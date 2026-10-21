Prințul Harry își dorește să depășească neînțelegerile care l-au îndepărtat de familia regală britanică și să îmbunătățească relațiile cu tatăl său, regele Charles al III-lea, dar și cu ceilalți membri ai familiei. Ducele de Sussex a vorbit despre importanța împăcării, despre relațiile tensionate dintre părinți și copii și despre dorința de a lăsa în urmă conflictele din trecut, potrivit Reuters.

În vârstă de 42 de ani, prințul Harry este fiul cel mic al regelui Charles al III-lea. Relațiile sale cu familia regală s-au deteriorat după ce el și soția sa, Meghan, au renunțat la îndatoririle oficiale și s-au mutat în California, în 2020. Ulterior, cei doi au făcut publice mai multe nemulțumiri legate de experiența lor în familia regală.

„Având în vedere tot ce se întâmplă acum în lume, cel mai important lucru este reconcilierea”, a declarat Harry.

În ultimii ani, Harry a avut puține contacte cu fratele său mai mare, prințul William, moștenitorul tronului britanic. De asemenea, copiii ducilor de Sussex l-au întâlnit abia recent pe regele Charles.

În interviul pentru GQ, Harry a explicat că își dorește să repare relațiile și că înțelege interesul publicului pentru situația sa, deoarece multe familii se confruntă cu probleme asemănătoare.

„Neînţelegeri între fraţi, relaţii deteriorate între copii şi părinţi, între copii şi unul dintre părinţi”, a spus prințul.

Acesta consideră că eforturile de împăcare pot reprezenta un exemplu și pentru alte persoane care trec prin situații similare.

„Unii nu vor ca lucrurile să meargă bine. Eu vreau să meargă bine”, a adăugat Harry.

Purtătorul său de cuvânt a subliniat că aceste comentarii nu îi vizau în mod direct pe prințul William sau pe alți membri ai familiei regale.

Ducele de Sussex a recunoscut că urmările conflictelor familiale nu dispar complet, însă a îndemnat oamenii să încerce să depășească neînțelegerile.

„Din punctul meu de vedere, există destulă dramă în lume şi în vieţile oamenilor încât să mai continui şi cu probleme în familie”, a afirmat el.

Harry a adăugat că, deși „cicatricile rămân pentru totdeauna”, consideră că merită să existe eforturi pentru refacerea legăturilor dintre membrii unei familii.

„Nu merită”, a spus prințul, referindu-se la continuarea conflictelor familiale.

În interviul acordat revistei GQ, Harry a abordat și subiecte personale pe care le-a discutat public și în trecut. Printre acestea se numără impactul pierderii mamei sale, prințesa Diana, când el avea doar 12 ani, precum și dificultățile legate de sănătatea mintală.

Prințul a vorbit și despre revenirea în Marea Britanie și despre importanța pe care o acordă educației copiilor săi într-un mediu britanic.

„e foarte important pentru mine”, a spus Harry despre înscrierea copiilor la o școală din Marea Britanie.

El a explicat că experiența începută recent s-a dovedit importantă pentru familia sa.

„Nu ştiam cât de important era pentru mine. Mereu am crezut că vom încerca să facem asta, dar acum sunt deja la şcoală de două săptămâni. Le place foarte mult şi le oferă o experienţă diferită”, a afirmat ducele de Sussex.

Prințul și-a exprimat speranța că relația sa cu presa britanică se va îmbunătăți. Tensiunile cu organizațiile media au contribuit la plecarea sa din Regatul Unit și au dus la mai multe procese împotriva unor trusturi de presă.

„Sper că se va schimba”, a spus Harry despre relația cu presa.

Acesta a recunoscut că au existat confruntări, dar consideră că a venit momentul ca părțile implicate să privească spre viitor.

„Au avut loc câteva confruntări, trebuia să se întâmple aşa. Dar sper să putem cu toţii lăsa trecutul în urmă”.

În final, ducele de Sussex a vorbit despre posibilitatea unei colaborări bazate pe interese comune, în pofida conflictelor din trecut.

„Şi cum se întâmplă atât de multe în lume, sunt aspecte din trecut pe care sunt sigur că toţi, eu, familia mea, o parte din presa britanică vrem să le dăm uitării şi să colaborăm pentru binele comun”.