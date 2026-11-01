Horoscopul lui Dom’ Profesor,  2 noiembrie 2026. Influențarea

Pe 2 noiembrie s-au născut Lucan, Benvenutto Cellini, Maria Antoaneta, Daniel Boone, Burt Lancaster, Aga Khan, Anton Pann, Iulia Hasdeu, Marian Bondrea, Laurenţiu Fulga.

În calendarul creştin-ortodox pe 2 noiembrie sunt Sfinţii: Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Anempodist. Nimic în ”Kalendar”.

"Evenimentul Zilei" din 2 noiembrie 1920 a fost că postul de radio KDKA din Pittsburg începe să emită zilnic, fiind o premieră mondială.

Să ne reamintim că radioul în România începe să emită în anul 1928. Sunt un mare amator de radio. Sau mai curând, eram, nu mai ascult radioul public. Rareori, ”Trinitas”.

Vedeţi, radioul nu te imobilizează, cum face televiziune sau netul Poţi să asculţi radioul şi să conduci maşina, să lucrezi la strung, să dai de mâncare la animale, să munceşti. Radioul este pentru cei activi, dinamici, pentru cei care muncesc, televiziunea și netul sunt pentru cei comozi, leneşi, care zac într-un fotoliu cu ochii lipiţi de ecran și poate cu o doză de bere în mână.

Un studiu RAND arată că timpul pierdut în faţa televizoarelor și pe net, numai în State, ajunge la suma fantastică de 8.800 de miliarde $ anual. Pentru că timpul este bani!

Pe de altă parte se estimeză că se înregistrează o întârziere în dezvoltarea tehnologică, ştiinţifică şi socială din cauza imobilizării în faţa televizoarelor și monitoarelor. Se pare că acestă întârziere produce un decalaj negativ economic, care agreavează criza permanentă, agravată puternic în ultimii ani de către distopia sanitară.

Realizaţi, condiţionarea şi conducerea populaţiei cu ajutorul vizualului, a televiziunii și a netului, are efecte dăunătoare. Dar establishmentului nu-i pasă, atâta timp cât reuşeşte să-şi impună politicile şi să prostească masele.

Rețelele sociale ne influențează comportamentul politic și exercită presiuni asupra democrațiilor europene, se spune într-un nou raport al serviciului pentru știință și cunoaștere al Comisiei Europene, ”EU Science Hub”.

48% dintre europeni folosesc rețelele sociale zilnic sau aproape zilnic. Pe lângă faptul că sunt instrumente utile pentru informare, distracție, cumpărături și socializare, platformele au revoluționat modul în care ne raportăm la politică, angajând și mai mult cetățenii în procesele politice și permițând vocii minorităților să se facă auzită.

Dar, aceste platforme permit, în egală măsură, difuzarea unor mesaje polarizante și a unor informații puțin fiabile, ”fake news”, limitând perspectivele noastre de a lua decizii politice obiective. Raportul arată că acest aspect are un impact periculos asupra societăților noastre democratice.

În raportul intitulat ”Tehnologie și democrație: să înțelegem influența tehnologiilor asupra comportamentului politic și a luării deciziilor”, o echipă internațională de experți abordează cu metode științifice comportamentul online și influențele sale asupra deciziilor politice.

Raportul identifică cele mai importante puncte de presiune, mai exact provocările la care suntem supuși atunci când interacționăm politic pe rețelele sociale care nu sunt supuse controlului public, sau ale unui for democratic. Coordonatorul raportului, profesorul Stephan Lewandowsky a declarat că: Elementele esențiale ale comportamentului uman sunt relativ stabile, chiar dacă mediul tehnologic se schimbă rapid. Raportul urmărește să îi ajute pe decidenții politici să preia inițiativa.

În timp ce Comisia pregătește un nou plan de acțiune pentru democrația europeană, o lege asupra serviciilor digitale și un raport asupra cetățeniei UE 2030, această cercetare este concepută pentru a ajuta cetățenii, societatea civilă și decidenții politici să înțeleagă impactul universului online asupra deciziilor noastre politice și să identifice acțiunile necesare pentru a pregăti un viitor participativ și democratic.

