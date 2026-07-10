WhatsApp ar urma să devină mai mult decât o simplă aplicație de mesagerie. Platforma pregătește o funcție prin care utilizatorii vor primi alerte atunci când prietenii sau membrii familiei au ziua de naștere, potrivit Computerhoy.20minutos.es.

Noua opțiune se află momentan în faza de testare și a fost descoperită într-o versiune beta recentă pentru Android. Funcția ar urma să includă notificări dedicate și o zonă specială în aplicație unde vor fi afișate aniversările contactelor.

Sistemul se va baza pe informațiile privind data nașterii introduse de utilizatori în aplicație. Astfel, atunci când o persoană din lista de contacte își sărbătorește ziua, WhatsApp ar putea trimite o notificare pentru a le reaminti celorlalți utilizatori.

Scopul este ca aplicația să devină un instrument mai util în relațiile de zi cu zi și să ajute oamenii să păstreze mai ușor legătura cu cei apropiați.

Inițial, informațiile privind data nașterii au fost introduse în aplicație pentru respectarea unor reguli legale și pentru verificarea vârstei utilizatorilor în anumite țări.

Această măsură a fost aplicată mai ales în unele regiuni din Statele Unite, unde platformele online trebuie să respecte cerințe suplimentare privind protecția utilizatorilor.

Până acum, aceste date erau folosite în principal pentru verificări, însă WhatsApp testează posibilitatea de a le transforma într-o funcție utilă pentru utilizatori.

Noua funcție face parte din strategia Meta de a adăuga mai multe opțiuni sociale în WhatsApp și de a transforma aplicația într-un spațiu mai apropiat de utilizatori.

Prin introducerea notificărilor pentru aniversări, aplicația ar putea reduce situațiile în care utilizatorii uită momente importante pentru prieteni sau familie.

Deocamdată, funcția este în dezvoltare și nu există o dată oficială pentru lansarea ei către toți utilizatorii.