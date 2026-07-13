Copiii cu vârsta sub 13 ani ar putea avea acces la rețelele sociale doar pentru perioade limitate și numai sub supravegherea unui adult, potrivit unei propuneri legislative pregătite de Comisia Europeană. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu destinat creșterii siguranței minorilor în mediul online și ar urma să fie prezentată în această toamnă.

Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după publicarea raportului Grupului special pentru siguranța copiilor în mediul online.

Potrivit recomandărilor formulate de experți, copiii cu vârsta sub 13 ani ar urma să poată utiliza rețelele sociale doar în condiții stricte:

-acces limitat în timp; -utilizare doar sub supravegherea unui adult.

După împlinirea vârstei de 13 ani, restricțiile ar urma să fie relaxate treptat, în funcție de nivelul de protecție oferit de fiecare platformă și de gradul de maturitate al utilizatorului.

Comisia Europeană consideră că responsabilitatea pentru protejarea copiilor nu trebuie să revină exclusiv părinților.

Potrivit executivului european, platformele digitale vor trebui să demonstreze că serviciile pe care le oferă sunt sigure pentru minori și că modul în care sunt concepute nu afectează sănătatea sau dezvoltarea acestora.

„Copiii au nevoie de un mediu online sigur. Platformele trebuie să își asume responsabilitatea pentru proiectarea serviciilor lor astfel încât acestea să nu afecteze sănătatea și dezvoltarea minorilor”, a declarat Ursula von der Leyen.

Inițiativa are la bază raportul Grupului special pentru siguranța copiilor în mediul online, înființat la începutul acestui an la solicitarea președintei Comisiei Europene.

Propunerea legislativă este în pregătire și urmează să fie prezentată în discursul privind Starea Uniunii, programat pentru luna septembrie.

Demersul vine în contextul în care tot mai multe state europene analizează sau au început deja să introducă restricții privind utilizarea rețelelor sociale de către minori.

În paralel, Comisia Europeană desfășoară investigații asupra unor platforme digitale mari, inclusiv în legătură cu funcții considerate că pot încuraja utilizarea excesivă, precum derularea infinită a conținutului (infinite scroll) și redarea automată a videoclipurilor.