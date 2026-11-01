Ai deschis un borcan și, după câteva săptămâni, te întrebi dacă murăturile mai sunt bune. Răspunsul depinde aproape în totalitate de cum le depozitezi din momentul în care ai spart sigiliul.

Murăturile nu țin prea mult după deschidere, și pot deveni periculoase, dar, respectând câteva reguli simple, pot rămâne bune și crocante între una și trei luni la frigider.

Odată deschis, borcanul cu murături trebuie ținut la frigider. Temperatura scăzută încetinește puternic activitatea microorganismelor. Lăsate la temperatura camerei, murăturile se alterează mult mai repede, chiar dacă zeama este acidă.

Datele din aplicația USDA FoodKeeper indică un interval de 1–3 luni pentru murăturile comerciale păstrate corect la rece după deschidere.

Cel mai frecvent motiv pentru care murăturile se strică este contactul cu aerul. Dacă castraveții, gogșarii sau alte legume rămân descoperite, se oxidează, își schimbă culoarea și devin mai vulnerabile la mucegai.

Verifică de fiecare dată nivelul lichidului. Dacă a scăzut, completează cu un amestec de oțet și apă (aproximativ egal) și un vârf de sare, sau cu saramură proaspătă (apă fiartă și răcită + sare). Ideal este ca tot conținutul solid să fie acoperit.

Nu introduce mâna sau o furculiță folosită în borcan. Folosește întotdeauna o lingură sau un clește curat și uscat. Orice impuritate sau rest de mâncare poate accelera alterarea.

După ce ai luat ce îți trebuie, șterge marginea borcanului dacă este udă și închide capacul ferm. Un capac care nu etanșează bine lasă aerul să circule și scurtează durata de viață a produsului.

Aruncă murăturile dacă observi:

miros neplăcut, puternic modificat

zeamă tulbure cu peliculă sau bule neobișnuite

mucegai pe suprafață sau pe capac

legume moi, alunecoase sau cu aspect modificat

Chiar dacă aspectul pare acceptabil, un gust evident alterat este motiv suficient să renunți la ele.

Murăturile în oțet (cele mai frecvente la borcan) țin, în general, mai mult decât cele doar în saramură. Variantele de casă, nepasteurizate, au de obicei o durată mai scurtă decât cele din comerț. Indiferent de rețetă, principiile rămân aceleași: frigider, lichid suficient și igienă.

Cu aceste gesturi simple – refrigerare constantă, legume acoperite de zeamă și ustensile curate – poți prelungi semnificativ viața borcanului deschis și eviți risipa. Murăturile bine păstrate rămân o garnitură crocantă și sigură săptămâni sau chiar luni la rând.