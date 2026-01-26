Stop comerțului cu carne de pasăre din Ucraina în Republica Moldova. ANSA intervine după descoperirea unei substanțe periculoase

Republica Moldova suspendă temporar importul de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre provenite din Ucraina, o decizie cu impact major asupra pieței alimentare și a securității alimentare din țară. Ordinul a fost semnat luni, 26 ianuarie, de directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, și urmează să intre în vigoare imediat după publicarea în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului oficial, măsura are caracter temporar, însă va rămâne în vigoare până în momentul în care autoritatea sanitar-veterinară competentă din Ucraina va furniza garanții considerate suficiente de partea moldovenească.

„Suspendarea va fi revizuită în funcție de garanțiile oferite de autoritatea sanitar-veterinară competentă din Ucraina solicitate de Agenție”, se arată explicit în ordinul semnat de conducerea ANSA.

Decizia autorităților de la Chișinău vine în urma unor investigații aprofundate desfășurate de ANSA, care au scos la iveală prezența metronidazolului, o substanță strict interzisă, în loturi de furaje importate anterior din Ucraina și utilizate în sectorul avicol.

Potrivit Agenției, planul de monitorizare a reziduurilor prezentat de autoritatea competentă din Ucraina este inferior celui aplicat în Republica Moldova, ceea ce ridică serioase semne de întrebare privind eficiența controalelor și trasabilitatea produselor.

„Deși legislația ucraineană interzice utilizarea metronidazolului, investigațiile ANSA au relevat că substanța este disponibilă pe piață. Medicamentele de uz veterinar pe bază de metronidazol sunt comercializate și incluse în cataloagele de produse ale unor companii producătoare de medicamente veterinare din Ucraina”, informează ANSA într-un comunicat detaliat.

Autoritatea sanitar-veterinară mai precizează că monitorizarea platformelor de comerț electronic din Ucraina a evidențiat existența unui număr semnificativ de produse care conțin metronidazol, comercializate fără prescripție medicală. Mai mult, aceste produse sunt disponibile inclusiv în ambalaje de capacitate mare, ceea ce sporește riscul utilizării necontrolate în fermele avicole.

Un aspect considerat deosebit de grav este faptul că loturile de furaje neconforme identificate anterior au fost însoțite de certificate veterinare oficiale emise de autoritatea competentă a statului exportator.

„Certificatele atestau, în mod eronat, conformitatea și siguranța produselor”, subliniază ANSA.

În aceste condiții, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor consideră că, în lipsa unor reforme și garanții clare din partea Ucrainei, siguranța produselor de origine avicolă nu poate fi asigurată.

„Având în vedere deficiențele constatate în sistemul de certificare al țării exportatoare, precum și lacunele identificate în mecanismele de control al medicamentelor veterinare, ANSA consideră că, pe moment, nu pot fi acceptate garanții suficiente privind siguranța cărnii de pasăre importate din Ucraina, chiar dacă aceasta este însoțită de certificate veterinare”, se mai arată în document.

Măsura vine la doar câteva săptămâni după ce, pe 9 ianuarie, ANSA a suspendat temporar și importul furajelor combinate din Ucraina. Decizia a fost luată după ce, în cadrul controalelor oficiale, au fost depistate reziduuri de metronidazol în probe de ser sanguin, furaje și ouă provenite din exploatații avicole.

Tot la începutul lunii ianuarie, autoritățile au anunțat că cel puțin 110.000 de păsări au fost nimicite în urma a 17 controale efectuate în depozite de hrană, ferme și abatoare din mai multe regiuni ale Republicii Moldova, după confirmarea prezenței substanței interzise.

Metronidazolul este interzis de mai bine de două decenii atât în Uniunea Europeană, cât și în Republica Moldova, în cazul animalelor de la care se obțin produse alimentare. Specialiștii avertizează că această substanță prezintă riscuri majore pentru sănătatea publică, fiind asociată cu efecte grave precum carcinogenitate, genotoxicitate, mutagenicitate și toxicitate reproductivă.

Autoritățile moldovene dau asigurări că vor continua controalele riguroase pentru protejarea consumatorilor și nu exclud menținerea restricțiilor pe termen mai lung, în funcție de evoluțiile și răspunsurile primite din partea statului exportator.