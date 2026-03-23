Un copil în vârstă de cinci ani a căzut de la etajul opt al unui bloc din București

Un copil în vârstă de cinci ani a căzut, luni seară, de la etajul opt al unui bloc din Sectorul 2 al Capitalei, incidentul având loc la doar o zi după un caz similar petrecut în Sectorul 1, unde un minor de aceeași vârstă și-a pierdut viața în urma unei căderi de la etajul nouă, au anunțat reprezentanții Poliției Capitalei.

Poliția Capitalei anunță că sesizarea a fost făcută prin apel la 112, iar la fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 9.

Odată ajunși la adresă, aceștia au constatat că cele semnalate se confirmă, fiind identificat un copil de cinci ani care căzuse de la etajul opt al imobilului în care locuia.

În paralel cu intervenția poliției, un echipaj medical a fost trimis de urgență la locul incidentului. La acest moment, paramedicii acordă primele îngrijiri minorului, în încercarea de a-i salva viața și de a-i stabiliza starea.

Autoritățile precizează că intervenția este în desfășurare, iar starea copilului este atent monitorizată de cadrele medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs incidentul, activitățile fiind în plină desfășurare.

luni, 23 martie 2026, polițiștii Secției 9 au intervenit în urma sesizării privind căderea unui minor de la etajul opt al unui bloc din Sectorul 2. Un echipaj medical a ajuns imediat la fața locului și acordă îngrijiri pentru salvarea copilului.

În prezent, ancheta este în curs, urmând să fie stabilite toate circumstanțele exacte în care a avut loc acest incident grav.