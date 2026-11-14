Regele Charles al III-lea împlinește sâmbătă, 14 noiembrie, vârsta de 78 de ani. Deși aniversarea sa are loc toamna, suveranul britanic își sărbătorește oficial ziua de naștere în luna iunie, printr-o ceremonie fastuoasă, devenită tradiție pentru monarhia britanică. Obiceiul are o istorie de câteva secole și a fost păstrat inclusiv de regretata regină Elisabeta a II-a.

Diferența dintre data reală a nașterii și cea a aniversării oficiale are legătură cu o decizie luată de unul dintre predecesorii săi. Regele Edward al VII-lea, născut în noiembrie, a considerat că vremea din această perioadă nu este potrivită pentru organizarea unei ceremonii ample în aer liber. Astfel, festivitățile au fost mutate în sezonul cald.

Tradiția organizării a două aniversări pentru monarhul britanic își are originile în istoria ceremoniei „Trooping the Colour”. Prima manifestare de acest fel a avut loc în timpul domniei regelui Charles al II-lea, între 1660 și 1685.

În 1748, parada a fost desemnată drept evenimentul care marchează aniversarea oficială a suveranului, iar după urcarea pe tron a regelui George al III-lea, în 1760, ceremonia a devenit un eveniment anual.

Obiceiul de a organiza parada în timpul verii a fost introdus de Edward al VII-lea, care a domnit între 1901 și 1910. Născut în noiembrie, acesta a preferat ca festivitățile oficiale să aibă loc în mai sau iunie, când condițiile meteorologice sunt, de regulă, mai favorabile evenimentelor în aer liber.

Tradiția a fost continuată de monarhii care i-au urmat. George al V-lea avea ziua de naștere în iunie, însă George al VI-lea, născut în decembrie, a păstrat obiceiul unei aniversări oficiale organizate vara. Fiica sa, Elisabeta a II-a, născută în aprilie 1926, a procedat la fel.

Charles s-a născut pe 14 noiembrie 1948, la Palatul Buckingham, și a ales să respecte tradiția. Aniversarea sa oficială este marcată în luna iunie, prin parada „Trooping the Colour”, la care participă familia regală și numeroși spectatori.

Prințul William, actualul moștenitor al tronului, ar putea avea o singură aniversare oficială, având în vedere că ziua sa de naștere este pe 21 iunie.

Charles s-a născut în seara zilei de 14 noiembrie 1948, la Palatul Buckingham, în perioada în care Marea Britanie încerca să se refacă după Al Doilea Război Mondial. La patru ani, după urcarea pe tron a mamei sale, Elisabeta a II-a, a devenit moștenitorul Coroanei britanice.

Copilăria sa a fost marcată de absența frecventă a părinților, care participau la turnee oficiale în statele Commonwealth. Potrivit biografilor regali, Charles a fost un copil sensibil, iar tatăl său, prințul Philip, a considerat că educația într-un mediu strict l-ar putea pregăti mai bine pentru responsabilitățile viitoare.

Astfel, Charles a fost trimis la Gordonstoun, un internat cu reguli stricte din Scoția. Experiența nu a fost una pe placul său, iar ulterior a descris-o drept „o pedeapsă cu închisoarea”.

De-a lungul tinereții, viitorul rege a avut mai multe aspirații profesionale, printre care conductor de tren, soldat și vânător. Într-un documentar televizat din 1994, întrebat de un copil „Cine eşti?”, Charles a răspuns: „Aş vrea să ştiu”.

Viața sentimentală a lui Charles a fost marcată de relația cu Camilla Shand, femeia care avea să-i devină ulterior soție. În tinerețe, însă, familia regală nu o considera o alegere potrivită pentru viitorul rege, din cauza statutului său social și a relațiilor anterioare.

Charles s-a căsătorit cu Lady Diana Spencer pe 29 iulie 1981, într-o ceremonie organizată la Catedrala St. Paul din Londra. Diana avea 19 ani și provenea dintr-una dintre cele mai vechi familii britanice.

Căsnicia lor s-a deteriorat în timp, pe fondul infidelităților și al tensiunilor din relație. Cei doi s-au separat, iar divorțul a fost finalizat în 1996. Un an mai târziu, Diana și-a pierdut viața într-un accident de mașină produs la Paris.

Relația lui Charles cu Camilla a fost unul dintre motivele invocate de Diana pentru destrămarea căsniciei. Într-un interviu din 1995, aceasta a spus: „Noi eram trei în această căsătorie, aşa că era puţin aglomerat”.

Charles și Diana au avut doi fii, William și Harry. În prezent, William este primul în ordinea succesiunii la tron, în timp ce Harry locuiește în California alături de soția sa, Meghan Markle, după retragerea din îndatoririle regale oficiale.

De-a lungul anilor, Charles și-a construit o imagine publică asociată cu protecția mediului și susținerea inițiativelor caritabile. A promovat proiecte ecologice cu mult înainte ca aceste teme să devină priorități la nivel internațional.

După ce a părăsit Marina Regală, în 1976, a folosit suma de 7.000 de lire sterline primită drept pensie pentru a înființa Prince’s Trust. Organizația are ca obiectiv sprijinirea tinerilor vulnerabili și facilitarea accesului acestora la oportunități educaționale și profesionale.

Ulterior, Charles a fondat numeroase alte organizații, printre care Fundația Prințului și Școala Prințului de Arte Tradiționale.

În ultimii ani ai domniei Elisabetei a II-a, acesta a preluat tot mai multe dintre responsabilitățile regale, pregătindu-se pentru momentul în care urma să devină suveran.

Charles are o legătură specială cu România, țară pe care a vizitat-o în repetate rânduri începând din 1998. De-a lungul anilor, fostul prinț de Wales a promovat patrimoniul natural, arhitectura tradițională și valorile culturale ale satelor românești.

Regele deține două proprietăți în România, una în Valea Zălanului, județul Covasna, și alta în satul Viscri, județul Brașov.

Proprietatea din Valea Zălanului este deschisă turiștilor, care pot descoperi arhitectura tradițională și peisajele zonei. Casa din Viscri găzduiește și activități ale Fundației Prințul de Wales, prin intermediul căreia sunt organizate programe de pregătire pentru ucenici, meșteri artizani, studenți și arhitecți din diferite regiuni ale țării.