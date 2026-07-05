Un copil de doi ani a fost transportat de urgență la spital, după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din municipiul Oradea. Conform primelor informații, micuțul era inconștient în momentul în care au ajuns salvatorii. La fața locului a fost trimis un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă (TIM).

Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe strada Traian Lalescu din Oradea. Alarma a fost dată printr-un apel la 112, înregistrat la ora 03:19.

Medicii i-au acordat primul ajutor și au reușit să îl stabilizeze înainte de a fi dus la spital. După stabilizare, copilul a fost transportat de urgență la unitatea medicală pentru investigații și tratament de specialitate.

În urmă cu o zi, un alt copil de doi ani a ajuns la spital după ce a căzut de la balconul unui apartament. Incidentul s-a produs vineri seara, 3 iulie, într-un imobil din municipiul Mediaș, județul Sibiu.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, cu medic, a intervenit pe strada Nisipului, unde a găsit fetița conștientă. În urma evaluării, cadrele medicale au stabilit că aceasta suferise un traumatism toraco-abdominal stâng și un traumatism la nivelul bazinului.

Copila de 2 ani și 4 luni a primit primele îngrijiri la fața locului, apoi a fost transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Mediaș pentru investigații suplimentare și tratament.

Potrivit primelor verificări făcute de polițiști, fetița ar fi căzut de la balconul apartamentului situat la etajul întâi, de la o înălțime de aproximativ patru metri. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs incidentul.