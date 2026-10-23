Ministerul Energiei și-a stabilit prioritățile pentru perioada următoare, printre acestea numărându-se pregătirea sistemului energetic pentru iarnă și identificarea unor soluții destinate persoanelor afectate de sărăcia energetică. Instituția va urmări pregătirea sistemului energetic pentru sezonul rece, sprijinirea consumatorilor vulnerabili și găsirea unor soluții pentru reducerea sărăciei energetice, în paralel cu dezvoltarea capacităților de producție și stocare a energiei.

Anunțul a fost făcut vineri, după ce ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a participat la ședința Guvernului României.

Potrivit comunicatului transmis de instituție, activitatea din perioada următoare va urmări trei direcții principale: funcționarea sistemului energetic în sezonul rece, protecția consumatorilor vulnerabili și combaterea sărăciei energetice.

”Ministrul Energiei, domnul Dumitru Chisăliţă, a participat astăzi la şedinţa Guvernului României. În perioada următoare, activitatea Ministerului Energiei se va concentra pe pregătirea sistemului energetic pentru sezonul rece, protejarea consumatorilor vulnerabili şi identificarea unor soluţii concrete pentru combaterea sărăciei energetice”, a transmis Ministerul Energiei.

Instituția nu a prezentat în comunicat măsuri individuale sau un calendar de implementare pentru obiectivele menționate.

Pe lângă pregătirile pentru iarnă, Ministerul Energiei intenționează să continue proiectele care vizează extinderea capacităților de producere a energiei.

Printre obiectivele instituției se află accelerarea investițiilor în sector, dezvoltarea unui mix energetic echilibrat și creșterea capacităților de stocare.

Aceste direcții vor rămâne pe agenda ministerului în paralel cu măsurile destinate consumatorilor vulnerabili.

În ceea ce privește adoptarea deciziilor, Ministerul Energiei a transmis că acestea vor avea la bază informații și evaluări tehnice. Instituția intenționează să mențină consultările cu experții din domeniul energetic, organizațiile sindicale și reprezentanții societății civile.

Ministerul a arătat că ”va pune accent pe decizii fundamentate pe date şi analize tehnice, precum şi pe un dialog constant cu specialiştii din sectorul energetic, organizaţiile sindicale şi reprezentanţii societăţii civile”.

Reprezentanții instituției au transmis că îndeplinirea priorităților anunțate va necesita coordonarea activităților și continuarea proiectelor aflate pe agenda ministerului.

”Aceste obiective presupun colaborare, continuitate şi muncă susţinută, inclusiv dincolo de activitatea vizibilă publicului, astfel încât eforturile instituţionale să se concretizeze în rezultate pentru cetăţeni şi pentru economia României”, a transmis Ministerul Energiei.