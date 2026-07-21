Europarlamentara Diana Șoșoacă susține că nu mai are acces la contul său de WhatsApp și că toate conturile oficiale ale partidului SOS România de pe platformă au fost închise. Anunțul a fost făcut marți, printr-o postare pe Facebook, în care aceasta afirmă că măsura ar avea un caracter politic și vorbește despre o presupusă implicare a serviciilor secrete.

„WhatsApp m-a anunțat că nu mai am voie să dețin cont WhatsApp. Dictatura Uniunii Europene, neobolșevismul, neofascismul european! Atât de tare am deranjat sistemul dictatorial european, atât de mari sunt procentele Dianei Iovanovici-Șoșoacă și ale S.O.S. România, încât sunt nevoiți să taie căile de comunicare ale unicului om politic care conduce opoziția reală din România”, a scris Diana Șoșoacă.

Ulterior, aceasta a revenit cu un nou mesaj în care a susținut că și formațiunea pe care o conduce a rămas fără conturi pe aplicația de mesagerie.

„Toate conturile oficiale ale partidului S.O.S. România au fost închise de WhatsApp. Asta este acțiune de servicii secrete”, a afirmat europarlamentara.

Mesajul publicat de Diana Șoșoacă apare la câteva zile după ce Parchetul General a anunțat trimiterea sa în judecată pentru patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, într-un dosar care vizează un incident petrecut în decembrie 2021, când aceasta era senator.

În același dosar a fost trimis în judecată și fostul său soț, Silvestru Șoșoacă, acuzat de patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal și o infracțiune de lovire sau alte violențe.

Potrivit procurorilor, cei doi ar fi împiedicat patru persoane – trei persoane vătămate și un martor – să părăsească sediul cabinetului de avocatură al Dianei Șoșoacă, unde veniseră pentru realizarea unui interviu. Anchetatorii susțin că incidentul a fost provocat de nemulțumirea europarlamentarei față de întrebările adresate de unul dintre jurnaliști.

Parchetul mai arată că, deși Diana Șoșoacă beneficia de imunitate parlamentară la momentul respectiv, aceasta se aplică exclusiv opiniilor politice și nu împiedică urmărirea penală pentru fapte care nu au legătură cu exercitarea mandatului.

Pentru continuarea procedurilor judiciare, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat ridicarea imunității de europarlamentar a Dianei Șoșoacă, iar Parlamentul European a aprobat cererea.

Dosarul are legătură cu acuzațiile formulate în urma incidentului din 2021, când o echipă de jurnaliști italieni a reclamat că a fost sechestrată și agresată în timpul realizării unui interviu. Diana Șoșoacă a respins constant acuzațiile și a susținut că dosarul reprezintă o încercare de intimidare politică.