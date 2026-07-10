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Actualizarea WhatsApp care îți poate salva relațiile. Noutatea pregătită pentru milioane de utilizatori

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Actualizarea WhatsApp care îți poate salva relațiile. Noutatea pregătită pentru milioane de utilizatoriWhatsApp. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

WhatsApp ar urma să devină mai mult decât o simplă aplicație de mesagerie. Platforma pregătește o funcție prin care utilizatorii vor primi alerte atunci când prietenii sau membrii familiei au ziua de naștere, potrivit Computerhoy.20minutos.es.

Cum va funcționa noua opțiune WhatsApp

Noua opțiune se află momentan în faza de testare și a fost descoperită într-o versiune beta recentă pentru Android. Funcția ar urma să includă notificări dedicate și o zonă specială în aplicație unde vor fi afișate aniversările contactelor.

Sistemul se va baza pe informațiile privind data nașterii introduse de utilizatori în aplicație. Astfel, atunci când o persoană din lista de contacte își sărbătorește ziua, WhatsApp ar putea trimite o notificare pentru a le reaminti celorlalți utilizatori.

Scopul este ca aplicația să devină un instrument mai util în relațiile de zi cu zi și să ajute oamenii să păstreze mai ușor legătura cu cei apropiați.

Meta

Meta. Sursă foto: meta.com

De ce a început WhatsApp să colecteze datele despre ziua de naștere

Inițial, informațiile privind data nașterii au fost introduse în aplicație pentru respectarea unor reguli legale și pentru verificarea vârstei utilizatorilor în anumite țări.

Această măsură a fost aplicată mai ales în unele regiuni din Statele Unite, unde platformele online trebuie să respecte cerințe suplimentare privind protecția utilizatorilor.

Până acum, aceste date erau folosite în principal pentru verificări, însă WhatsApp testează posibilitatea de a le transforma într-o funcție utilă pentru utilizatori.

Utilizatorii vor avea o experiență mai personală

Noua funcție face parte din strategia Meta de a adăuga mai multe opțiuni sociale în WhatsApp și de a transforma aplicația într-un spațiu mai apropiat de utilizatori.

Prin introducerea notificărilor pentru aniversări, aplicația ar putea reduce situațiile în care utilizatorii uită momente importante pentru prieteni sau familie.

Deocamdată, funcția este în dezvoltare și nu există o dată oficială pentru lansarea ei către toți utilizatorii.

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