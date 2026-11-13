Reținerea din salariu este permisă în România numai în condițiile prevăzute de lege, iar angajatorul nu poate decide unilateral să oprească bani din venitul unui salariat pentru a acoperi o presupusă pagubă sau o datorie. Codul muncii stabilește reguli clare privind situațiile în care pot fi făcute aceste rețineri și limitele sumelor care pot fi oprite lunar.

Reglementările sunt prevăzute în principal de articolul 169 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și de articolul 729 din Codul de procedură civilă. Acestea protejează veniturile angajaților și stabilesc condițiile în care salariul poate fi urmărit pentru plata unor datorii.

Reținerea din salariu reprezintă suma pe care angajatorul o oprește din drepturile salariale ale unui angajat, înainte ca acesta să primească efectiv banii.

Există mai multe situații în care o asemenea operațiune poate avea loc. Unele sunt obligatorii și țin de fiscalitate, precum impozitul pe venit și contribuțiile sociale. Altele apar în urma unor obligații de plată, cum este poprirea instituită pentru recuperarea unei datorii.

Trebuie făcută însă diferența între taxele și contribuțiile calculate legal la stabilirea salariului net și reținerile suplimentare operate din banii care i se cuvin angajatului.

Articolul 169 din Codul muncii prevede că nicio reținere salarială nu poate fi făcută în afara cazurilor și condițiilor stabilite de lege.

Una dintre cele mai importante reguli privește recuperarea prejudiciilor pe care angajatul le-ar fi provocat angajatorului.

Dacă un salariat deteriorează echipamente, pierde bunuri sau provoacă o pagubă în timpul activității profesionale, angajatorul nu poate opri automat contravaloarea acesteia din salariu.

Potrivit articolului 169 alineatul (2), reținerea cu titlu de daune poate fi făcută numai dacă datoria este scadentă, lichidă și exigibilă și a fost constatată printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Așadar, simpla constatare a unei pagube de către angajator nu îi oferă automat dreptul de a diminua salariul angajatului.

Codul muncii reglementează separat răspunderea patrimonială a salariaților, prin articolele 253-259.

Potrivit articolului 254, angajatorul poate solicita recuperarea prejudiciului printr-o notă de constatare și evaluare a pagubei, dar recuperarea pe această cale presupune acordul părților. Termenul acordat salariatului nu poate fi mai mic de 30 de zile de la comunicarea notei, iar suma recuperată prin această procedură nu poate depăși echivalentul a cinci salarii minime brute pe economie.

Dacă nu există un acord, angajatorul trebuie să urmeze procedura legală pentru stabilirea și recuperarea prejudiciului. Nu poate transforma propria evaluare a pagubei într-o reținere unilaterală din salariu.

Legea exclude, de asemenea, răspunderea salariatului pentru pagubele provocate de forță majoră, de cauze neprevăzute care nu puteau fi înlăturate sau pentru pierderile care se încadrează în riscul normal al serviciului.

Limitele reținerilor sunt stabilite în funcție de natura datoriei.

Conform articolului 729 din Codul de procedură civilă:

Până la o treime din salariul net poate fi reținută pentru datorii obișnuite, precum creditele sau alte obligații de plată.

Până la jumătate din salariul net poate fi reținută pentru obligații de întreținere sau alocații pentru copii.

Maximum jumătate din salariul net poate fi urmărit atunci când există mai multe popriri asupra aceluiași venit, indiferent de numărul creditorilor.

Există și o protecție suplimentară pentru persoanele cu venituri mai mici decât salariul minim net pe economie. În această situație, poate fi urmărită numai partea care depășește jumătate din valoarea salariului minim net.

Aceste limite sunt prevăzute de articolul 729 din Codul de procedură civilă.

Legea protejează anumite venituri care au o destinație specială.

Potrivit articolului 729 alineatul (7) din Codul de procedură civilă, nu pot fi urmărite pentru datorii:

alocațiile de stat pentru copii;

indemnizațiile pentru copii;

ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav;

ajutoarele de maternitate;

ajutoarele acordate în caz de deces;

bursele de studii acordate de stat;

diurnele și alte indemnizații cu destinație specială stabilite prin lege.

Există și reguli speciale pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă și anumite compensații, care pot fi urmărite numai pentru categorii limitate de creanțe.

Un salariat care observă că primește un salariu mai mic decât cel cuvenit poate solicita angajatorului explicații și documente justificative privind sumele reținute.

Este recomandat să verifice fluturașul de salariu, statul de plată și eventualele documente referitoare la poprire sau la obligația de plată invocată de angajator.

Dacă reținerea nu are un temei legal, angajatul se poate adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) pentru sesizarea unei posibile încălcări a legislației muncii. De asemenea, poate solicita instanței de judecată recuperarea drepturilor salariale.

Articolul 171 din Codul muncii stabilește un termen de prescripție de trei ani pentru acțiunile privind drepturile salariale, calculat de la data la care acestea erau datorate.