Iată Provocările universului digital:

Economia atenției - adică în momentul în care suntem online, toate implicările noastre sunt vândute ca produse către companiile de publicitate. De exemplu, YouTube afirmă că algoritmul său de recomandare video care selecționează ceea ce l-ar putea interesa pe utilizator, este responsabil pentru 75% din timpul de vizionare de pe site. S-a dovedit și faptul că recomandările YouTube atrag publicul și la conținuturile extremiste. Algoritmul folosit de Facebook, prin analiza a doar 300 de like-uri, poate prezice personalitatea unui utilizator cu mai mare precizie decât propriul său partener. Acest fapt ridică semne de întrebare referitoare la publicitatea personalizată care se adresează utilizatorilor în funcție de propria personalitate. Dacă este utilizată politic, personalizarea are un potențial considerabil de a dăuna discursului democratic, fundament al opțiunilor democratice.

Arhitectura alegerilor. Rețelele sociale utilizează mai multe tehnici comportamentale pentru a încuraja oamenii să se angajeze și să se implice constant.

Algoritmii care triază informațiile pe care le vedem online sunt atât de complecși, încât nici dezvoltatorii lor nu-i pot explica, fapt ce ridică serioase probleme de transparență și responsabilitate. Cel puțin așa susțin proprietarii Facebook și TikTok. Acești algoritmi pot astfel, să încurajeze un discurs polarizat sau să ne împiedice să vedem unele informații. Pe platforme cum sunt TikTok, Reddit și Facebook, algoritmii dau prioritate conținuturilor care au, sau ar trebui să aibă, un nivel de implicare ridicat.

Dezinformarea. Ultimul Eurobarometru a dezvăluit faptul că mai mult de jumătate din populația UE declară că a întâlnit informații false online, cel puțin o dată pe lună. Științele comportamentale arată că oamenii au o predispoziție pentru orientarea către știrile negative.

Asociind algoritmi care promovează conținuturi cu nivel de implicare ridicat, platformele online pot să multiplice cu ușurință informațiile false și înșelătoare. Acest lucru este în mod special preocupant pentru informațiile false și înșelătoare care pot defini agenda politică, pot încuraja extremismul și, în final, pot conduce spre o lume a post-adevărului, în care faptele și adevărul au mai puțină influență asupra formării opiniei publice decât emoțiile și convingerile personale.

Raportul notează că există deja o legislație substanțială pentru universul online și că sunt în curs de perfectare alte reglementări la nivel european. Ca exemplu se arată legile de protejare a consumatorului care au antrenat suprimarea unei mari cantități de informații false referitoare la Covid19 pe Facebook și directiva serviciilor media audiovizuale care reglementează conținutul pe YouTube și alte site-uri.

Pentru a lupta contra extremismului dar și a cenzurii autorităților, Forumul Internet al UE reunește guvernele, Europol și cele mai mari companii tehnologice și de rețele sociale pentru a garanta că orice conținut ilegal, inclusiv propaganda teroristă vor fi identificate și suprimate cât mai repede posibil.

Raportul furnizează decidenților politici informații despre științele comportamentale care pot fi aplicate în mai multe domenii, în lupta contra dezinformării și pentru asigurarea unor procese electorale corecte și transparente.

Această preocupare a Comisiei Europene asupra influenței catastrofale a rețelelor de socializare a rezultat în urma constatării că președintele Donald Trump, care și-a respectat promisiunile electorale, nu a fost reales în anul 2020 datorită implicarii Facebook și Twitter (astăzi X) împotriva POTUS prin promovarea de manipulări și ”fake news” cât și blocarea susținătorilor lui Trump.

Cei doi proprietari de atunci ai rețelelor de socializare, Mark Zuckerberg și Jack Dorsey au fost audiați, la timpul respectiv, de o comisie a Congresului, suspectați de a nu respecta Primul Amendament. Cei doi au dat vina pe ”algoritm” susținând că ei nu au nicio vină! No comments.

