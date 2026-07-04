Vara aduce temperaturi ridicate, dar și un risc crescut de toxiinfecții alimentare. Căldura accelerează înmulțirea bacteriilor care pot contamina alimentele, iar unele preparate aparent inofensive pot deveni periculoase dacă sunt lăsate prea mult timp în afara frigiderului.

Specialiștii în siguranță alimentară avertizează că bacterii precum Salmonella, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus sau Bacillus cereus se pot multiplica rapid la temperaturi cuprinse între aproximativ 5 și 60 de grade Celsius, interval cunoscut drept „zona de pericol”.

În fruntea listei se află salatele care conțin maioneză, precum salata de boeuf sau salata de ouă. Combinația dintre ouă, legume fierte și sosuri creează un mediu favorabil dezvoltării bacteriilor.

Aceste preparate nu ar trebui lăsate mai mult de două ore la temperatura camerei. Dacă afară sunt peste 32 de grade Celsius, timpul de siguranță scade la aproximativ o oră.

Carnea gătită – fie că este vorba despre pui, porc, vită sau preparate la grătar – trebuie refrigerată cât mai repede după masă. Puiul este considerat unul dintre cele mai sensibile alimente, fiind frecvent implicat în cazurile de toxiinfecție alimentară.

Și peștele sau fructele de mare sunt extrem de perisabile. Chiar dacă nu prezintă un miros neplăcut, acestea pot deveni nesigure pentru consum dacă sunt ținute prea mult timp la căldură.

Laptele, iaurtul, smântâna, brânzeturile proaspete, frișca și deserturile cu cremă trebuie păstrate permanent la rece.

La fel de sensibile sunt preparatele pe bază de ou, precum omletele, ouăle umplute, maioneza de casă sau tiramisu, care își pot modifica rapid proprietățile în condiții de temperatură ridicată.

Puțini consumatori știu că orezul și pastele fierte pot deveni periculoase dacă sunt lăsate pe masă mai multe ore.

În aceste alimente se poate dezvolta bacteria Bacillus cereus, care produce toxine ce nu sunt distruse întotdeauna prin reîncălzirea preparatului.

Pepenele, pepenele galben și alte fructe tăiate trebuie păstrate în frigider imediat după porționare.

Suprafața umedă și temperaturile ridicate favorizează dezvoltarea bacteriilor, motiv pentru care fructele lăsate pe masă în zilele caniculare pot deveni improprii consumului.

Experții recomandă respectarea unei reguli simple:

alimentele nu trebuie lăsate la temperatura camerei mai mult de două ore ;

; dacă temperatura depășește 32 de grade Celsius, intervalul de siguranță scade la o oră.

De asemenea, preparatele trebuie răcite cât mai repede și introduse în frigider, iar în timpul călătoriilor este recomandată folosirea genților frigorifice. Mâncarea nu ar trebui lăsată niciodată într-o mașină încinsă, unde temperatura poate depăși cu mult valorile de afară.

Pentru a evita problemele de sănătate în sezonul cald, specialiștii recomandă păstrarea lanțului frigorific, spălarea riguroasă a mâinilor și a alimentelor, precum și reîncălzirea preparatelor până când acestea sunt foarte fierbinți înainte de consum.

Cele mai mari riscuri apar în cazul preparatelor care combină ouă, carne, pește, lactate sau maioneză, mai ales dacă sunt transportate la picnic, plajă sau în excursii și rămân ore întregi fără refrigerare. Respectarea regulilor de păstrare poate preveni majoritatea cazurilor de toxiinfecție alimentară și poate transforma mesele de vară într-o experiență sigură pentru întreaga familie.