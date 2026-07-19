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Facebook întâmpină probleme de funcționare. Utilizatori din mai multe țări raportează erori de acces

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Facebook întâmpină probleme de funcționare. Utilizatori din mai multe țări raportează erori de accesFacebook. Sursa foto Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Facebook pare să întâmpine probleme de funcționare în cursul dimineții de duminică, 19 iulie, numeroși utilizatori din mai multe țări semnalând că nu își mai pot accesa conturile.

La încercarea de autentificare, platforma afișează mesajul: „Account Temporarily Unavailable. Your account is currently unavailable due to a site issue. We expect this to be resolved shortly”, ceea ce indică o posibilă problemă tehnică la nivelul serviciului.

Probleme la platforma Facebook

Problemele sunt raportate atât de utilizatori obișnuiți, cât și de administratori de pagini și campanii publicitare, care spun că întâmpină dificultăți inclusiv în Meta Ads Manager.

Potrivit mesajelor publicate pe Reddit, eroarea afectează în special versiunea web a Facebook, în timp ce aplicația mobilă continuă să funcționeze pentru o parte dintre utilizatori. Până la această oră, compania Meta nu a emis un comunicat oficial privind cauza incidentului.

Deși platformele de monitorizare a întreruperilor nu indică încă o pană globală de amploare, numărul reclamațiilor online este în creștere, iar situația este urmărită de utilizatori din Europa, America de Nord și Asia. În lipsa unei confirmări oficiale din partea Meta, rămâne neclar dacă este vorba despre o defecțiune extinsă sau despre o problemă care afectează doar anumite regiuni și servicii.

Utilizatorii reclamă probleme și în Meta Ads Manager

Pe lângă dificultățile de autentificare în Facebook, administratorii de pagini și specialiștii în publicitate online afirmă că întâmpină probleme și în Meta Ads Manager, platforma folosită pentru administrarea campaniilor publicitare. Potrivit relatărilor publicate pe Reddit, în multe cazuri versiunea web a serviciilor Meta este afectată, în timp ce aplicațiile mobile continuă să funcționeze pentru o parte dintre utilizatori.

Mesaj Facebook

Mesaj Facebook / sursa foto: captură

Pe rețelele sociale au fost publicate sute de mesaje în care oamenii spun că au fost deconectați automat din conturi sau că nu își pot reînnoi sesiunea de autentificare. În unele cazuri, utilizatorii au raportat și dificultăți în accesarea paginilor administrate sau a instrumentelor dedicate creatorilor de conținut.

Nu există deocamdată o confirmare oficială din partea Meta

Platformele specializate în monitorizarea întreruperilor serviciilor online au început să înregistreze un număr tot mai mare de sesizări, însă situația nu indică, cel puțin deocamdată, o pană globală de amploare. Specialiștii atrag atenția că astfel de incidente pot afecta doar anumite regiuni, centre de date sau categorii de utilizatori.

În lipsa unei poziții oficiale din partea Meta, nu este clar dacă problema este una generalizată sau dacă afectează doar o parte dintre serviciile companiei. Utilizatorii sunt sfătuiți să evite resetarea parolei dacă întâmpină exclusiv erori de conectare, deoarece este posibil ca acestea să fie generate de incidentul tehnic și să fie remediate odată cu restabilirea funcționării platformei.

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