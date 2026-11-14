Nivelul de trai al populației și scăderea puterii de cumpărare sunt principalele repere după care românii evaluează activitatea clasei politice. În timp ce disputele dintre partide continuă, tot mai mulți oameni se confruntă cu dificultăți în plata facturilor și cumpărarea alimentelor. Aceste teme au fost abordate în ediția de vineri seară a emisiunii „Cutia Neagră”, unde realizatorul Silviu Mănăstire și invitații săi au analizat situația economică și politică a țării, precum și perspectivele pentru anul 2027, arată România TV.

Editorialul emisiunii a pornit de la ideea că politicienii au ajuns să constate problemele populației, fără să ofere soluții concrete pentru acestea. În locul unor măsuri care să îmbunătățească nivelul de trai, oamenii primesc explicații despre dificultățile economice și despre lipsa resurselor financiare.

„Ei (politicienii – n.r.) constată coșmarul pe care românii îl trăiesc zilnic când trebuie să își trimită copiii la scoala fără bani de sanvis, când își plătesc cheltuielile, facturile, când se duc la magazin să își cumpere de mâncare. Politicienii constată sărăcia și lipsa banilor pentru un trai decent! Această politică în care politicianul face constatări este suprema bătaie de joc! E ca și cum ai merge la medic, el ar constata ca ești bolnav, te-ar mângâia eventual pe spate, te-ar informa ca ai probleme de sănătate și te-ar trimite acasă!”.

Editorialul continuă cu o analiză critică a modului în care este administrată țara și a lipsei unei strategii pentru relansarea economiei. Autorul susține că românii au ajuns să resimtă tot mai puternic scăderea veniturilor, în timp ce afacerile se închid, iar reprezentanții statului transmit că situația financiară este dificilă.

Textul face referire și la activitatea liderilor politici, inclusiv la președintele Nicușor Dan, despre care autorul afirmă că nu poate produce schimbări vizibile fără o echipă competentă și fără sprijin politic. În același timp, este criticată numirea unor persoane fără pregătirea profesională necesară în funcții importante din administrația publică.

„Românii au început să înțeleagă o realitate tragică NU există niciun lider politic interesat să le îmbunătățească nivelul de trai. Nimeni nu are un plan de relansare economică, o strategie pentru a evita sărăcirea accelerată a populației. De la vârful statului, până la ultimul țuțăr politic ni se spune ca suntem intr-o situație financiară groaznică. Unii mai obraznici susțin ca avem creștere economică, în realitate toată lumea vede cum se prăbușesc veniturile, cum se închid afacerile!

Românii au mai început să înțeleagă că sunt conduși de prosti! Nu de incapabili, atenție, sau de reduși intelectual, ci de ignorați fără suflet lipsiți și de orice cunoștințe necesare administrării țării. Mii și mii de prosti, de incompetenți, au luat cu asalt slujbele la stat, pozițiile politice, s-au înșurubat la conducerea reală a țării! Dacă noi credeam ca alegând de exemplu un președinte olimpic la matematică și ca el va rezolva ecuația statului român, cu zecile de mii de bugetari care s-au transformat în aristocrația bugetară, în burghezia statului, ne-am îmbătat cu apă rece. Acel matematician constata și el acum gauosenia statului, groapa neagră în care ne zbatem! Oricât l-ai antipatiza pe Nicușor Dan ca nu poate face ceva real, vizibil, este clar ca fără aliați, fără o echipă de oameni pregătiți și inteligenți nici el și nici România nu va scapa de destinul său de țara minoră care se descurcă cum poate! Era o vorbă: brânza bună în burduf de câine, asta e Romania! Iar așa cum prostia conduce România, și asta a devenit deja o lege nescrisă, nici bună credință și onestitatea nu pot salva o țară, chiar dacă șeful țării este bine intenționat!”

