Se apropie sezonul rece. Ce trebuie verificat în fiecare locuință

Înainte de primele zile reci, locuința trebuie verificată pentru a reduce riscul de incendii, intoxicații cu monoxid de carbon și probleme provocate de instalațiile de încălzire, potrivit recomandărilor transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Centralele, sobele, coșurile de fum, instalația electrică și conductele de apă sunt printre elementele care merită verificate înainte ca temperaturile să scadă.

Pregătirea din timp poate identifica defecțiuni care devin mai greu de remediat în timpul iernii. În cazul instalațiilor de gaz, al centralelor și al altor echipamente pentru care sunt necesare intervenții tehnice, verificările și reparațiile trebuie realizate de persoane autorizate.

Centrala trebuie verificată înainte de începerea perioadei în care va funcționa intens. Orice semn neobișnuit – zgomote, mirosuri, scăderi repetate ale presiunii sau funcționare neregulată – trebuie investigat de un specialist.

IGSU recomandă ca montarea și intervențiile asupra centralelor și instalațiilor pe gaz să fie realizate exclusiv de personal autorizat. Dacă este identificată o defecțiune, echipamentul nu trebuie utilizat până la remedierea acesteia.

Pentru locuințele încălzite cu sobe, verificarea coșului de fum este una dintre cele mai importante operațiuni înainte de sezonul rece. Coșul trebuie curățat și verificat pentru fisuri, depuneri de funingine, înfundări sau probleme de etanșeitate.

Pompierii avertizează că un coș deteriorat sau necurățat poate favoriza atât izbucnirea unui incendiu, cât și acumularea de monoxid de carbon în locuință. Verificarea și curățarea trebuie realizate de persoane specializate.

Toamna este un moment potrivit pentru verificarea detectoarelor existente și înlocuirea bateriilor, dacă este necesar. IGSU recomandă montarea detectoarelor de fum și de gaz ca măsură suplimentară de siguranță.

Monoxidul de carbon este deosebit de periculos deoarece este incolor și inodor, astfel că prezența lui nu poate fi detectată prin simțuri. Acesta poate apărea în cazul funcționării necorespunzătoare a unor aparate de încălzire sau al unor probleme la evacuarea gazelor de ardere.

Odată cu venirea frigului cresc și consumurile de energie, mai ales prin folosirea radiatoarelor, aerotermelor și altor aparate de încălzire.

Pompierii recomandă verificarea instalației electrice și evitarea conectării simultane a mai multor consumatori de mare putere la aceeași priză sau prelungitor. Nu trebuie folosite aparate improvizate, cabluri deteriorate ori prelungitoare suprasolicitate.

O verificare simplă a locuinței poate începe cu ferestrele și ușile. Garniturile deteriorate, spațiile dintre toc și perete sau zonele neetanșe pot permite pătrunderea aerului rece și pierderea căldurii.

Pentru reducerea pierderilor de energie, Departamentul pentru Energie al SUA recomandă verificarea ferestrelor care prezintă infiltrații și izolarea conductelor de apă caldă și a anumitor componente ale sistemului de încălzire.

În special în case și în spațiile neîncălzite, conductele trebuie verificate înainte de perioadele cu temperaturi negative. Zonele expuse înghețului pot necesita protecție suplimentară.

IGSU include între măsurile pentru sezonul rece și protejarea instalațiilor de alimentare cu apă împotriva înghețului.

Înainte de pornirea încălzirii, trebuie verificat spațiul din jurul sobelor, radiatoarelor, aerotermelor și altor surse de căldură. Hainele, hârtia, lemnele, textilele și alte materiale combustibile nu trebuie depozitate în apropierea acestora.

IGSU atrage atenția și asupra utilizării aparatelor electrice de încălzire defecte sau improvizate. Acestea nu trebuie lăsate nesupravegheate, iar hainele nu trebuie puse la uscat pe sobe sau radiatoare.

O verificare făcută din timp poate însemna, practic, câteva operațiuni simple: controlul centralei sau sobei, curățarea și verificarea coșului de fum, testarea detectoarelor, verificarea instalației electrice și protejarea conductelor expuse înghețului.

Pentru echipamentele pe gaz, instalațiile electrice și coșurile de fum, intervențiile tehnice trebuie lăsate în seama specialiștilor autorizați. Recomandările IGSU sunt formulate tocmai pentru reducerea riscurilor care apar mai frecvent odată cu folosirea intensă a sistemelor de încălzire.