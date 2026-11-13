Actualitate

Hariclea Darclée, una din cele mai mari voci ale lumii, este eroina volumului 4 al seriei care le prezintă copiilor portretele unor români remarcabili. De marți, la chioșcurile de ziare

Hariclea Darclée, una din cele mai mari voci ale lumii, este eroina volumului 4 al seriei care le prezintă copiilor portretele unor români remarcabili. De marți, la chioșcurile de ziare
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Hariclea Darclée, una din cele mai mari voci ale lumii, este eroina volumului 4 al seriei care le prezintă copiilor portretele unor români remarcabili. De marți, la chioșcurile de ziare!

Motanul Oscar în rol de detectiv

Colecția “Români de succes” continuă la chioșcurile de presă cu volumul Hariclea Darclée și misterul partiturii dispărute. Volumul aduce în prim-plan personalitatea uneia dintre cele mai mari voci ale lumii, Hariclea Darclée, o artistă care prin talent, muncă și perseverență a ajuns să cucerească publicul din lumea întreagă. Cartea le propune micuților cititori o călătorie fabuloasă la Roma, în zilele pline de emoție și neprevăzut ale premierei operei Tosca, splendida capodoperă a compozitorului Giacomo Puccini, creată special pentru vocea sopranei născute în România.

De această dată motanul Oscar devine un veritabil detectiv particular, pornit pe urmele unei partituri dispărute. Scopul misiunii sale este acela de a salva nu doar premiera, ci și reputația sopranei Hariclea Darclée și a compozitorului Giacomo Puccini. În această aventură plină de mister, Oscar îi conduce pe cei mici prin locuri emblematice ale orașului: Castel Sant’Angelo, Columna lui Traian, Fontana di Trevi și Opera din Roma. Astfel, copiii descoperă splendoarea unuia dintre cele mai frumoase orașe din Europa, dar și lumea fascinantă a muzicii, într-o poveste plină de suspans și umor.

Imaginație și cultură generală

Prin Colecția “Români de succes”, micii cititori fac cunoștință cu inventatori, oameni de știință, personalități istorice sau artiști ale căror nume și realizări merită cunoscute. Volumele destinate copiilor peste 6 ani sunt cartonate, iar paginile prind viață prin ilustrații captivante. Cărțile Editurii Corint Junior îmbină armonios adevărul istoric cu farmecul imaginației.

Vești foarte proaste pentru șoferi. Ce se va întâmpla în București
Vești foarte proaste pentru șoferi. Ce se va întâmpla în București
Indexarea pensiilor în 2027: majorare de 7,3% sau creștere în două etape. Ce variante sunt analizate de Guvern
Indexarea pensiilor în 2027: majorare de 7,3% sau creștere în două etape. Ce variante sunt analizate de Guvern

Prin Colecția „Români de succes”, personalități marcante se transformă în eroi de poveste și ajung mai aproape de copii. La fiecare două săptămâni, un nou volum vă așteaptă la chioșcurile de ziare din toată țara.

Căutați Hariclea Darclée și misterul partiturii dispărute, începând din 17 noiembrie! Preț 49.99 lei. Lăsați copiii să fie inspirați de Români de succes!

Următoarele volume ale colecției cu date de apariție

Hariclea Darclee și misterul partiturii dispărute – 17 noiembrie

Petrache Poenaru și războiul împotriva petelor de cerneală – 2 decembrie

Ana Aslan și elixirul tinereții – 15 decembrie

Emil Racoviță și expediția spre Polul Sud – 29 decembrie

Traian Vuia și pasărea de metal – 12 ianuarie

Stiri calde

15:04 - Scandal politic la Iași. PSD propune demisia la pachet a celor doi viceprimari și un nou vot în Consiliul Local, după...

14:51 - Când se poate mânca pește în Postul Crăciunului 2026. Cele 14 zile din calendar

14:42 - Volodimir Zelenski acuză SpaceX că limitează rețeaua Starshield și cere explicații urgente de la compania lui Elon Musk

14:35 - Criză în naționala Portugaliei după umilința cu Danemarca. Jorge Jesus, reacție despre absența lui Cristiano Ronaldo

14:27 - Alegeri în Găgăuzia. Alegătorii din autonomie îşi aleg parlamentul local şi guvernatorul

14:18 - Premierul Luca Niculescu, după atacurile asupra navelor din Marea Neagră: România va lua măsuri alături de aliați

HAI România!

Capcana de la Taipei/Afacerea JensenHuang

Capcana de la Taipei/Afacerea JensenHuang

Ce urmărește Rusia în negocierile cu SUA. Miza depășește războiul din Ucraina

Ce urmărește Rusia în negocierile cu SUA. Miza depășește războiul din Ucraina

Europa, ținta unui război hibrid. Scenariul prezentat de Tudor Păcuraru

Europa, ținta unui război hibrid. Scenariul prezentat de Tudor Păcuraru

Proiecte speciale