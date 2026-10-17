Uscarea hainelor devine o problemă în sezonul rece, mai ales pentru persoanele care locuiesc la bloc și nu au un balcon închis sau suficient spațiu pentru întinderea rufelor. Temperaturile scăzute și lipsa soarelui prelungesc timpul de uscare, iar folosirea frecventă a unui uscător electric poate crește factura la energie.

Există însă câteva metode simple prin care poți usca haine fără ajutorul unui aparat electric.

Unul dintre cele mai importante lucruri este eliminarea unei cantități cât mai mari de apă înainte de uscarea propriu-zisă. Dacă materialul permite, poți folosi o turație de centrifugare mai mare la mașina de spălat. Verifică însă etichetele hainelor delicate, care pot necesita un program mai blând.

Cu cât rufele rămân mai puțin ude după spălare, cu atât timpul necesar uscării va fi mai scurt.

Atunci când rufele sunt așezate foarte aproape unele de altele, aerul circulă mai greu, iar umezeala se elimină mai lent. Lasă spații între haine și, dacă ai multe de uscat, folosește două suporturi în loc să le înghesui pe unul singur.

Cămășile și bluzele pot fi puse pe umerașe, astfel încât aerul să ajungă mai ușor la material.

Uscarea hainelor în interior eliberează umezeală în aer. Dacă aceasta se acumulează, poate apărea condens pe ferestre și, în timp, mucegaiul.

Alege o cameră în care aerul poate circula și aerisește periodic, inclusiv în zilele reci. O aerisire scurtă și eficientă poate ajuta la eliminarea aerului umed, fără să răcească pereții la fel de mult ca menținerea îndelungată a geamului întredeschis.

Evită uscarea rufelor în dormitor dacă încăperea este mică, slab ventilată și deja umedă.

Pentru articolele vestimentare care permit această metodă, un prosop curat și uscat poate absorbi o parte din umezeală. Așază haina pe prosop și presează ușor, fără să răsucești materialul. Metoda este utilă mai ales pentru anumite pulovere și articole delicate, dar trebuie respectate instrucțiunile de pe etichetă.

Deși pare o soluție rapidă, acoperirea caloriferului cu haine poate împiedica distribuirea eficientă a căldurii în cameră. În plus, uscarea rufelor în acest mod contribuie la creșterea umidității din locuință.

Este mai bine să așezi uscătorul la o distanță rezonabilă de sursa de căldură, fără să blochezi circulația aerului.

Un higrometru te poate ajuta să observi dacă aerul din casă este prea umed. În general, o umiditate relativă de aproximativ 40-60% este considerată potrivită pentru confortul interior. Dacă nivelul rămâne ridicat, aerisirea și identificarea sursei umezelii devin importante.