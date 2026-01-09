Peste 110.000 de păsări nimicite după depistarea metronidazolului în furaje importate din Ucraina

Republica Molodva. Peste 110.000 de păsări au fost nimicite în mai multe ferme avicole din Republica Moldova, după ce analizele de laborator au confirmat prezența metronidazolului, o substanță strict interzisă pentru animalele destinate consumului uman, în furaje importate din Ucraina, în serul păsărilor și în ouă.

Ca măsură preventivă, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a decis suspendarea temporară a importurilor de furaje combinate din Ucraina, pentru a proteja lanțul alimentar și a preveni contaminarea întregii industrii avicole.

Metronidazolul este considerat neautorizat și periculos pentru animalele destinate consumului uman. Utilizarea sa este calificată drept tratament ilegal, cu riscuri grave pentru sănătatea publică.

„Substanța metronidazol este interzisă pentru animalele destinate consumului uman, iar folosirea ei în ferme constituie o practică ilegală”, se arată în ordinul emis de ANSA.

Rezultatele pozitive privind prezența metronidazolului au fost confirmate de laboratoare acreditate, inclusiv de Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară din București. Controalele au relevat că furajele importate din Ucraina au fost sursa contaminării în mai multe exploatații avicole.

„Analizele confirmă prezența metronidazolului în serul păsărilor, furaj și ouă”, precizează ANSA.

Folosirea furajelor contaminate poate duce la transferul substanței periculoase în produsele de origine animală, afectând direct sănătatea consumatorilor și putând compromite exporturile.

„Prezența metronidazolului reprezintă un risc direct pentru sănătatea publică și nu poate fi eliminată prin măsuri mai blânde”, subliniază autoritatea.

În toate cele 17 unități verificate ferme, abatoare și depozite de hrană a fost dispusă suspendarea mișcării păsărilor și a ouălor, precum și rechemarea ouălor de consum. Măsurile sunt aplicate pentru protejarea consumatorilor și prevenirea contaminării lanțului alimentar avicol.

Metronidazolul este un chimioterapic puternic, cu efecte bacteriostatice și antiparazitare. Din cauza riscurilor majore pentru sănătate, utilizarea acestuia este interzisă la animalele de la care se obțin produse alimentare încă din 1997 în Uniunea Europeană și din 2011 în Republica Moldova.

Potrivit studiilor științifice citate de ANSA, metronidazolul este un carcinogen dovedit la animale, provocând tumori mamare, limfoame maligne și adenoame pulmonare la șoareci și șobolani.

De asemenea, substanța este considerată genotoxică și mutagenă, provocând rupturi ale catenelor de ADN atât în celulele umane, după administrarea de doze terapeutice, cât și în sistemele microbiene.

Studiile pe termen lung indică și efecte negative asupra sistemului reproductiv masculin, inclusiv atrofie testiculară și reducerea spermatogenezei, observate la animale de laborator.