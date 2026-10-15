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Prințul Harry și Meghan, prima apariție împreună după revenirea în Marea Britanie. Cum au fost primiți

Prințul Harry și Meghan, prima apariție împreună după revenirea în Marea Britanie. Cum au fost primițiPrințul Harry și Meghan. Sursă foto: Instagram
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Din cuprinsul articolului

Prințul Harry și Meghan au participat joi, 15 octombrie, la primul eveniment public împreună de când s-au mutat din California în Marea Britanie, în urmă cu două luni. Cei doi au vizitat mai multe organizații caritabile din Nottingham, unde au fost întâmpinați de elevi și susținători. Meghan a primit flori și a îmbrățișat o femeie venită să o salute, potrivit Reuters.

Prințul Harry și Meghan au vizitat mai multe organizații caritabile

Prima oprire a cuplului a fost la un studio de înregistrări administrat de o organizație care desfășoară activități pentru tineri și comunitățile locale.

Organizația a beneficiat de o donație de 1,1 milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 1,46 milioane de dolari, anunțată de Prințul Harry anul trecut. Pe agenda celor doi s-a aflat și organizația Himmah, care oferă sprijin persoanelor afectate de sărăcia alimentară.

Meghan a contribuit anterior la activitatea acesteia printr-o donație de 10.000 de lire sterline, provenită din încasările unei cărți de bucate publicate pentru strângerea de fonduri după incendiul de la turnul Grenfell din Londra.

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Programul a inclus și vizitarea unei alte organizații care sprijină tinerii și care are legătură cu prima deplasare oficială a cuplului la Nottingham, în urmă cu nouă ani.

Meghan a primit flori de la susținători

La vizita din 2017, Harry și Meghan au fost întâmpinați de mulțimi care îi aclamau și fluturau steaguri. De această dată, evenimentul a avut o amploare mai redusă. Aproximativ 100 de elevi și susținători au venit să îi salute, iar la fața locului s-au aflat numeroși jurnaliști. Meghan a părut emoționată în momentul în care o femeie i-a oferit un buchet mare de flori, după care cele două s-au îmbrățișat.

O altă susținătoare le-a transmis un mesaj de încurajare.

„Am vrut doar să vă susținem”, i-a spus femeia ducesei de Sussex. „Am vrut să fim aici. Înțelegem, am vrut să știți că v-am arătat atât de multă dragoste”, a adăugat aceasta.

Înaintea apariției alături de Meghan, Prințul Harry participase la un eveniment individual, în cadrul căruia a declarat că este „bine să se întoarcă pe pământ britanic”.

Prințul Harry și Meghan

Prințul Harry și Meghan. Sursă foto: Instagram

Problemele întâmpinate după mutarea în Marea Britanie

Prințul Harry și Meghan au renunțat la îndatoririle regale în 2020, când s-au stabilit în California. Ulterior, cei doi au criticat public familia regală și instituția monarhiei britanice. Sondajele de opinie arată că majoritatea britanicilor au o părere nefavorabilă despre cuplu, deși acesta beneficiază de mai multă simpatie în rândul tinerilor.

Revenirea în Anglia a adus și dificultăți legate de securitatea familiei. Adresa noii locuințe a cuplului nu a fost făcută publică din motive de siguranță. Harry și Meghan nu locuiesc într-o reședință regală. La scurt timp după începerea anului școlar, cei doi au fost nevoiți să își transfere copiii la o altă școală, tot din cauza preocupărilor privind securitatea.

În plus, un reprezentant al cuplului a criticat comportamentul unor „anumiți paparazzi europeni”, pe care i-a acuzat de încălcarea vieții private a familiei.

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