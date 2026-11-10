Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat o nouă deplasare internațională chiar în momentul în care regele Charles al III-lea și regina Camilla încheiau turneul oficial din Caraibe, potrivit Daily Express.

Momentul ales de ducii de Sussex a atras atenția presei britanice, mai ales că vizita suveranului fusese marcată de discuții sensibile despre sclavie și trecutul colonial al Marii Britanii. Cei doi își continuă aparițiile publice pe cont propriu, fără să mai reprezinte oficial monarhia britanică.

Potrivit jurnalistului Chris Riches, de la Daily Express, Harry și Meghan și-au anunțat vizita la Bruxelles la doar câteva minute după ce regele Charles și regina Camilla se îmbarcaseră în avionul RAF Voyager, la finalul unui turneu de nouă zile.

Pentru autorul britanic, suprapunerea nu este lipsită de semnificație și arată că ducii își urmăresc propria agendă, indiferent de evenimentele importante din programul familiei regale.

Există o diferență importantă între deplasările regelui Charles și aparițiile internaționale ale fiului său. Harry și Meghan au renunțat la atribuțiile regale în ianuarie 2020 și nu mai pot reprezenta oficial Coroana în vizite sau angajamente diplomatice.

În septembrie 2026, poziția lor a fost reconfirmată printr-o scrisoare transmisă oficialilor britanici de către Casa Regală. Documentul precizează că ducii de Sussex nu mai sunt membri activi ai familiei regale și că activitățile lor caritabile sunt desfășurate în nume personal, în afara atribuțiilor instituționale ale monarhiei.

Mai mult, statutul lor este comparabil cu cel al unor cetățeni privați care au interese comerciale și caritabile. Prin urmare, deplasarea la Bruxelles nu este o vizită regală oficială, chiar dacă cei doi participă la un eveniment găzduit de Parlamentul European.

Harry și Meghan își pot continua activitățile publice și internaționale, însă acestea nu se desfășoară în numele regelui Charles sau al instituției monarhice.

Deplasarea suveranului britanic, desfășurată între 27 octombrie și 4 noiembrie 2026, a inclus vizite în Bahamas, Guyana și Antigua și Barbuda, precum și participarea la reuniunea șefilor de guvern din Commonwealth.

Una dintre temele centrale ale turneului a fost trecutul colonial britanic și comerțul transatlantic cu sclavi. Regele Charles a descris această perioadă drept un „capitol rușinos al istoriei”, care îi provoacă o „profundă tristețe”.

Declarația a venit pe fondul solicitărilor formulate de reprezentanți ai unor foste colonii britanice privind recunoașterea responsabilității istorice și acordarea unor reparații.

Chris Riches consideră că anunțarea vizitei lui Harry și Meghan exact în momentul plecării regelui a fost o modalitate prin care cei doi au readus atenția publică asupra propriilor proiecte. Jurnalistul interpretează gestul ca pe o demonstrație de independență față de familia regală și de lipsă de considerație față de momentul ales de suveran.

Nu există însă o reacție publică prin care Charles sau prințul William să fi confirmat că anunțul i-a deranjat.

Marți, 10 noiembrie, ducele și ducesa de Sussex au participat la inaugurarea memorialului Lost Screen, organizată la Parlamentul European. Instalația artistică este dedicată copiilor și tinerilor care au murit după ce au fost afectați de experiențe nocive în mediul online.

Inițial, cei doi urmau să susțină împreună un discurs de 15-20 de minute despre siguranța copiilor în mediul digital. Meghan a renunțat însă la intervenția publică după arestarea tatălui său, Thomas Markle, în Statele Unite. Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, ducesa nu s-ar fi simțit suficient de puternică emoțional pentru a vorbi în fața audienței.

Harry a susținut singur discursul, în care a cerut măsuri mai eficiente pentru protejarea minorilor pe internet. Meghan l-a însoțit la eveniment și a urmărit intervenția din public.

Apariția de la Bruxelles readuce în atenție distanța dintre Harry și Meghan și instituția din care au ales să se retragă în urmă cu șase ani. În timp ce Charles și ceilalți membri activi ai familiei regale continuă să participe la vizite oficiale și angajamente în numele Coroanei, ducii de Sussex își promovează propriile inițiative.

Pentru Chris Riches, momentul ales pentru anunțarea deplasării la Bruxelles spune multe despre relația dintre cele două tabere. Deși nu există o confirmare că Harry și Meghan au urmărit să umbrească turneul regelui, suprapunerea celor două evenimente a alimentat din nou discuțiile despre ruptura dintre Sussex și familia regală britanică.