Un alt subiect abordat în editorial este legătura dintre funcționarii publici și marile fraude economice. Autorul susține că numeroase scheme de evaziune fiscală și afaceri ilegale nu ar putea funcționa fără sprijinul unor persoane din instituțiile statului. Sunt menționate fraude cu TVA, traficul de țigări, evaziunea cu alcool, afacerile cu petrol și combinațiile din sectorul energetic.

În opinia exprimată în editorial, în timp ce populația suportă efectele crizelor economice, persoane aflate în poziții influente continuă să beneficieze de avantaje și de acces la resursele publice.

„Pe lângă aceasta politică de constatare se ridica lăcomia și corupția sistemul prostocratic, idiocratia este înfometată! Nu există dosar de mare furăciune în care să nu fie implicați funcționari de la stat, mai mici sau mai mari. Când se dau tunuri cu petrol, când se fac evaziuni cu alcool, trafic de țigări, furăciuni groaznice cu TVA, combinații cu energie, la mijloc sta un decident al statului. Mai în glumă sau mai serios în statul român nu se poate fura nimic consistent fără asistența de specialitate a angajaților la stat garantați politic! Hoții de buzunare sunt oameni cinstiti pe lângă granguri care jefuiesc bugetele publice sau înlesnesc marile tunuri. De unde se deduce o altă realitate valabilă de 100 de ani: când românii sărăcesc, „băieții” de la stat se descurcă, unii ciupesc alții fură cu vagonul, cu cisterna sau vaporul.”

Editorialul face referire și la perioada de un an și jumătate marcată de dificultăți economice, tensiuni politice și anularea alegerilor. Autorul descrie o ruptură între clasa politică și restul populației, susținând că oamenii obișnuiți sunt cei care suportă cel mai mult efectele măsurilor adoptate în perioadele de criză.

În text sunt amintite majorările de taxe și impozite, reducerea ajutoarelor și apelurile adresate populației de a face economii, pe fondul deficitului bugetar și al datoriilor statului. Autorul compară situația actuală cu perioadele de criză din anii 1990 și 2009.

„În acest un an și jumate complicat, cu sărăcia intrată în casa românilor, cu anulări de alegeri, cu scandal politic zilnic s-a concretizat încă o realitate palpabilă, văzută deja de majoritatea românilor: există EI, Ei politicienii, cu clanurile și afacerile lor, hoțiile și sinecurile, iar de partea cealaltă, toți ceilalți români lipsiți de șansă sau noroc. Când țara o duce rău, când vine recesiunea și nu mai sunt bani, România românilor care n-au treabă cu politica este, pur și simplu, abandonată! Când este greu, românul simplu este sacrificat! Să vă descurcați cum puteți, nu mai sunt bani de pensii, consumați prea mult, stingeți becul în sufragerie, trebuie tăiate ajutoarele, trebuie umflate taxele și impozitele!

Trebuie să plătiți mult și repede pentru ca avem probleme financiare grave, pentru ca ne îngroapă deficitul, NU mai sunt bani! Recunoaștem deja acest refren pe care îl interpretează politicienii cu ocazia fiecărei crize economice și sociale! Asa a fost și în anii 90, așa a fost și în 2009! Asa este și acum, de fapt nu mai sunt bani pentru lăcomia voastră fără rușine, pentru a vă cumpăra mașini de milioane de euro, pentru a vă mari salariile, pentru a vă hrăni miile de clienți politici! Asa este, România lor a sărăcit, politrucii nu mai au atâția bani cu cât erau obișnuiți în anii trecuți și vor face exact ce fac deja, așa cum procedau nemesii și boierii cu iobagii, ne vor baga încă un bir, încă o corvoadă, încă un plocon.

Să plătiți, să plătiți, români, ca trebuie să scoatem țărișoara din deficit și datorii, trebuie sa strângem cureaua, trebuie să facem reforme pe spatele vostru, trebuie să ne salvăm pe munca și sudoarea voastră … ca de fiecare dată în istorie!”