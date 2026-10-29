Regele Charles al III-lea a stârnit zâmbete în timpul vizitei sale în Bahamas, după ce a glumit că ar putea bea unul dintre cocktailurile cu gin pregătite de un comerciant local, potrivit Daily Express.

Monarhul a participat miercuri, 28 octombrie 2026, la un eveniment tradițional Junkanoo, în Nassau, unde a interacționat cu participanții și a descoperit elemente ale culturii bahamiene.

Potrivit publicației britanice Express, Charles a stat de vorbă cu Marv Cunningham, un comerciant local care pregătea băuturi pe bază de gin. Observând produsele acestuia, regele a spus, râzând: „Păstrează-mi unul pentru mai târziu, aș avea nevoie de unul”. Schimbul de replici a avut loc în cadrul unei zile încărcate de activități oficiale, desfășurate în cea de-a doua zi a vizitei sale în arhipelag.

Îmbrăcat într-un costum deschis la culoare și purtând ochelari de soare, regele s-a alăturat atmosferei festive de pe Bay Street. Acesta a urmărit parada Junkanoo și a folosit clopoței tradiționali bahamieni, în timp ce dansatorii defilau în costume spectaculoase, decorate cu pene și ornamente viu colorate.

Junkanoo este una dintre cele mai cunoscute manifestări culturale din Bahamas. Festivalul are rădăcini istorice legate de perioada sclaviei, iar în prezent reprezintă o expresie importantă a identității și patrimoniului local.

Participarea monarhului la eveniment a făcut parte din programul oficial al vizitei, care urmărește consolidarea relațiilor cu populația și evidențierea culturii, comunităților și tradițiilor din Bahamas.

Vizita nu a fost lipsită de controverse. Un grup restrâns de membri ai Comitetului Național pentru Reparații din Bahamas s-a adunat în apropierea Parlamentului, afișând pancarte prin care solicita reparații pentru consecințele istorice ale sclaviei.

Printre mesajele afișate s-au numărat „Plătiți-ne ceea ce ne datorați” și „Dați-ne banii noștri”. Potrivit relatării publicației Express, polițiștii locali au îndepărtat pancartele la scurt timp după sosirea regelui.

Solicitările privind reparațiile istorice fac parte dintr-o dezbatere mai amplă în Caraibe, unde unele organizații și lideri cer recunoașterea consecințelor sclaviei și ale dominației coloniale. Subiectul rămâne sensibil în relațiile dintre fostele teritorii coloniale și Regatul Unit.

În aceeași zi, Charles a vizitat parcul național Bonefish Pond, un proiect de restaurare ecologică ce se întinde pe aproximativ 1.235 de acri. Cu această ocazie, monarhul a plantat un arbore de silver buttonwood, specie întâlnită în regiunea Caraibelor.

După ce i s-a spus că arborele ar putea ajunge la dimensiunea sa maximă în aproximativ 20 de ani, regele a răspuns: „Dacă voi mai fi în viață, sper să-l văd crescând și devenind mai mare”. Ulterior, a scuturat ușor ramurile, într-un gest descris de publicația britanică drept o urare de noroc pentru plantă.

Momentul a adus o notă personală unei vizite care a inclus atât întâlniri cu reprezentanți ai comunității, cât și activități dedicate protejării mediului.

Vizita în Bahamas face parte din turneul de toamnă al regelui Charles și al reginei Camilla, programat între 27 octombrie și 4 noiembrie 2026. Potrivit programului publicat de Casa Regală britanică, itinerarul include Bahamas, Guyana și Antigua și Barbuda, unde cuplul regal urmează să participe și la reuniunea șefilor de guvern din Commonwealth.

Agenda pune accent pe conservarea mediului, biodiversitate, implicarea tinerilor și cooperarea dintre statele membre ale Commonwealth-ului.