Prințul Harry a mărturisit că s-a confruntat cu un episod de depresie după ce a părăsit Marea Britanie alături de Meghan Markle și s-a stabilit în Canada. Ducele de Sussex a vorbit deschis și despre suferința provocată de moartea mamei sale, prințesa Diana, mărturisind că, timp de aproape 20 de ani, nu a reușit să plângă după pierderea acesteia.

Dezvăluirile au fost făcute într-un interviu cu Mary-Frances O’Connor, profesoară de neuroștiințe la Universitatea din Arizona. Discuția a fost publicată joi pe platforma educațională MasterClass, potrivit The Independent.

Ducele de Sussex a povestit că a avut o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional după ce s-a îndepărtat de mediul stresant din Marea Britanie. Harry și Meghan Markle s-au stabilit pe insula Vancouver, în Canada, împreună cu fiul lor, Archie, înainte de a renunța la îndatoririle regale, la începutul anului 2020. Ulterior, familia s-a mutat în Statele Unite.

Prințul a explicat că, după sosirea în Canada, a resimțit o scădere bruscă a adrenalinei, după o perioadă îndelungată de stres.

„Fiind în Canada, departe de mediul stresant în care, probabil, corpul meu era pur și simplu plin de adrenalină, în două sau trei zile am experimentat această cădere a adrenalinei, ceva ce nu mai trăisem niciodată”, a povestit prințul.

Schimbarea i-a afectat capacitatea de a-și desfășura activitățile obișnuite, iar Harry a descris dificultățile prin care a trecut în acea perioadă.

„Era ca și cum aveam nevoie de stres pentru a obține adrenalina care să îmi facă creierul să funcționeze, pentru că devenisem inutil în casă. De fapt, am căzut în depresie timp de aproximativ două săptămâni și simțeam că nu pot funcționa fără adrenalină”.

În același interviu, prințul a abordat și pierderea mamei sale, prințesa Diana, care a murit într-un accident de mașină la Paris, în 1997. Harry avea doar 12 ani atunci și a mărturisit că a încercat multă vreme să își ascundă suferința.

„Mă consider un elev al durerii provocate de pierdere”, a spus Harry.

Ducele de Sussex a explicat că nici experiențele trăite în timpul misiunilor militare din Afganistan nu l-au ajutat să depășească durerea.

„La 20 și ceva de ani, am plecat de două ori la război, crezând că pot fugi de sentimentele mele. Dar nu asta s-a întâmplat.”

Prințul a povestit că mult timp s-a simțit vinovat la gândul că ar putea fi fericit fără mama sa.

„Petrecusem atât de mult timp amorțit din punct de vedere emoțional, în mare parte pentru că mă simțeam neloial și vinovat la gândul că aș putea fi fericit și mă-aș putea bucura de viață fără ea. Simțeam că trebuie să fiu trist și amorțit emoțional pentru a-i demonstra că îmi era dor de ea”, a mărturisit prințul.

Harry a dezvăluit că nu a plâns timp de aproape două decenii după moartea Dianei și că, la un moment dat, ajunsese să uite cum suna râsul acesteia.

În timpul terapiei, un specialist i-a recomandat să folosească parfumul mamei sale pentru a readuce la suprafață amintirile și emoțiile pe care le ținuse ascunse.

Potrivit prințului, experiența l-a ajutat să își înțeleagă mai bine sentimentele și să privească diferit pierderea suferită.

„deblocheze tot ceea ce fusese blocat anterior. Realitatea este că am descoperit că, de fapt, ea își dorea doar să fiu fericit”, a povestit Harry.

Mary-Frances O’Connor a explicat că, după moartea unei persoane dragi, creierul are nevoie de timp pentru a înțelege caracterul definitiv al pierderii.

„Creierul nu înregistrează faptul că persoana iubită a murit, ci că este pierdută. Și va continua să o caute până când îl înveți contrariul. Încă ne așteptăm ca acea persoană să intre pe ușă”, a explicat specialista.

Prințul Harry a mai povestit că activitatea sa caritabilă reprezintă o modalitate prin care continuă să ducă mai departe moștenirea mamei sale.