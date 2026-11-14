În doar câteva zile, un scandal corporativ de proporții l-a înlăturat de la putere pe liderul celei de-a doua companii ca valoare din lume, Jensen Huang, CEO-ul Nvidia. Criza i-a adus familia în atenția publică, a generat incertitudini majore cu privire la viitorul industriei de inteligență artificială și a ajuns până pe holurile puterii de la Washington, relatează CNN.

Huang și-a anunțat demisia de la Nvidia joi dimineață, pe fondul presiunilor tot mai mari generate de dezvăluirile privind mai multe relații extraconjugale. Printre acestea se numără o legătură cu Alice Huang, o femeie de afaceri cunoscută și sub numele chinezesc Huang Le, fostă directoare la Megaspeed, un client al Nvidia vizat de o anchetă a autorităților americane ca potențial risc pentru securitatea națională.

Consiliul de administrație al gigantului tehnologic a numit-o pe Colette Kress, directorul financiar de lungă durată al companiei, în funcția de director general interimar. Investitorii și analiștii de pe Wall Street urmează să îi adreseze numeroase întrebări marți, când Nvidia își va prezenta rezultatele financiare aferente celui de-al treilea trimestru.

În paralel, Jensen Huang și mai mulți membri importanți ai administrației Trump sunt chestionați de parlamentarii americani în legătură cu vânzările și transferul de cipuri Nvidia către China.

Fostul CEO al Nvidia a fost chemat să depună mărturie în cadrul unei audieri a Congresului cu ușile închise, programată pentru data de 1 decembrie. Parlamentarii au avertizat că vor emite o citație oficială în instanță dacă acesta nu va accepta să se prezinte de bunăvoie. Totodată, secretarul pentru Comerț, Howard Lutnick, și-a dat acordul să depună mărturie luna viitoare în fața Comisiei pentru afaceri bancare a Senatului, instituție care a solicitat și audierea lui Huang.

Plecarea lui Huang marchează o prăbușire bruscă și neașteptată pentru unul dintre cei mai influenți lideri din sectorul tehnologic global. El a condus Nvidia timp de 33 de ani, identitatea sa fiind strâns legată de companie încă din 1993, când a cofondat-o într-un restaurant Denny's.

Decizia de joi reprezintă o răsturnare radicală de situație față de începutul săptămânii. Duminică, consiliul de administrație anunțase declanșarea unei investigații pentru a stabili dacă Huang a fost ținta unei operațiuni de spionaj străin, însă își reafirmase încrederea în conducerea sa, precizând că nu există indicii privind compromiterea secretelor companiei sau a securității naționale. În aceeași zi, Huang a recunoscut existența unei relații extraconjugale, fără a numi însă persoana implicată.

Cu toate acestea, amplificarea îngrijorărilor de securitate națională la Capitol Hill și apariția unor noi informații despre o altă aventură extraconjugală au determinat consiliul de administrație să intervină. Membrii board-ului s-au reunit miercuri seară pentru a tranșa situația, iar joi dimineață demisia a devenit oficială.

Evoluția evenimentelor-cheie care au dus la căderea lui Jensen Huang, prezentate în ordine cronologică inversă:

13 NOIEMBRIE 2026 Secretarul pentru Comerț, Howard Lutnick, acceptă voluntar să se prezinte în fața Comisiei bancare a Senatului pentru clarificări privind controalele la export legate de Nvidia, la solicitarea președintelui republican al comisiei, Tim Scott. Jensen Huang este, de asemenea, invitat la audiere. Pe bursă, acțiunile Nvidia încheie săptămâna cu un declin de aproape 13%, ceea ce echivalează cu o pierdere de peste 573 de miliarde de dolari din capitalizarea de piață.

12 NOIEMBRIE 2026 Jensen Huang demisionează cu efect imediat din funcția de CEO, după 33 de ani. Colette Kress devine director general interimar, în timp ce consiliul de administrație caută un succesor permanent atât intern, cât și extern, și numește primul președinte al consiliului din istoria companiei. Titlurile Nvidia scad abrupt la deschiderea bursei și închid ședința cu un minus de 4,3%. În aceeași zi, trei comisii ale Camerei Reprezentanților îi trimit lui Huang o scrisoare comună prin care îl convoacă la audierea cu ușile închise din 1 decembrie, dându-i termen până a doua zi la ora 20:00 să răspundă, sub amenințarea unui mandat de prezentare.

11 NOIEMBRIE 2026 Publicația "The New York Times" dezvăluie că Jensen Huang a întreținut o altă relație extraconjugală, de această dată cu una dintre subordonatele sale directe din cadrul Nvidia. Consiliul de administrație convoacă o ședință de urgență pentru a discuta viitorul acestuia.

