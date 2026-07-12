Comisia Europeană pregătește o ofensivă legislativă de amploare împotriva marilor companii de tehnologie și a comercianților online. Până la sfârșitul acestui an, Executivul comunitar urmează să anunțe o propunere ambițioasă privind consolidarea protecției consumatorilor în spațiul virtual.

Obiectivul principal al noilor reglementări este stoparea practicilor abuzive care îi vizează peutilizatori, cu un accent deosebit pe siguranța copiilor, o categorie considerată extrem de vulnerabilă în fața capcanelor din mediul online, notează Mediafax.

Această inițiativă majoră vine într-un moment în care la nivelul blocului comunitar se intensifică dezbaterile privind o posibilă interdicție generală legată de accesul minorilor pe rețelele sociale. Oficialii de la Bruxelles consideră că actualul cadru legal nu mai este suficient pentru a contracara tacticile agresive folosite de platforme pentru a genera profit.

Comisarul european pentru Justiție, Michael McGrath, a explicat importanța acestui demers, subliniind că este nevoie de un răspuns general coerent în perioada imediat următoare. Oficialul european a precizat că problema a căpătat o amploare deosebit de mare, generând îngrijorări profunde nu doar în cercurile politice de la Bruxelles, ci și în rândul publicului larg, care cere măsuri concrete pentru protejarea celor tineri.

În prezent, tot mai multe state europene și globale analizează modalități stricte prin care copiii să fie puși la adăpost de efectele nocive ale internetului și ale rețelelor sociale. Regatul Unit a făcut deja un pas radical, anunțând că persoanele sub 16 ani nu vor mai putea folosi platforme extrem de populare precum TikTok, Instagram sau Snapchat.

În mod similar, Franța și alte state membre ale Uniunii Europene pregătesc propriile restricții la nivel național, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a pronunțat public în favoarea unor astfel de măsuri drastice.

Noile reguli europene vor viza în mod direct designul platformelor care creează dependență, capcanele ascunse din spatele abonamentelor și așa-numitele modele înșelătoare. Prin aceste tehnici de manipulare psihologică, utilizatorii sunt determinați să cumpere produse sau să plătească pentru diverse servicii online fără să își dea seama pe deplin de consecințele financiare.

Michael McGrath a atras atenția asupra faptului că nu există o singură soluție magică capabilă să rezolve toate problemele din ecosistemul digital. Din acest motiv, va fi nevoie de un pachet extins de măsuri care să funcționeze împreună în mod integrat. El a adăugat că minorii sunt deosebit de influențabili și vulnerabili în fața ecranelor, motiv pentru care protecția lor trebuie consolidată urgent, în special atunci când la mijloc există o tranzacție comercială sau un stimulent de plată.

O modificare fundamentală adusă de noua legislație se referă la competența de control. Comisia Europeană dorește să își acorde dreptul direct de a aplica aceste norme în cazul unor situații sistemice de mari dimensiuni, care au un caracter transfrontalier. În baza propunerilor aflate în lucru, instituția va putea amenda direct platformele care încalcă legislația privind protecția consumatorilor.

Foarte important este faptul că măsurile nu vor viza doar giganții din Silicon Valley, care sunt deja monitorizați prin regulamentele digitale anterioare, ci se vor aplica și comercianților online mai mici, precum și producătorilor de jocuri video care folosesc microtranzacții ascunse.

În momentul de față, responsabilitatea aplicării normelor revine exclusiv statelor membre, în timp ce Comisia Europeană deține doar un rol secundar de coordonare. Comisarul pentru Justiție a recunoscut deschis că actualul sistem de coordonare nu a dus niciodată la aplicarea unei amenzi sau a unei sancțiuni internaționale notabile, nefiind un factor de descurajare eficient pentru companiile care aleg să încalce legile europene.

Deși intențiile sunt ferme, propunerea legislativă generează deja discuții aprinse în interiorul Comisiei Europene. Unii oficiali de rang înalt și anumite state membre, printre care se numără și Polonia, se tem că noile reguli s-ar putea suprapune inutil cu legislația existentă, cum ar fi Regulamentul privind serviciile digitale.

De asemenea, interzicerea totală a accesului copiilor la rețelele sociale rămâne un subiect profund controversat la nivel mondial. Australia a implementat recent o astfel de interdicție radicală, însă vocile critice susțin că metodele actuale de verificare a vârstei pot fi ușor ocolite de către minori și, în plus, riscă să creeze probleme majore legate de confidențialitatea și protecția datelor personale.

Michael McGrath a subliniat că rezultatele unor astfel de interdicții absolute sunt, pentru moment, neconcludente. Din acest motiv, oficialul european consideră că, pe lângă reglementările stricte și amenzi, tinerii trebuie să beneficieze de o educație digitală solidă cu privire la riscurile din mediul virtual.