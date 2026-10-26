Dacă centrala termică pornește și se oprește la intervale scurte, este posibil ca anumite setări să nu fie potrivite sau ca instalația să aibă nevoie de verificări. În sezonul rece, aceste întreruperi pot împiedica încălzirea uniformă a locuinței și, în anumite situații, pot duce la creșterea consumului de energie. Printre cauzele posibile se numără reglarea termostatului, temperatura apei din instalație, circulația insuficientă a apei sau defectarea unor componente. Stabilirea cauzei ajută la alegerea soluției potrivite și la prevenirea unor probleme mai grave, potrivit Energy Guide.

Una dintre explicațiile posibile este modul în care funcționează termostatul de ambient. Acesta transmite centralei când temperatura din cameră a scăzut sub valoarea setată și când încălzirea trebuie oprită.

Dacă termostatul este amplasat într-o zonă în care se încălzește repede, de exemplu lângă un calorifer, în bătaia directă a soarelui sau aproape de alte surse de căldură, acesta poate măsura o temperatură diferită de cea din restul locuinței.

În astfel de situații, centrala se poate opri înainte ca toate camerele să ajungă la temperatura dorită.

Proprietarii pot verifica dacă termostatul este setat corect și dacă amplasarea acestuia permite măsurarea reprezentativă a temperaturii din încăpere. Dacă problema persistă, este indicată evaluarea instalației de către un specialist.

Centrala poate porni și se poate opri frecvent dacă temperatura apei din instalația de încălzire este setată prea sus în raport cu necesarul locuinței și cu puterea aparatului.

În anumite situații, apa ajunge repede la temperatura stabilită, iar centrala oprește temporar arzătorul. Dacă necesarul de căldură nu este acoperit eficient, ciclul se poate repeta.

O altă posibilitate este ca centrala să aibă o putere minimă mai mare decât necesarul de încălzire al locuinței în anumite momente, mai ales în perioadele mai blânde ale iernii. În acest caz, aparatul poate produce mai multă căldură decât poate prelua instalația.

Reglarea temperaturii trebuie făcută în funcție de tipul centralei, instalația existentă și recomandările producătorului. Modificările tehnice ale parametrilor aparatului ar trebui lăsate în seama unui specialist autorizat.

O altă cauză posibilă este circulația insuficientă a apei prin instalația de încălzire. Dacă debitul este prea mic, centrala poate ajunge rapid la temperatura setată și poate opri arzătorul.

Problemele pot apărea din mai multe motive, printre care aerul acumulat în calorifere, depunerile din instalație, filtrele înfundate sau funcționarea necorespunzătoare a pompei de circulație.

Unele indicii pot fi observate fără intervenții tehnice. De exemplu, anumite calorifere pot rămâne reci, se pot încălzi neuniform sau pot apărea zgomote neobișnuite în instalație.

Dacă aceste simptome se repetă, este recomandată verificarea sistemului de încălzire. Curățarea componentelor, intervențiile asupra pompei sau alte lucrări tehnice trebuie realizate de personal calificat.

Presiunea apei din circuitul de încălzire este un alt element care merită verificat atunci când centrala funcționează neobișnuit.

Dacă presiunea este prea mică sau variază semnificativ, unele modele pot afișa un cod de eroare ori se pot opri pentru protecție. Cauza poate fi o pierdere de apă, o problemă la vasul de expansiune sau o altă defecțiune a instalației.

Valoarea corectă depinde de modelul centralei și de condițiile de funcționare. De aceea, proprietarii ar trebui să consulte manualul aparatului, în loc să aplice o valoare universală.

Dacă presiunea scade în mod repetat sau apar urme de apă în apropierea instalației, este indicată solicitarea unui tehnician. Completarea frecventă cu apă nu rezolvă cauza unei pierderi și poate ascunde o problemă care trebuie identificată.

Pornirile și opririle repetate pot fi provocate și de o componentă care nu funcționează corect. Printre elementele care pot necesita verificări se numără senzorii de temperatură, pompa de circulație, schimbătorul de căldură și alte componente ale sistemului de control.

Uneori, centrala afișează un cod de eroare care poate ajuta la identificarea problemei. Codul trebuie interpretat folosind manualul modelului respectiv, deoarece semnificația diferă de la un producător la altul.

Dacă aparatul se oprește frecvent, nu mai încălzește suficient sau afișează erori repetate, este indicată programarea unei verificări tehnice. Nu este recomandată demontarea carcasei ori intervenția asupra componentelor interne de către persoane fără pregătire.

Înainte de a solicita o intervenție, pot fi făcute câteva verificări de bază, fără demontarea centralei:

* Verifică termostatul. Asigură-te că temperatura setată corespunde necesarului din locuință. * Urmărește presiunea. Compară valoarea afișată cu intervalul indicat în manualul centralei. * Observă caloriferele. Notează dacă unele rămân reci sau se încălzesc neuniform. * Verifică afișajul. Un cod de eroare poate oferi indicii despre cauza opririlor. * Urmărește frecvența pornirilor. Este important să observi dacă centrala se oprește după ce camera ajunge la temperatura dorită sau dacă ciclurile sunt foarte scurte, chiar și atunci când locuința rămâne rece.

Aceste observații îl pot ajuta pe tehnician să identifice mai ușor problema.

Oprirea după atingerea temperaturii dorite poate face parte din funcționarea normală a centralei. Situația devine însă îngrijorătoare dacă aparatul pornește și se oprește la intervale foarte scurte, încălzirea este insuficientă, presiunea variază frecvent sau apar coduri de eroare.

Dacă se simte miros de gaz, proprietarii nu trebuie să încerce să repornească aparatul și nici să acționeze întrerupătoare electrice. Trebuie să părăsească zona, să evite orice sursă de aprindere și să contacteze serviciul de urgență pentru gaze dintr-un loc sigur. Dacă există suspiciunea unei probleme la evacuarea gazelor arse sau apar simptome precum amețeala și durerea de cap, este necesară părăsirea locuinței și solicitarea ajutorului de urgență.

Verificarea la timp a centralei poate preveni agravarea unor defecțiuni și poate contribui la funcționarea sigură și eficientă a sistemului de încălzire pe durata iernii.