Sunt sigur că nimeni nu comentează faptul că mâine este o altă zi!

Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. De multe ori lucrurile sunt dezarmant de simple şi astăzi e o zi simplă, este doar luni, ziua Lunii! Lasă analizele complicate şi filozofia sofisticată pe altă dată. Astăzi se pot întâmpla multe chestii neplăcute dacă nu eşti atent şi vigilent. Siguranţa pentru propria persoană este principala ta preocupare, dar această grijă permanentă se extinde şi la părinţi, copii, soţ, soţie, partener de viaţă, căţeluş şi pisoi. Este foarte bine, acest lucru te ţine alert şi te motivează, dar nu trebuie să exagerezi. Iar astăzi nu trebuie să exagerezi!

Astăzi este bine să eviţi, dacă poţi, subiectele cu caracter emotiv, tragediile, terorismul economic. Lămureşte programul tău şi al celor dragi. Posibile disensiuni dimineaţa, care pot fi evitate prin amânare. Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept, o nouă idee sau proiect. Înainte de a te implica trebuie să iei mai multe informaţii. Domeniile favorizate astăzi sunt cele ale finanţelor domeniului în care activezi. Eşti ca un strateg de birou: cu toate că ai idei sclipitoare nu ai nici cheful şi nici putinţa să le pui în practică.

Ceva în legătură cu domeniul sentimental, dar nu spera că se rezolvă imediat. Această zi de luni e sub semnul amânării şi al întârzierii. Dacă ţi se fac reproşuri, poţi să arăţi horoscopul! Astăzi trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Sigur, dacă poţi fără să provoci conflicte. Domeniul favorizat de stele este cel al relaţiilor sociale. Astăzi trebuie să faci un mic efort. În sfera cooperării, colaborării, lucrului în echipă. Nu te risipi în multe direcţii, pierzi energie preţioasă şi fără rezultat. Deci, nu fugi după doi iepuri…

Lasă-te în voia imaginaţiei şi a vechilor poveşti, a pildelor înţelepte, nu vei regreta, pentru că demult şi alţii au avut problemele tale, şi aşa poţi să descoperi ceva care te poate ajuta! O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Pare a fi o criză, dar gestionează totul cu mare grijă, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală. Ziua de astăzi se anunţă liniştită – poate este un prilej, rar de altfel, să te gândeşti la tine şi la interesele celor dragi.

Mai este destul până la Crăciun, dar tu în sufletul tău tare ai dori multă veselie şi bucurie. Trebuie să mai fie cineva cu aceleaşi dorinţe nevinovate în anturajul tău. Caută şi vei găsi! O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată perioada este sub semnul amânării şi al întârzierii. Probabil că este salariul care mai întârzie o zi. Horoscopul tău este aproximativ favorabil. Dar, atenţie la sănătatea ta şi a celor din jur. Poţi să găseşti mici prilejuri să-ţi rotunjeşti veniturile. Trebuie să faci bani cum ai mai făcut, orice inovaţie, orice noutate este dăunătoare.

Dedică începutul săpătămânii rezolvării problemelor de relaţii umane, însă nu forţa în rezolvarea rapidă. Lasă timpul să lucreze. Conjunctura astrologică arată că timpul lucrează pentru tine! Pune-te pe treabă cu multă hotărâre şi tenacitate. Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Pe de altă parte, nu uita că perseverenta oarba este arma celui lipsit de imaginatie. Nu-ti risipi inutil fortele, daca vezi ca nu reusesti, schimba modul de abordare! Pe total o zi cam monotonă, lipsită de nerv, care nu te motivează. Atenţie, astfel de zile sunt periculoase pentru că îţi adorm atenţia!

O conjunctură complexă te îndeamna la mai multă discreţie şi la o anumita diplomaţie cu cei din jurul tău, mai ales cu cei din familie, cu cei dragi. Zâmbeşte şi vezi cum poţi fi de folos! Cu toate că s-ar cuveni să te odihneşti plenar, oboseala îşi spune cuvântul, programul se schimbă în ultimul moment, dar îţi face plăcere. Eşti pe cale să realizezi o ambiţie secretă. Seara favorabilă relaţiilor sociale sau de amor – poate un spectacol, poate o cină în doi. Atenţie la stările emoţionale, nu te lăsa ofensat sau întristat din nimicuri!

