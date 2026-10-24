O turbină eoliană de mici dimensiuni, cu o putere nominală de 1 kW, poate genera aproximativ 200 kWh de electricitate pe lună, dacă beneficiază de condiții favorabile de vânt. Pentru o locuință din România, această producție ar putea reduce factura lunară de curent cu până la 240 de lei, la un tarif de 1,20 lei/kWh. Potrivit unei analize Engadget, turbinele eoliene de mici dimensiuni pot completa sistemele fotovoltaice sau pot reprezenta o alternativă pentru locuințele amplasate în zone cu vânt constant.

Totuși, producția efectivă depinde de condițiile meteorologice și de locul în care este instalat echipamentul.

O turbină cu o putere nominală de 1 kW nu funcționează permanent la capacitate maximă. În condiții favorabile, producția poate ajunge la aproximativ 2.400 kWh pe an, ceea ce înseamnă o medie de 200 kWh lunar.

Cantitatea de electricitate generată variază în funcție de viteza vântului, înălțimea la care este instalată turbina și obstacolele din apropiere. O instalație amplasată într-un câmp deschis poate produce mai multă energie decât una montată lângă clădiri sau copaci.

Departamentul american al Energiei explică faptul că energia disponibilă în vânt crește proporțional cu cubul vitezei acestuia. Prin urmare, chiar și diferențele relativ mici ale vitezei vântului pot influența semnificativ producția unei turbine.

În octombrie 2026, unele oferte competitive pentru consumatorii casnici din România se situează în jurul valorii de 1,04–1,20 lei/kWh, cu taxele incluse. Costul efectiv depinde de furnizor, zona de distribuție și condițiile contractuale.

La un tarif orientativ de 1,20 lei/kWh, energia produsă și utilizată direct în locuință ar putea aduce următoarele economii:

50 kWh pe lună: 60 de lei;

100 kWh pe lună: 120 de lei;

200 kWh pe lună: 240 de lei.

Dacă turbina generează 2.400 kWh într-un an, iar întreaga cantitate înlocuiește energia care ar fi fost cumpărată din rețea, economia teoretică ar ajunge la 2.880 de lei anual.

Suma reprezintă o estimare, nu o economie garantată. Calculul nu include prețul de achiziție și instalare, costurile de întreținere, pierderile de energie sau eventualele cheltuieli pentru baterii. În plus, producția trebuie să coincidă cu perioadele în care locuința are nevoie de electricitate sau să existe o soluție adecvată pentru stocarea acesteia.

Instalarea unei turbine eoliene pe acoperiș poate părea o soluție simplă pentru proprietarii de case, însă amplasarea influențează direct randamentul echipamentului.

Clădirile și copacii modifică circulația aerului și creează turbulențe, care pot reduce producția de electricitate și pot accelera uzura componentelor. În anumite situații, vibrațiile și zgomotul pot reprezenta alte inconveniente pentru locatari.

Departamentul american al Energiei recomandă, orientativ, ca partea inferioară a rotorului să se afle la aproximativ nouă metri deasupra obstacolelor situate pe o rază de circa 90 de metri. O turbină montată pe un turn dedicat, într-o zonă deschisă, poate beneficia de condiții mai bune de funcționare.

Turbinele eoliene de mici dimensiuni pot fi o opțiune pentru proprietățile rurale, gospodăriile izolate și locuințele amplasate în regiuni unde vântul bate constant. În aceste situații, energia eoliană poate completa producția panourilor fotovoltaice, inclusiv în perioadele în care acestea generează mai puțină electricitate.

În schimb, în zonele urbane, unde clădirile și alte obstacole limitează circulația aerului, randamentul turbinelor poate fi redus. Pentru multe locuințe, panourile fotovoltaice pot reprezenta o soluție mai practică, în funcție de suprafața disponibilă și de condițiile de instalare.

Înainte de achiziție, proprietarii trebuie să evalueze viteza medie a vântului din zonă, producția anuală estimată și costurile totale ale sistemului. De asemenea, este important să verifice cerințele de autorizare și condițiile tehnice pentru instalare.