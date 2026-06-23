Uniunea Europeană se află în fața unei transformări structurale majore în ceea ce privește gestionarea fluxurilor migratorii. Blocul comunitar analizează tot mai serios posibilitatea de a înființa și finanța direct de la bugetul europeanhttps://evz.ro/ilie-bolojan-siegfried-muresan-impotriva-romaniei-oprirea-fondurilor-europene.html centre de deportare amplasate în afara granițelor sale oficiale. Acest proiect indică o modificare profundă de strategie din partea statelor membre, primele structuri de acest tip având potențialul de a deveni operaționale până anul viitor, conform clashreport.com.

Inițiativa, care până de curând reprezenta un subiect tabu în discuțiile diplomatice de la Bruxelles, beneficiază în prezent de o susținere tot mai largă. Presiunea politică exercitată de ascensiunea partidelor de extremă dreapta în diverse state europene a accelerat adoptarea unor măsuri considerat extrem de rigide în trecut. Planul actual mizează pe formarea unei coaliții de țări hotărâte să acționeze rapid, beneficiind de suportul logistic și financiar al Comisiei Europene.

Danemarca s-a poziționat ca unul dintre principalii promotori ai acestei abordări de externalizare. Autoritățile de la Copenhaga au încercat încă din anul 2021 să încheie un acord bilateral cu Rwanda pentru deschiderea unui centru de azil. Deși acel proiect specific a fost abandonat din cauza instabilității politice și a semnelor de întrebare legate de legislația internațională și drepturile omului, guvernul danez a continuat să militeze pentru o soluție colectivă la nivelul întregii Uniuni.

În momentul de față, nu mai puțin de 19 țări membre ale Uniunii Europene își exprimă susținerea pentru strategiile de migrație de tip offshore. Un model de referință implementat recent este cel al Italiei, care a dezvoltat deja un centru funcțional pentru migranți pe teritoriul Albaniei, oferind un precedent practic pentru restul continentului.

Aspectele legale legate de funcționarea acestor centre rămân în atenția magistraților și a oficialilor europeni. Un consilier de top al Curții Europene de Justiție a declarat luna aceasta că schema albaneză ar putea fi compatibilă cu legislația UE, cu condiția ca reglementările UE privind drepturile omului să se aplice persoanelor deținute. Această nuanțare juridică deschide calea pentru extinderea proiectului la nivel continental, oferind acoperirea legală solicitată de anumite guverne.

Cu toate acestea, consensul nu este total în interiorul blocului comunitar. Proiectul întâmpină o rezistență fermă din partea altor state membre, în special din partea Franței, ale cărei autorități avertizează că o astfel de măsură ar putea aduce atingere valorilor și principiilor fundamentale pe care a fost clădită Uniunea Europeană.

În ciuda divergențelor, pașii birocratici avansează rapid. Un regulament care susține în mod direct crearea acestor centre a trecut de Parlamentul European săptămâna trecută cu sprijinul parlamentarilor de extremă dreapta. Acest vot reprezintă un semnal politic clar că prioritățile europene s-au modificat în favoarea securizării frontierelor externe.

Noile facilități din afara spațiului comunitar sunt proiectate specific pentru a găzdui solicitanții de azil ale căror cereri au fost deja respinse în mod definitiv, dar care nu pot fi returnați imediat în țările lor de origine din diverse motive administrative sau de securitate. În acest moment, oficialii de la Bruxelles așteaptă propuneri concrete din partea guvernelor europene, în timp ce negocierile cu potențialele țări gazdă din afara Uniunii sunt în plină desfășurare, identitatea acestor națiuni fiind momentan confidențială.