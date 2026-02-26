Tensiuni comerciale între Chișinău și Kiev. Vinurile moldovenești, vizate de restricții după suspendarea importului de carne din Ucraina

Republica Moldova. La aproape o lună de suspendare temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din Ucraina, măsurile de răspuns ale Kievului ar putea afecta direct exporturile vinicole ale Republicii Moldova. Potrivit presei ucrainene, Guvernul a elaborat deja un proiect de hotărâre ce prevede introducerea licențelor pentru importul unor produse moldovenești, măsură care ar putea limita semnificativ accesul vinurilor moldovenești pe piața ucraineană.

Potrivit documentului pregătit de Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, restricțiile ar urma să vizeze strugurii proaspeți, vinurile, alcoolul etilic și distilatele provenite din Republica Moldova. Autoritățile ucrainene susțin că măsura va rămâne în vigoare până la încetarea acțiunilor lor considerate discriminatorii față de exporturile ucrainene.

În nota explicativă atașată documentului, care a ajuns în posesia redacției RBK, se menționează că inițiativa vine după ce Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din țara noastră a suspendată, la 26 ianuarie, importul de carne de pasăre și produse avicole din Ucraina, după depistarea antibioticului în Republica Moldova.

Potrivit sursei citate, autoritățile ucrainene contestă argumentele invocate de partea moldoveană și susțin că nu există dovezi că produsele avicole provenite din Ucraina ar fi conținut reziduuri ale substanței respective. În acest context, Kievul propune introducerea licențelor importurilor drept măsură de răspuns la ceea ce califică drept acțiuni „discriminatorii sau neprietenoase”.

Un reprezentant al echipei ucrainene de negociere, citat de RBK-Ucraina, a declarat pentru proiectul „un pas forțat, dar adecvat”, după ce discuții tehnice dintre cele două părți nu ar fi la soluționarea disputei.

La aproape o lună de la suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din Ucraina, autoritățile anunță un posibil mecanism de reluare etapizată a livrărilor, în condiții stricte de siguranță alimentară. Precizările au fost făcute de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, miercuri, 25 februarie.

„Este foarte clară prioritatea Guvernului despre siguranța alimentară și mă refer la protejarea consumatorului nostru și a cetățeanului nostru, ce consumăm. Nu a fost o intervenție intenționată sau un blocaj, ci o suspendare temporară pentru a înțelege și a avea acele probe necesare, ca să ne asigurăm că ceea ce consumăm este bun pentru cetățeanul nostru”, a declarat Ludmila Catlabuga.

Potrivit ministrei, în această perioadă au avut loc numeroase consultări bilaterale cu partea ucraineană, dar și discuții cu agențiile din subordinea ministerului și cu importatorii din Republica Moldova. Pe 24 februarie, în cadrul unei ședințe organizate la nivelul agenției responsabile, a fost propus un concept de deblocare a importurilor, aplicat etapizat.

Prima etapă ar urma să vizeze reluarea importului de carne de pasăre congelată, strict condiționată de prezentarea analizelor de laborator pentru fiecare lot.

„Importatorii vor trebui să comunice cu potențialii furnizori din Ucraina, abatoarele și loturile care urmează să intre pe piața moldovenească, astfel încât să avem analizele și probele de laborator necesare. Acest lucru ar demonstra că toată marfă, toate produsele care vin în țară și sunt plasate pe rafturi către consumatori, sunt sigure”, a explicat ministra.

Procesul va fi monitorizat strict de autoritățile sanitar-veterinare și vamale, iar în funcție de respectarea cerințelor stabilite, ar putea fi analizată ulterior și reluarea importurilor de carne refrigerată.

Amintim că Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a decis, la sfârșitul lunii ianuarie, suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre din Ucraina. Decizia autorităților de la Chișinău se bazează pe rezultatele unor investigații care au arătat prezența substanței interzise metronidazol, un antibiotic periculos pentru sănătate, în loturi de furaje importate anterior din Ucraina.

Pe 9 ianuarie, ANSA a suspendat temporar și importul furajelor combinate din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova, după ce în cadrul controalelor oficiale au fost depistate reziduuri ale aceleiași substanțe interzise în probe de ser sanguin, furaje și ouă provenite din exploatații avicole.

Tot la începutul lunii ianuarie, cel puțin 110.000 de păsări au fost nimicite în urma a 17 controale efectuate în depozite de hrană, ferme și abatoare din mai multe regiuni ale Republicii Moldova, după descoperirea metronidazolului în probele de ser și furaje.