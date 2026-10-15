Prințul Harry și Meghan au participat joi, 15 octombrie, la primul eveniment public împreună de când s-au mutat din California în Marea Britanie, în urmă cu două luni. Cei doi au vizitat mai multe organizații caritabile din Nottingham, unde au fost întâmpinați de elevi și susținători. Meghan a primit flori și a îmbrățișat o femeie venită să o salute, potrivit Reuters.

Prima oprire a cuplului a fost la un studio de înregistrări administrat de o organizație care desfășoară activități pentru tineri și comunitățile locale.

Organizația a beneficiat de o donație de 1,1 milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 1,46 milioane de dolari, anunțată de Prințul Harry anul trecut. Pe agenda celor doi s-a aflat și organizația Himmah, care oferă sprijin persoanelor afectate de sărăcia alimentară.

Meghan a contribuit anterior la activitatea acesteia printr-o donație de 10.000 de lire sterline, provenită din încasările unei cărți de bucate publicate pentru strângerea de fonduri după incendiul de la turnul Grenfell din Londra.

Programul a inclus și vizitarea unei alte organizații care sprijină tinerii și care are legătură cu prima deplasare oficială a cuplului la Nottingham, în urmă cu nouă ani.

La vizita din 2017, Harry și Meghan au fost întâmpinați de mulțimi care îi aclamau și fluturau steaguri. De această dată, evenimentul a avut o amploare mai redusă. Aproximativ 100 de elevi și susținători au venit să îi salute, iar la fața locului s-au aflat numeroși jurnaliști. Meghan a părut emoționată în momentul în care o femeie i-a oferit un buchet mare de flori, după care cele două s-au îmbrățișat.

O altă susținătoare le-a transmis un mesaj de încurajare.

„Am vrut doar să vă susținem”, i-a spus femeia ducesei de Sussex. „Am vrut să fim aici. Înțelegem, am vrut să știți că v-am arătat atât de multă dragoste”, a adăugat aceasta.

Înaintea apariției alături de Meghan, Prințul Harry participase la un eveniment individual, în cadrul căruia a declarat că este „bine să se întoarcă pe pământ britanic”.

Prințul Harry și Meghan au renunțat la îndatoririle regale în 2020, când s-au stabilit în California. Ulterior, cei doi au criticat public familia regală și instituția monarhiei britanice. Sondajele de opinie arată că majoritatea britanicilor au o părere nefavorabilă despre cuplu, deși acesta beneficiază de mai multă simpatie în rândul tinerilor.

Revenirea în Anglia a adus și dificultăți legate de securitatea familiei. Adresa noii locuințe a cuplului nu a fost făcută publică din motive de siguranță. Harry și Meghan nu locuiesc într-o reședință regală. La scurt timp după începerea anului școlar, cei doi au fost nevoiți să își transfere copiii la o altă școală, tot din cauza preocupărilor privind securitatea.

În plus, un reprezentant al cuplului a criticat comportamentul unor „anumiți paparazzi europeni”, pe care i-a acuzat de încălcarea vieții private a familiei.