Lukașenko, declarație neașteptată despre războiul din Ucraina: Trump singur nu va rezolva această problemă

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat într-un interviu acordat postului american de televiziune Newsmax TV că actualul conflict din Ucraina se va încheia pe cale pașnică, subliniind că orice război ajunge, în cele din urmă, la o astfel de soluție. Fragmente din acest interviu au fost difuzate de agenția de presă BelTA.

Declarațiile liderului belarus vin într-un context internațional tensionat, marcat de evoluțiile militare din Ucraina și de discuțiile privind posibile inițiative diplomatice pentru oprirea ostilităților.

În cadrul interviului, Aleksandr Lukașenko a afirmat că „fiecare război se termină pașnic. Este un clasic. Și acest război se va termina pașnic.

Cu cât mai repede, cu atât vor muri mai puțini oameni”. Potrivit acestuia, încheierea conflictului depinde de mai mulți factori și nu poate fi decisă de o singură persoană sau de un singur stat.

Președintele Belarusului a susținut că, dacă rezolvarea conflictului ar depinde exclusiv de președintele Statelor Unite, Donald Trump, „având în vedere politica sa actuală, conflictul s-ar fi încheiat de mult timp”.

Totuși, Lukașenko a subliniat că procesul este unul complex, afirmând: „Trump singur nu va rezolva această problemă”.

Lukașenko a declarat că este importantă „înghețarea acestui conflict de la început până la sfârșit”, prin oprirea ostilităților, astfel încât Rusia să nu considere că o pauză ar putea fi folosită pentru reînarmarea Ucrainei.

El a amintit de acordurile de la Minsk din 2015 și de pozițiile unor lideri europeni din acea perioadă, afirmând:

„Ei au vrut să le dea ucrainenilor timp să se reînarmeze și să lupte împotriva Rusiei. Se dovedește că nu au venit să negocieze pacea, ci un război viitor”.

Președintele belarus a subliniat că, pentru a ajunge la o pace de durată, sunt necesare garanții clare. „Trebuie să existe garanții. Rusia vrea garanții că acest lucru va dura pentru totdeauna.

Rusia vrea să încheie un tratat de pace care să garanteze că războiul nu va mai izbucni niciodată”, a spus Lukașenko.

Lukașenko a afirmat că unele state europene îi transmit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că îl vor sprijini în continuarea luptei.

„Nu îl vor ajuta. Nu au resursele pe care le au Statele Unite. Iar dacă americanii se retrag din acest proces, escaladarea este inevitabilă”, a avertizat liderul belarus.

Potrivit acestuia, conflictul ar putea avea consecințe grave nu doar pentru Ucraina, ci și pentru Europa și la nivel global.

„Continuarea conflictului va duce la un conflict global, cu utilizarea tuturor armelor aflate la dispoziția statelor”, a declarat Lukașenko, subliniind că o astfel de evoluție trebuie evitată.

Președintele Belarusului a spus că este convins că atât președintele rus Vladimir Putin, cât și președintele ucrainean Volodimir Zelenski își doresc pacea

„Sunt sigur. Mai ales acum. El vrea pace”, a afirmat Lukașenko referindu-se la Zelenski.

De asemenea, Lukașenko a declarat că luptele vor continua până când vor apărea forțe interne în Ucraina care să îl determine pe președinte să accepte pacea.

„Războiul va continua până când vor prevala forțe în Ucraina care îl vor forța pe Zelenski să facă pace”, a spus liderul belarus.

Declarațiile au inclus și referiri la Crimeea și la originile conflictului, Lukașenko afirmând că „nu a fost niciun război în Crimeea” și că teritoriul ar fi fost cedat fără lupte.

El a susținut că tensiunile au început odată cu politicile privind populația rusofonă din Ucraina și cu evenimentele din 2014.