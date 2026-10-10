Regina Camilla a dezvăluit că lectura face parte din rutina sa alături de regele Charles al III-lea, cei doi rezervându-și timp pentru cărți înainte de cină. Mărturisirile apar în documentarul BBC „The Book That Changed My Life”, dedicat modului în care literatura poate influența parcursul personal, poate oferi sprijin în momente dificile și poate schimba perspectiva asupra vieții.

Documentarul aduce în prim-plan atât experiențele personale ale reginei, cât și poveștile unor oameni pentru care lectura a devenit un punct de cotitură. Camilla a vorbit despre preferințele literare ale soțului său, despre propria educație și despre importanța accesului la cărți.

Potrivit declarațiilor reginei, lectura este o activitate pe care cei doi o practică împreună, într-un moment de liniște, înainte de masa de seară.

„Este cel mai bun tonic din lume”, a spus Camilla, descriind felul în care cărțile îi ajută să se relaxeze. Suverana a povestit că regele Charles este pasionat de biografii și de operele scriitorului britanic P.G. Wodehouse, cunoscut pentru romanele sale umoristice.

Uneori, lectura regelui este însoțită de hohote de râs, care o distrag pe soția sa atunci când aceasta este concentrată asupra propriei cărți. Camilla a descris situația cu umor, explicând că îi este greu să reintre în atmosfera lecturii după asemenea întreruperi.

Dincolo de acest detaliu personal, mărturisirea oferă o imagine rară asupra unei activități obișnuite din viața cuplului regal. Lectura nu este prezentată doar ca o preocupare culturală, ci și ca un moment de relaxare împărtășit.

Camilla a explicat că lectura a avut un rol important în formarea sa intelectuală, mai ales pentru că a încheiat studiile la o vârstă relativ tânără și nu a urmat o universitate.

Regina a spus că o mare parte din educația sa a venit din cărți. Printre lecturile care i-au rămas în memorie se numără romanul „Poveste despre două orașe”, de Charles Dickens, a cărui acțiune se desfășoară în timpul Revoluției Franceze.

Camilla a amintit în special scenele în care personaje urmăresc execuțiile cu ghilotina, inclusiv femeile care tricotează în timp ce asistă la aceste evenimente. Pasajele au impresionat-o prin felul în care autorul descrie comportamentul oamenilor într-o perioadă marcată de violență și tensiuni sociale.

Regina a vorbit și despre lectura, în adolescență, a romanului „Amantul doamnei Chatterley”, de D.H. Lawrence. Cartea, controversată la vremea respectivă din cauza conținutului său sexual explicit, a devenit celebră și prin procesul pentru obscenitate desfășurat în Marea Britanie în 1960.

Producția BBC nu se limitează la experiențele familiei regale. Documentarul prezintă patru persoane ale căror vieți au fost influențate de cărți în perioade dificile, inclusiv oameni care au descoperit lectura după experiențe traumatizante sau care au învățat să citească la vârsta adultă.

Unul dintre obiectivele programului este să arate cum literatura poate contribui la dezvoltarea personală, la înțelegerea propriilor experiențe și la descoperirea unor perspective noi.

Inițiativa se înscrie în activitatea de promovare a lecturii desfășurată de Camilla prin organizația caritabilă The Queen’s Reading Room, fondată în 2021. Proiectul susține lectura de plăcere și încearcă să apropie publicul de literatură prin recomandări de cărți, activități culturale și un club de lectură online.

Potrivit Casei Regale britanice, documentarul este difuzat în cadrul Anului Național al Lecturii 2026 din Regatul Unit, o inițiativă care urmărește să readucă lectura în viața de zi cu zi.

Experiența relatată de regina Camilla arată că lectura poate ocupa un loc important inclusiv într-un program dominat de obligații oficiale. Pentru cuplul regal, cărțile reprezintă atât o sursă de relaxare, cât și un prilej de a petrece timp în liniște.

Documentarul BBC urmărește să extindă această perspectivă dincolo de familia regală, prezentând povești concrete despre felul în care cărțile pot influența educația, echilibrul personal și relația oamenilor cu propriile experiențe.