Dacă toamna a trecut repede și nu ai apucat să pregătești borcanele cu murături pentru sezonul rece, încă mai ai câteva variante la îndemână. În piețe se mai găsesc castraveți, conopidă și gogoșari, legume din care poți pregăti murături gustoase, fără prea mult efort.

Castraveții cu hrean sunt o alegere potrivită pentru cei care preferă murăturile crocante, cu un gust ușor picant. Hreanul contribuie la păstrarea texturii ferme, iar usturoiul, mărarul și boabele de muștar completează aroma.

Ingrediente

2 kg de castraveți mici și proaspeți

1 rădăcină de hrean

6-8 căței de usturoi

2-3 crenguțe de mărar uscat

1 lingură de boabe de muștar

1 linguriță de boabe de piper

1 litru de apă

500 ml de oțet de 9%

30 g de sare neiodată pentru murături

50 g de zahăr

Castraveții se spală foarte bine, iar capetele se îndepărtează doar dacă este necesar. Hreanul se curăță și se taie în fâșii subțiri.

În borcane curate se așază mărarul, usturoiul, boabele de muștar și piperul. Se adaugă castraveții, așezați cât mai compact, iar printre ei se introduc fâșiile de hrean.

Separat, se pregătește lichidul pentru murături. Apa, oțetul, sarea și zahărul se pun într-o oală și se lasă să dea în clocot, amestecând până când ingredientele se dizolvă.

Lichidul fierbinte se toarnă cu grijă peste castraveți, până când aceștia sunt acoperiți complet. Borcanele se închid cu capace curate și se lasă să se răcească.

Pentru o păstrare sigură la temperatura camerei, este necesară procesarea borcanelor într-o baie de apă clocotită, potrivită dimensiunii lor și unei rețete testate. În lipsa acestui pas, borcanele trebuie păstrate la frigider.

Conopida și gogoșarii se potrivesc foarte bine în aceeași rețetă. Conopida rămâne fermă, iar gogoșarii adaugă culoare și o aromă dulceagă. Murăturile pot fi servite alături de fripturi, cartofi sau alte preparate de casă.

Ingrediente

1 kg de conopidă

1 kg de gogoșari

2 morcovi

1 rădăcină de hrean

4-5 căței de usturoi

2-3 crenguțe de mărar uscat

1 lingură de boabe de muștar

1 linguriță de boabe de piper

1 litru de apă

500 ml de oțet de 9%

30 g de sare neiodată pentru murături

50 g de zahăr

Conopida se desface în buchețele potrivite, se spală și se lasă la scurs. Gogoșarii se curăță de cotoare și semințe, apoi se taie în bucăți mai mari. Morcovii se curăță și se taie în rondele, iar hreanul se feliază subțire.

În borcane curate se pun mărarul, usturoiul, boabele de muștar și piperul. Se adaugă alternativ buchețele de conopidă, bucăți de gogoșari și rondele de morcov. Printre legume se așază și fâșiile de hrean.

Pentru lichidul de murare, se amestecă apa cu oțetul, sarea și zahărul. Compoziția se fierbe până când sarea și zahărul se dizolvă complet.

Lichidul fierbinte se toarnă peste legume, astfel încât acestea să fie acoperite. Borcanele se închid cu capace curate și se lasă să se răcească.

La fel ca în cazul castraveților, pentru păstrarea la temperatura camerei este necesară procesarea borcanelor într-o baie de apă clocotită, conform unei rețete verificate. Dacă nu sunt procesate astfel, murăturile se păstrează la frigider.

Chiar dacă sezonul pregătirii murăturilor se apropie de final, merită să verifici tarabele din piețe. Castraveții, conopida și gogoșarii pot fi încă disponibili, iar morcovii, hreanul și usturoiul sunt ingrediente care completează ușor rețetele.

Alege legume proaspete, tari, fără lovituri sau zone moi. Acestea vor avea o textură mai bună după murare și vor contribui la calitatea preparatelor.