De ce se strică unele alimente în frigider și cum previi pierderile

Un frigider este cel mai bun aliat împotriva alterării alimentelor, dar nu este infailibil. Mulți oameni se miră când legumele se ofilesc în câteva zile, brânza prinde mucegai sau carnea începe să miroasă urât, deși stau la rece. Motivele, potrivit specialiștilor, sunt mai multe și țin atât de temperatură, cât și de modul în care depozităm produsele.

Conform recomandărilor USDA, temperatura din frigider trebuie menținută la 4°C sau mai puțin. În intervalul numit „zona de pericol” (între 4 și 60°C), bacteriile se multiplică foarte rapid.

Chiar și o creștere de câteva grade, provocată de deschiderea frecventă a ușii sau de supraîncărcarea aparatului, poate scurta semnificativ durata de viață a alimentelor. Raftul de sus și ușa sunt zonele cele mai calde, în timp ce fundul și spatele frigiderului sunt cele mai reci.

Unele fructe (mere, pere, banane, avocado, roșii) eliberează etilenă, un hormon natural care accelerează coacerea. Problema apare când aceste fructe stau lângă legume sensibile, precum salata, castraveții, broccoli sau morcovii.

Etilena face ca legumele să se îngălbenească, să se înmoaie și să se deterioreze mult mai repede. De aceea specialiştii recomandă separarea producătorilor de etilenă de alimentele sensibile la acest gaz.

Prea multă umiditate favorizează mucegaiul, în timp ce prea puțină usucă legumele și fructele. Sertarele pentru legume au de obicei reglaje de umiditate tocmai pentru a controla acest aspect.

În plus, alimentele lăsate descoperite sau în pungi deschise absorb mirosuri, se usucă și se contaminează mai ușor. Recipientele etanșe sunt esențiale, mai ales pentru resturile de mâncare, mezeluri și brânzeturi.

Sucul de la carnea crudă sau pește poate picura pe alte produse și le poate contamina cu bacterii. De aceea carnea crudă trebuie ținută pe raftul de jos, într-un recipient care să prevină scurgerile. De asemenea, mâncarea fierbinte pusă direct în frigider ridică temperatura internă și pune în pericol celelalte alimente.

Verifică periodic temperatura cu un termometru de frigider.

Nu supraîncărca aparatul – aerul trebuie să circule.

Separă fructele producătoare de etilenă de legumele sensibile.

Folosește recipiente etanșe și etichetează resturile cu data.

Nu lăsa ușa deschisă mai mult decât este necesar.

Curăță periodic rafturile și sertarele.

Frigiderul încetinește procesele de alterare, dar nu le oprește complet. Cu câteva reguli simple de organizare și de temperatură, poți prelungi semnificativ prospețimea alimentelor și reduce risipa.