militară, și proiecte economice și politice semnificative, ceea ce îi conferă un rol central în sistemul de putere al Republicii Islamice.

Un element important integrat în structura IRGC este Basij, o miliție paramilitară voluntară care joacă un rol larg în societatea și securitatea iraniană.

Inițial formată ca o organizație de voluntari, Basij a fost ulterior oficial inclusă ca parte a IRGC și poate fi mobilizată rapid pentru diverse tipuri de operațiuni, inclusiv securitate internă și sprijin logistic.

Bazându-se pe membri voluntari din rândul populației civile, Basij are un potențial suplimentar de mobilizare în rândul rezerviștilor, ceea ce o transformă într-un instrument important în planul de securitate internă al Republicii Islamice.

Estimările privitoare la numărul total al militarilor activi în cadrul forțelor armate iraniene variază în funcție de surse, dar există o convergență asupra faptului că este vorba despre un corp militar considerabil ca mărime.

Potrivit unor rapoarte internaționale, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) are aproximativ 190.000 de persoane active, potrivit analizelor Institutului Internațional pentru Studii Strategice (IISS).

Această cifră include forțele terestre, navale și aerospațiale, dar și alte componente subordonate IRGC. În plus, Basij poate furniza sute de mii de voluntari suplimentari în caz de mobilizare extinsă.

Forțele armate regulate (Artesh) au, de asemenea, un număr semnificativ de membri activi, cifre ce ajung la aproximativ 420.000 de militari potrivit estimărilor date de instituțiile internaționale de profil.

Aceste date situează Iranul printre statele cu forțe armate numeroase din Orientul Mijlociu, în special când se ia în considerare atât componenta regulată, cât și cea paramilitară și rezerva mobilizabilă a Basij.

Forțele regulate au responsabilități clasice pentru orice armată națională:

apărarea teritorială împotriva unor agresiuni externe;

menținerea securității frontierelor;

contracararea amenințărilor convenționale;

participarea la exerciții militare naționale și alianțe strategice.

IRGC, deși este un organism militar, îndeplinește și funcții ce depășesc convențiile unei armate tradiționale:

securitatea internă și protecția ideologiei statului;

participarea la operațiuni externe prin unitatea Forța Quds;

controlul asupra anumitor segmente economice și tehnologice relevante pentru securitatea națională;

gestionarea arsenalului de rachete balistice și a unor capacități neconvenționale de luptă.

Rolul IRGC în strategia națională a Republicii Islamice a fost subliniat și de evoluțiile recente la nivel internațional, unde decizii politice majore au vizat această organizație în mod direct.

La 29 ianuarie 2026, Uniunea Europeană a decis în mod oficial să includă Corpsul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) pe lista organizațiilor teroriste.

Această hotărâre a reprezentat o schimbare semnificativă în abordarea politicii externe față de Iran din partea Uniunii Europene, fiind motivată de implicarea IRGC în reprimarea violentă a protestelor interne din Iran, care au dus la un număr mare de victime.

Decizia a venit după o schimbare de poziție a unor state membre importante ale blocului, care anterior ezitau în privința unor astfel de măsuri.

Potrivit relatărilor, această decizie marchează un punct de cotitură în modul în care comunitatea internațională privește rolul și acțiunile IRGC pe plan intern și extern.

Potrivit aceluiași raport, includerea IRGC pe lista organizațiilor teroriste este însoțită de sancțiuni suplimentare împotriva unor oficiali iranieni și entități asociate cu activități de cenzură și represiune.

În replică, oficialii iranieni au criticat decizia ca fiind una contraproductivă și provocatoare.

Această situație reflectă tensiunile în creștere dintre Iran și blocul occidental, care se află într-un context regional complex caracterizat de proteste interne, preocupări referitoare la drepturile omului și preocupări de securitate regională.

Pe lângă decizia UE, alte țări, cum ar fi Marea Britanie, examinează măsuri similare prin care să proscrie oficial IRGC ca organizație teroristă în legislația lor națională.

Aceste propuneri sunt în curs de dezbatere și ar putea avea implicații pentru modul în care statele occidentale cooperează sau mențin relații diplomatice cu Iranul.

Iranul își construiește relațiile de alianță într-un cadru geopolitic complex, bazat mai degrabă pe interese strategice comune decât pe tratate militare clasice.

La nivel internațional, Teheranul menține relații strânse cu Rusia și China, cooperarea vizând domenii precum securitatea, energia, comerțul și coordonarea diplomatică în organisme multilaterale. În plan regional, Iranul este susținut de o rețea de actori statali și non-statali care îi împărtășesc interesele strategice.

Printre aceștia se numără Siria, aliat guvernamental de lungă durată, precum și organizații și grupări politice sau militare din Liban, Irak și Yemen, care beneficiază de sprijin politic, logistic sau militar.

Această rețea de alianțe oferă Iranului capacitatea de a-și extinde influența dincolo de propriile granițe și de a-și consolida poziția în Orientul Mijlociu, într-un context marcat de rivalități regionale și de presiuni internaționale constante.

Iranul se află într-un context regional tensionat, unde rivalitățile geopolitice — inclusiv cele cu Israel și statele arabe din Golf, dar și cu puteri externe precum SUA și Uniunea Europeană — influențează atât politica internă, cât și strategiile militare de apărare.

Evenimente recente relatate de agențiile internaționale arată că forțele navale iraniene și cele ale Gardienilor Revoluției au desfășurat exerciții militare și operațiuni care reflectă adaptarea la schimbările din mediul de securitate regional.

Acestea includ, printre altele, exerciții navale în Golful Oman și în Oceanul Indian, după conflicte recente cu Israelul și tensiuni crescute cu comunitatea internațională.

Programul nuclear al Iranului reprezintă unul dintre cele mai monitorizate și dezbătute subiecte de securitate internațională din ultimele decenii.

Autoritățile de la Teheran afirmă constant că activitățile nucleare ale țării au un scop exclusiv civil, vizând producerea de energie, cercetarea științifică și aplicațiile medicale.

În același timp, agențiile internaționale și guvernele occidentale urmăresc îndeaproape nivelul de îmbogățire a uraniului, capacitățile tehnice ale instalațiilor nucleare și gradul de cooperare al Iranului cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

Potrivit rapoartelor AIEA, Iranul deține infrastructura tehnologică necesară pentru îmbogățirea uraniului la niveluri ridicate, însă nu există confirmări oficiale privind dezvoltarea unei arme nucleare funcționale.

Programul nuclear iranian rămâne astfel un element central în negocierile diplomatice, sancțiunile internaționale și dezbaterile privind stabilitatea strategică în Orientul Mijlociu.

Forțele armate ale Republicii Islamice Iran sunt structurate într-un sistem dual: armata tradițională (Artesh) și Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), susținute de miliția Basij.

Această structură reflectă realitățile istorice și politice ale statului iranian, dar și prioritățile sale strategice în contextul regional. Cu mii de membri activi și posibilitatea de mobilizare rapidă a rezerviștilor, forțele iraniene reprezintă un element major al echilibrului geopolitic din Orientul Mijlociu.

Dezvoltările recente, inclusiv decizia Uniunii Europene de a include IRGC în lista organizațiilor teroriste, evidențiază importanța acestor structuri în relațiile internaționale și în modul în care politicile de securitate sunt formulate la nivel global.