Astăzi trebuie să-ţi regăseşti echilibrul interior de care ai atâta nevoie. Nu te lasa strivit de vremurile nesigure şi tragediile altora, concentrează-te şi rezolvă-ţi problemele tale! Eşti deosebit de inspirat în afaceri, în special în achiziţii şi cumpărături. Amorul, de asemenea, este bine aspectat. Profită de favorurile stelelor şi comunică cu anturajul. S-ar putea să ai surprize plăcute. Soarele şi Marte ghideză acţiunile tale în sensul cel bun. Norocul este de partea ta, mediul social îţi este binevoitor, iniţiativele pe care le iei sunt pozitive. Nu fi nervos, păstrează-ţi calmul, doar ai trecut prin momente muuuult mai dificile!

Trebuie să reuşeşti să-ţi păstrezi echilibrul şi să nu exagerezi în relaţiile umane. Astăzi ai mai puţine griji şi vrei să profiţi din plin de timpul încă frumos, de "vara indiană". O zi bună pentru că regăseşti un obiect sau o relaţie care s-a pierdut sau s-a eclipsat. Cu o conjunctură îndoielnică, nu te baza foarte mult pe intuiţie, totuşi ideile îţi vin foarte repede – găseşti soluţii şi legături la toate situaţiile prezentate astăzi. Astăzi ai dificultăţi să te adaptezi la ambianţă, la ritmul impus. Trebuie să te menajezi, nu face eforturi mari astăzi, oboseala ta a devenit cronică. De asemenea nu trebuie să te laşi distras şi influenţat de veştile negative care circulă la serviciu.

Dimineaţa te trezeşti târziu, dar poţi explica că eşti un perfecţionist şi că faci lucrurile temeinic. Somnul, adică! Abia a început săptămâna, este doar luni, ce vrea lumea de la tine? La serviciu, sau unde activezi, ai o opinie corectă despre un coleg. Care coleg, la rândul său îţi va fi de mare ajutor în viitorul apropiat. Astăzi radiezi optimism şi energie şi îi influenţezi favorabil pe cei din jur, îi motivezi. Adaugă şi o vorbă bună, o laudă. Se deschide o posibilitate, o oportunitate, care pote deveni profitabilă numai cu condiţia să poţi duce lucrurile la bun sfârşit, să poţi să faci un efort suplimentar.

Eşti în formă! Profită de această zi favorabilă şi pune la punct unele detalii, programe, idei - cu cei dragi, cu cei din jur. Cu politeţe şi o vorbă bună reuşeşti mai bine şi mai repede! Utopiile tehnologice sunt din zodia ta, însa azi nu trebuie sa faci cheltuieli extravagante cumpărând ultimile noutăţi în computere sau modă! Atenţie, nu tot ce este mai nou, este şi mai bun! În general trebuie să fii senin şi să zâmbeşti, orice s-ar întâmpla. O zi profitabilă prin veştile şi informaţiile pe care poţi să le primeşti. O veste bună şi una rea. Pe care vrei să o primeşti prima?

Nu folosi cuvinte complicate şi nu te implica în discuţii interminabile. Astăzi, comunicarea nu este domeniul în care excelezi, aşa că, mai bine, taci! Peştele e o vieţuitoare foarte tăcută. Amintirile te emoţionează dar, mai ales, te motivează. Nu da bani cu împrumut, pentru că dacă îi dai astăzi sau chiar mâine, nu o să-i mai vezi niciodată înapoi. În această perioadă trebuie să te bazezi mai mult pe judecata rece decât pe trăiri, intuiţii şi sentimente. Mai ales nu da curs furiilor de moment, sau nu exagera importanţa şi repercusiunile unor informaţii din presă. Treburile de rutină le faci bine şi temeinic. Nu te avânta pe tărâmuri şi domenii necunoscute!