Economie

Criză la Mercedes-Benz. Compania își suspendă toate investițiile în Germania

Criză la Mercedes-Benz. Compania își suspendă toate investițiile în GermaniaMercedes. Sursa foto: VariousPhotography/ Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Compania Mercedes-Benz a decis să oprească toate investițiile suplimentare în unitățile sale de producție din Germania și analizează posibilitatea închiderii unor fabrici, pe fondul costurilor ridicate de producție și al lipsei unui acord cu sindicatele privind reducerea cheltuielilor cu forța de muncă, potrivit Reuters.

Decizia Mercedes arată dimensiunile crizei din industria auto din Germania

Decizia marchează o nouă escaladare a crizei din industria auto germană, care amenință zeci de mii de locuri de muncă.

Potrivit unui document intern transmis angajaților, conducerea companiei a ajuns la concluzia că investițiile în fabricile germane nu pot continua în actualele condiții.

Directorul responsabil de producție, Michael Schiebe, a declarat că managementul a decis, împreună cu reprezentanții angajaților, suspendarea tuturor investițiilor viitoare în locațiile din Germania.

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Compania a insistat în ultimele luni asupra necesității reducerii costurilor și a cerut angajaților să identifice economii. În septembrie, Schiebe avertizase că două fabrici ar putea fi închise dacă nu vor exista progrese în negocierile privind cheltuielile cu personalul.

Mercedes-Benz ia în calcul concedieri

Acum, conducerea ia în calcul în mod concret această variantă. Britta Seeger, membră a consiliului de administrație, a transmis că închiderea unor unități trebuie analizată mai atent, chiar dacă obiectivul companiei rămâne evitarea unor astfel de măsuri.

Negocierile cu IG Metall, cel mai mare sindicat industrial din Germania, continuă. Suspendarea investițiilor vine într-un moment dificil pentru întregul sector auto german.

Mercedes Benz

Sursa foto: Pixabay

Volkswagen pregătește propriile negocieri cu sindicatul pentru 24 noiembrie, pe fondul tensiunilor legate de un plan de restructurare care ar putea duce la pierderea a până la 100.000 de locuri de muncă și la închiderea a patru fabrici din Germania.

Probleme în lanț generate de criza din industria auto

Problemele se extind și în rândul furnizorilor. Schaeffler a anunțat recent eliminarea a 3.460 de posturi și închiderea a cinci unități europene, dintre care patru în Germania, invocând cererea slabă pentru automobilele cu motoare cu combustie.

Analistul Ferdi Dudenhoeffer consideră că situația nu mai reprezintă o surpriză, în condițiile în care Mercedes avertizează de luni de zile asupra dificultăților din Germania.

Consultanța Roland Berger estimează că industria auto germană ar putea pierde cel puțin 200.000 de locuri de muncă până în 2030. Printre cauze se numără concurența tot mai puternică din partea producătorilor chinezi, inclusiv pe piața europeană, și scăderea importanței Chinei ca sursă de profit pentru constructorii germani.

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