9 NOIEMBRIE 2026 Acțiunile Nvidia deschid ședința de tranzacționare cu o scădere de 7,5%, pierzând peste 300 de miliarde de dolari din valoare, și închid ziua la 178,67 dolari pe acțiune. La Beijing, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Guo Jiakun, respinge acuzațiile privind un complot de spionaj, declarând că acestea sunt "speculaţii pur şi simplu nefondate şi o încercare de a denigra şi defăima China".

8 NOIEMBRIE 2026 Jensen Huang admite că a avut o aventură, păstrând tăcerea asupra identității partenerei. Consiliul de administrație al Nvidia anunță o anchetă independentă vizând posibila implicare a unor servicii secrete străine.

4-5 NOIEMBRIE 2026 Oficiali de rang înalt din Camera Reprezentanților cer audierea lui Jensen Huang în comisiile parlamentare pe tema relației sale cu Alice Huang.

30-31 OCTOMBRIE 2026 Ziarul "The Wall Street Journal" scrie că autoritățile din Singapore au investigat-o pe Alice Huang. Ministerul Afacerilor Interne din Singapore infirmă o anchetă directă asupra acesteia, dar confirmă că investigațiile privind compania Megaspeed sunt în desfășurare.

29 OCTOMBRIE 2026 "The New York Times" informează că autoritățile din SUA au deschis o anchetă pe numele lui Alice Huang, suspectată că ar fi furnizat informații secrete Beijingului și ar fi ajutat China să ocolească restricțiile de export pentru cipurile avansate de inteligență artificială.

MAI 2026 Un raport al firmei Culper Research avertizează că Nvidia are o "problemă legată de China", menționând explicit numele lui Alice Huang și al companiei Megaspeed. Documentul contrazice declarațiile Nvidia potrivit cărora afacerile sale din China au scăzut la "zero" după restricțiile din aprilie 2025, estimând că aproximativ 20% din veniturile sale din segmentul de calculatoare pentru anul fiscal 2026 provin din piața chineză. Potrivit raportului, Megaspeed ar fi facilitat introducerea ilegală în China a unor servere cu tehnologie Nvidia.

IANUARIE 2026 Departamentul de Comerț al SUA anunță acordarea permisiunii ca Nvidia să comercializeze în China modelul H200, al doilea cel mai performant semiconductor AI al companiei.

OCTOMBRIE 2025 Nvidia devine prima companie din lume care atinge, pentru scurt timp, o evaluare bursieră de peste 5 trilioane de dolari.

IULIE 2025 Nvidia și rivalul AMD încheie un acord cu guvernul american pentru a putea vinde cipuri în China, angajându-se să vireze statului american 15% din veniturile generate pe această piață.

MAI 2025 Alice Huang participă la o cină organizată de Jensen Huang la Taipei, iar cei doi pleacă împreună de la eveniment, în aceeași mașină.

APRILIE 2025 Statele Unite blochează efectiv exportul cipurilor de înaltă performanță H20 către China, impunând obligativitatea unei licențe speciale. Nvidia avertizează investitorii asupra unui impact financiar estimat la 5,5 miliarde de dolari, iar Jensen Huang face lobby intens împotriva restricției.

IUNIE 2024 Alice Huang și Jensen Huang sunt fotografiați împreună la o petrecere a industriei tech în Taipei, fiind prima lor apariție publică cunoscută.

MARTIE 2023 Alice Huang, fără legături de rudenie cu CEO-ul Nvidia, preia conducerea Megaspeed International, companie fondată în 2015 în Singapore ca filială a firmei chineze de cloud computing 7Road și achiziționată ulterior, în noiembrie 2023, de compania malaeziană Swiftdata.

1993-2023 Nvidia este înființată în 1993 în California de Jensen Huang, Curtis Priem și Chris Malachowsky. Pornită ca producător de plăci grafice pentru PC-uri și jocuri video, compania își reorientează strategia sub conducerea lui Huang spre calculele complexe necesare inteligenței artificiale. Odată cu explozia AI generative, Nvidia devine principalul furnizor al industriei, atingând în 2023 o valoare de piață de 1 trilion de dolari.

Scandalul a provocat o undă de șoc puternică pe piețele financiare. La închiderea ședinței de vineri, acțiunile Nvidia (NVDA) acumulaseră o scădere de 12,75% față de începutul săptămânii, ștergând aproximativ 573 de miliarde de dolari din valoarea companiei.

Având în vedere că Nvidia este unul dintre pilonii principali ai indicelui bursier S&P 500, reprezentând circa 6% din valoarea totală a acestuia, prăbușirea cotațiilor sale afectează direct portofoliile de investiții și fondurile de pensii a milioane de oameni.