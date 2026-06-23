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Schimbare majoră în UE: Sprijin rapid și un nou număr de telefon unic pentru victimele infracțiunilor. Ce reguli noi se aplică

  • Daniela Popescu
  • 23 iunie 2026, 11:25
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Schimbare majoră în UE: Sprijin rapid și un nou număr de telefon unic pentru victimele infracțiunilor. Ce reguli noi se aplică
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Din cuprinsul articolului

O nouă legislație europeană promite să schimbe radical modul în care sunt protejate și ajutate persoanele care cad victimă infracțiunilor în statele membre. Europarlamentarul PPE Dan Motreanu a anunțat că Parlamentul European a votat actualizarea normelor UE, în urma unui acord solid cu Consiliul UE.

Obiectivul principal al noilor măsuri este ca persoanele afectate să primească sprijin imediat, protecție sporită și un acces mult mai rapid la justiție. Schimbarea este considerată urgentă în contextul în care datele Comisiei Europene arată o realitate îngrijorătoare: în fiecare an, aproximativ 15% dintre europeni devin victimele unei infracțiuni.

116 006 – Numărul unic european pentru asistență

Una dintre cele mai concrete măsuri pentru cetățeni este crearea unei linii telefonice de asistență dedicate la nivelul întregii Uniuni Europene. Victimele vor putea cere ajutor instant apelând numărul european 116 006.

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Pe lângă această linie telefonică, procesul de raportare a abuzurilor sau infracțiunilor a fost modernizat. Cetățenii vor avea la dispoziție două canale principale:

  • Raportarea clasică, în persoană.

  • Raportarea online, o măsură menită să reducă birocrația și să ofere o alternativă mai sigură celor care se tem să meargă la poliție.

Asistență juridică gratuită și despăgubiri urgente

Românii și ceilalți cetățeni europeni cu posibilități financiare reduse nu vor mai fi lăsați singuri în fața legii. Noua directivă garantează asistență juridică gratuită pentru victimele vulnerabile financiar. Statele membre vor avea libertatea de a stabili pragurile de venit sub care se acordă acest ajutor.

În plus, actul normativ vine cu o directivă clară pentru instanțe: urgentarea acordării despăgubirilor pe care persoanele condamnate sunt obligate să le plătească celor pe care i-au prejudiciat.

Datele victimelor, complet ascunse de infractori

Un punct extrem de sensibil în procesele penale a fost întotdeauna siguranța datelor de contact ale victimelor. Dan Motreanu a subliniat că grupul politic din care face parte a negociat ferm acest aspect:

„Grupul PPE a obținut în cursul negocierilor adoptarea unei prevederi solide privind protejarea datelor personale ale victimelor în cadrul procedurilor judiciare. Acestea nu vor fi comunicate infractorilor.” – Dan Motreanu, europarlamentar PPE.

Protecție specială pentru copii și evaluări individualizate

Fiecare caz va fi tratat diferit. Victimele vor beneficia de servicii de sprijin personalizate, stabilite în urma unei evaluări individuale realizate de personal specializat.

O atenție deosebită este acordată minorilor. Statele membre sunt acum obligate prin lege să asigure disponibilitatea unor servicii adaptate copiilor, capabile să ofere protecție și suport psihologic sau juridic adecvat vârstei lor.

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