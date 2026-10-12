Prințul Harry și soția sa, Meghan, vor participa săptămâna viitoare la primul lor eveniment public comun din Regatul Unit de la revenirea în această țară, la sfârșitul lunii august. Cei doi duci de Sussex urmează să ajungă joi la Nottingham, orașul în care au apărut împreună pentru prima dată după anunțarea logodnei, în 2017, potrivit Sunday Times.

Harry și Meghan vor vizita la Nottingham trei organizații locale care îi sprijină pe tineri prin activități legate de muzică, film și sport. Acestea desfășoară și acțiuni pentru combaterea sărăciei.

De la revenirea în Regatul Unit, alături de copiii lor, Archie și Lilibet, după șase ani petrecuți în Statele Unite, cei doi au avut o prezență publică discretă. Prințul Harry a participat totuși la mai multe evenimente organizate de organizații caritabile pe care le patronează sau le susține.

Meghan își continuă activitatea legată de marca sa de produse pentru stilul de viață. Duminică, aceasta a publicat pe Instagram o fotografie în care apare la un ceai alături de Malala Yousafzai, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, cu ocazia Zilei Internaționale a Fetei.

Harry și Meghan au părăsit Regatul Unit în 2020, pe fondul tensiunilor cu familia regală britanică. De atunci, cei doi nu mai îndeplinesc atribuții oficiale în calitate de membri activi ai familiei regale.

După revenirea lor în Regatul Unit, Palatul Buckingham a reamintit că eventualele activități caritabile ale cuplului vor fi desfășurate „în calitate privată”.

Ducele și ducesa de Sussex nu ar urma să participe la tradiționala reuniune de Crăciun a familiei regale, organizată la reședința regelui Charles al III-lea din Sandringham, în estul Angliei.

Potrivit Sunday Times, care citează o sursă apropiată de Harry și Meghan, cei doi ar urma să plece în California pentru a petrece sărbătorile. Informația vine în contextul revenirii lor în Regatul Unit și al reluării aparițiilor publice comune.