Monden

Harry și Meghan se întorc în orașul care le amintește de începutul poveștii lor de iubire. Unde vor merge și ce planuri au pentru Crăciun

Harry și Meghan se întorc în orașul care le amintește de începutul poveștii lor de iubire. Unde vor merge și ce planuri au pentru CrăciunPrintul Harry si Meghan Markle / sursa foto: arhiva EvZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Prințul Harry și soția sa, Meghan, vor participa săptămâna viitoare la primul lor eveniment public comun din Regatul Unit de la revenirea în această țară, la sfârșitul lunii august. Cei doi duci de Sussex urmează să ajungă joi la Nottingham, orașul în care au apărut împreună pentru prima dată după anunțarea logodnei, în 2017, potrivit Sunday Times.

Harry și Meghan vor vizita organizații care sprijină tinerii

Harry și Meghan vor vizita la Nottingham trei organizații locale care îi sprijină pe tineri prin activități legate de muzică, film și sport. Acestea desfășoară și acțiuni pentru combaterea sărăciei.

De la revenirea în Regatul Unit, alături de copiii lor, Archie și Lilibet, după șase ani petrecuți în Statele Unite, cei doi au avut o prezență publică discretă. Prințul Harry a participat totuși la mai multe evenimente organizate de organizații caritabile pe care le patronează sau le susține.

Meghan își continuă activitatea legată de marca sa de produse pentru stilul de viață. Duminică, aceasta a publicat pe Instagram o fotografie în care apare la un ceai alături de Malala Yousafzai, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, cu ocazia Zilei Internaționale a Fetei.

Cum a încercat Nicolae Ceaușescu să se opună căderii Zidului Berlinului. Condamnarea Ungariei
Cum a încercat Nicolae Ceaușescu să se opună căderii Zidului Berlinului. Condamnarea Ungariei
Regula de aur din Codul civil pentru vecinul care te deranjează „legal"
Regula de aur din Codul civil pentru vecinul care te deranjează „legal"
Nottingham

Nottingham. Sursa foto: Wikipedia

Cuplul a renunțat la îndatoririle regale în 2020

Harry și Meghan au părăsit Regatul Unit în 2020, pe fondul tensiunilor cu familia regală britanică. De atunci, cei doi nu mai îndeplinesc atribuții oficiale în calitate de membri activi ai familiei regale.

După revenirea lor în Regatul Unit, Palatul Buckingham a reamintit că eventualele activități caritabile ale cuplului vor fi desfășurate „în calitate privată”.

Harry și Meghan ar putea petrece Crăciunul în California

Ducele și ducesa de Sussex nu ar urma să participe la tradiționala reuniune de Crăciun a familiei regale, organizată la reședința regelui Charles al III-lea din Sandringham, în estul Angliei.

Potrivit Sunday Times, care citează o sursă apropiată de Harry și Meghan, cei doi ar urma să plece în California pentru a petrece sărbătorile. Informația vine în contextul revenirii lor în Regatul Unit și al reluării aparițiilor publice comune.

Stiri calde

10:53 - Cât costă benzina și motorina în marile orașe din România. Prețurile de luni, 12 octombrie

10:46 - Prietenia cu Moscova nu ia pauză. Igor Dodon a plecat din nou în Rusia, pentru întrevederi cu partidul lui Putin

10:38 - Marine Le Pen și Jean-Luc Melenchon, în turul doi în toate scenariile unui sondaj. Aegerile prezidențiale din Franța

10:27 - Pensii mai mari din 2027. Trei variante de majorare, după doi ani fără indexare

10:18 - Luca Niculescu are deja lista miniștrilor, dar pune o condiție pentru viitorul Guvern

10:10 - Harry și Meghan se întorc în orașul care le amintește de începutul poveștii lor de iubire. Unde vor merge și ce planu...

HAI România!

Retragerea lui Trump: de la Golf la Marea Britanie, forțele americane dau înapoi

Retragerea lui Trump: de la Golf la Marea Britanie, forțele americane dau înapoi

Paradoxul politicii lui Ceaușescu față de Moscova. Cum a ajuns România dependentă economic de Uniunea Sovietică

Paradoxul politicii lui Ceaușescu față de Moscova. Cum a ajuns România dependentă economic de Uniunea Sovietică

România, prinsă în jocul marilor puteri. De ce nu reușește să își apere singură interesele

România, prinsă în jocul marilor puteri. De ce nu reușește să își apere singură interesele

Proiecte speciale