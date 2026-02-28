Social

Alertă de călătorie. Românii din Israel și Iran, avertizați să evite zonele periculoase

Alertă de călătorie. Românii din Israel și Iran, avertizați să evite zonele periculoaseIsrael - Iran. Sursa foto Captură video
Ministerul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, i-a sfătuit pe românii care călătoresc în Orientul Mijlociu să fie precauți, după ce situația de securitate din Israel și Iran s-a deteriorat semnificativ. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a precizat că personalul neesențial al ambasadelor române a fost retras din ambele țări, iar cetățenții români aflați în zonă pot solicita asistență consulară direct la ambasadă.

Oana Țoiu i-a avertizat pe români

„Am ridicat alerta de călătorie pentru Iran încă din luna ianuarie. Comunitatea românească din această țară este foarte mică, câteva sute de persoane, iar cei mai mulți au părăsit deja zona. Au rămas la dispoziția românilor doar ambasadorul și personalul esențial al misiunii diplomatice”, a explicat Țoiu.

Oana Țoiu

Oana Țoiu / sursa foto: captură video

S-a activat o celulă de criză

În privința Israelului, ministrul a adăugat că situația este dinamică, iar măsurile preventive includ retragerea personalului neesențial și recomandarea cetățenilor români de a rămâne în zone sigure. „Sunt deschise două puncte de frontieră, iar alte două urmează să fie deschise.

atac israel iran teheran

Israel și SUA au atacat în Iran / sursa foto: X

Până acum, am primit mai puțin de zece solicitări de asistență consulară, însă fac un apel către cei cu rude sau prieteni în Israel să îi informeze și să păstreze legătura cu ambasada”, a mai spus oficialul.

Ministerul a activat o celulă de criză pentru a monitoriza situația și pentru a menține contactul constant cu cetățenii români din regiune.

Zborurile între România și Israel, afectate

Evenimentele tensionate din Orientul Mijlociu au dus la modificarea curselor aeriene. Deocamdată, nu există anulări oficiale, însă autoritățile și companiile aeriene monitorizează atent situația.

În cursul zilei, pe Aeroportul Henri Coandă erau programate mai multe zboruri către și dinspre Tel Aviv, operate de WizzAir, Tarom, El Al și Hisky, iar cursa Animawings către Abu Dhabi a fost întoarsă din motive de securitate. Mai multe avioane „ferry”, fără pasageri, urmează să aterizeze în București pentru a fi relocate în siguranță.

Tensiuni în Orientul Mijlociu

Sâmbătă, Israel și Statele Unite au efectuat atacuri asupra unor obiective din Iran, declanșând stare de urgență în întreaga țară, a anunțat ministrul israelian al Apărării, Israel Katz. Exploziile au fost raportate în capitala iraniană, Teheran, iar televiziunea de stat a confirmat incidentul fără a oferi detalii suplimentare.

În Israel, sirenele de alarmă au fost activate în mai multe zone, iar armata a emis alerte preventive pentru a pregăti populația în cazul unui posibil atac cu rachete. Evenimentele survin într-un context tensionat între Iran și Statele Unite, legat de programul nuclear iranian.

