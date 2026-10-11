Prințul Harry și prințul William au devenit personajele principale ale unei scenete difuzate pe 10 octombrie 2026, în emisiunea britanică „Saturday Night Live UK”, în care tensiunile din familia regală au fost transformate în replici acide și situații comice, potrivit Page Six.

Schița îi aduce împreună, la Sandringham, pe prințul și prințesa de Wales, ducii de Sussex și fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor.

Sceneta satirizează relațiile tensionate dintre frați și controversele care au afectat familia regală britanică. Reuniunea imaginară este organizată de Andrew, iar apariția regelui Charles al III-lea și a reginei Camilla extinde parodia la nivelul întregii familii. Momentul a fost difuzat într-un context marcat de disputele familiale și de problemele juridice ale fostului prinț Andrew.

În scenetă, Meghan Markle și prințul Harry ajung la Sandringham, unde sunt întâmpinați ulterior de prințul William și Kate Middleton. Personajele sunt interpretate de Ayoade Bamgboye, Jack Shep, Freddie Meredith și Annabel Marlow.

La începutul secvenței, Meghan face referire la o presupusă întrebare a bunicului lui Harry despre o posibilă legătură de familie cu Beyoncé. Harry continuă gluma, sugerând că și el ar fi fost întrebat dacă are vreo legătură cu bunicul său.

Tensiunea comică se intensifică atunci când William își întâmpină fratele cu o poreclă jignitoare, „Prince Ginger Pubes”. Harry îi răspunde că i-a cerut să nu o mai folosească, deoarece nu are o replică potrivită.

Schimbul de replici continuă cu o aluzie la trecutul profesional al lui Meghan. Kate o descrie drept „femeia din Suits”, serialul în care aceasta a interpretat personajul Rachel Zane. În versiunea satirică, Harry răspunde că Meghan nu mai joacă în serial și adaugă o remarcă ironică despre activitatea ei actuală.

Reuniunea devine și mai incomodă după apariția regelui Charles al III-lea și a reginei Camilla. Sceneta îl prezintă pe Andrew Mountbatten-Windsor încercând să își revendice statutul regal, în ciuda pierderii titlurilor sale.

Când Charles i se adresează fără titlul princiar, personajul lui Andrew insistă: „Andrew, atât să știi, sunt prințul Andrew”, în traducerea sensului replicii din engleză.

Replica face trimitere la situația reală a fostului duce de York, care și-a pierdut titlurile și rolurile regale în urma controverselor legate de asocierea sa cu Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat.

În scenetă, regele îl critică pentru aroganță și sentimentul de îndreptățire, dar și pentru contradicția dintre imaginea instituției monarhice și acuzațiile grave care îl vizează pe fostul prinț. Andrew răspunde printr-o replică sarcastică despre consecințele propriilor acțiuni.

Glumele despre Andrew Mountbatten-Windsor au o legătură directă cu evoluțiile judiciare recente. Fostul prinț a fost arestat în februarie 2026, în ziua în care a împlinit 66 de ani, fiind suspectat că ar fi transmis documente comerciale confidențiale către Jeffrey Epstein. Acestea sunt acuzații investigate, nu fapte stabilite printr-o condamnare.

La începutul lunii octombrie, Andrew a contestat în instanță legalitatea mandatelor de percheziție folosite în cadrul investigației. Potrivit Reuters, poliția britanică a recunoscut ulterior existența unor erori juridice în emiterea mandatelor, care trebuie anulate. Ancheta privind presupusa abatere în exercitarea unei funcții publice continuă.

Prin urmare, sceneta nu se limitează la relația dintre cei doi frați, ci folosește și controversele din jurul fostului prinț pentru a ironiza dificultățile de imagine ale monarhiei britanice.

Prințul Harry și Meghan Markle s-au retras din îndatoririle regale în 2020 și s-au mutat ulterior în California. Potrivit relatării publicate de Page Six, cuplul s-a întors în Regatul Unit în 2026, împreună cu cei doi copii, Archie și Lilibet, într-o perioadă în care relațiile cu familia regală continuă să atragă atenția presei.

Sceneta din „SNL UK” pornește de la posibilitatea unei reuniuni familiale și o transformă într-o confruntare fictivă, construită pe conflictele și controversele deja cunoscute publicului.

Satira difuzată pe 10 octombrie reunește astfel trei teme asociate frecvent familiei regale britanice: ruptura dintre Harry și William, relația ducilor de Sussex cu monarhia și problemele juridice ale lui Andrew Mountbatten-Windsor. Dialogurile sunt fictive, iar replicile personajelor nu trebuie confundate cu declarații reale ale membrilor familiei regale.